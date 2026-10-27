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Dónde ver Génova vs Juventus: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

Génova vs Juventus
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Juventus
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Génova y Juventus hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados la hora de inicio del partido y más.

El Génova recibe a la Juventus en el estadio Luigi Ferraris este miércoles 28 de octubre, en un partido correspondiente a la novena jornada de la Serie A 2026/27 con inicio a las 20:45 horas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Serie A - Jornada 9
Stadio Luigi Ferraris

Cómo ver Génova vs Juventus en directo

El Génova vs Juventus se puede ver en directo a través de DAZN, que emite en exclusiva este partido de la Serie A.

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Acerca del encuentro

Los bianconeri llegan a Liguria con la confianza renovada tras su victoria a domicilio por 2-0 ante el Lecce, resultado que les permitió borrar el mal sabor de la derrota por 3-0 frente a la Lazio. Luciano Spalletti ha optado por un esquema de tres defensas que, de momento, ha dado respuestas positivas.

El técnico toscano afronta además un debate interno en el ataque: Nick Woltemade viene mostrando una progresión notable, mientras que Randal Kolo Muani no termina de arrancar en su primera temporada en Turín. Spalletti también ha abordado públicamente la situación de Kerim Alajbegovic, quien ha perdido protagonismo tras el cambio de sistema.

Por su parte, el Génova de Daniele De Rossi llega con la moral alta después de vencer al Venezia por 1-0 el pasado fin de semana. El equipo rossoblù se ha mostrado sólido en casa y no ha perdido en el Luigi Ferraris en sus últimas cuatro citas oficiales.

Mikael Ellertsson, autor del gol decisivo ante el Venezia, es la gran amenaza del conjunto local. Su capacidad para asociarse entre líneas y atacar los espacios por banda obliga a la defensa visitante a extremar la vigilancia.

La Juventus ocupa la séptima posición en la tabla, mientras que el Génova se sitúa en el decimosexto puesto. Los bianconeri necesitan sumar para acercarse a los puestos europeos; el Grifone, para alejarse de la zona de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

Génova contra Juventus alineaciones probables

3-5-2
Génova crest
Génova
GEN
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJohan VásquezJohan VásquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJhon LucumíJhon LucumíW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Génova

Once inicial

Juventus

Manager

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

El Génova no podrá contar con Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe ni Elias Havel por lesión. De Rossi prevé alinear a Baldanzi en el centro del campo, con El Shaarawy como carrilero y la pareja Osmajic-Vitinha en ataque.

La Juventus llega con una lista de bajas considerable: Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceição, Mehmet Zeki Celik, Nico González, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara y Augusto Owusu están todos descartados. Spalletti apunta a mantener el bloque de tres defensas con Gatti, Bremer y Lucumí, con Sarr como novedad en el mediocampo en sustitución de Koopmeiners, y la dupla Woltemade-Kolo Muani en punta, aunque Alajbegovic es una alternativa real para el francés.

Forma

GEN

GEN - Formulario

PAR
L2-1
RBU
L2-0
FIO
W2-1
ROM
L2-0
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
LEC
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Génova ha registrado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo por 1-0 ante el Venezia en casa; previamente había caído 2-0 ante la Roma. En ese periodo, el equipo de De Rossi ha anotado cinco goles y encajado siete.

La Juventus acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Tras la derrota por 3-0 ante la Lazio, los bianconeri respondieron con el 2-2 ante el Rennes en Europa League y luego el 2-0 en Lecce. En ese tramo, el equipo de Spalletti ha marcado cuatro goles y recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GénovaEmpateJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Génova badge
Génova
GEN
0
F
0Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, con victoria de la Juventus por 2-0 en Turín. En los cinco precedentes más recientes, los bianconeri dominan con claridad: cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. El Génova no ha logrado marcar en tres de esos cinco duelos, mientras que la Juventus ha sumado un total de nueve goles en ese periodo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, la Juventus ocupa la séptima posición, dentro del grupo de equipos que aspiran a entrar en zona europea, mientras que el Génova es decimosexto, en la parte baja de la tabla donde la permanencia sigue siendo el objetivo prioritario. El partido tiene, por tanto, motivaciones muy distintas para cada bando.

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