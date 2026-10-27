Dónde ver Génova vs Juventus: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Génova recibe a la Juventus en el estadio Luigi Ferraris este miércoles 28 de octubre, en un partido correspondiente a la novena jornada de la Serie A 2026/27 con inicio a las 20:45 horas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Cómo ver Génova vs Juventus en directo

El Génova vs Juventus se puede ver en directo a través de DAZN, que emite en exclusiva este partido de la Serie A.

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Acerca del encuentro

Los bianconeri llegan a Liguria con la confianza renovada tras su victoria a domicilio por 2-0 ante el Lecce, resultado que les permitió borrar el mal sabor de la derrota por 3-0 frente a la Lazio. Luciano Spalletti ha optado por un esquema de tres defensas que, de momento, ha dado respuestas positivas.

El técnico toscano afronta además un debate interno en el ataque: Nick Woltemade viene mostrando una progresión notable, mientras que Randal Kolo Muani no termina de arrancar en su primera temporada en Turín. Spalletti también ha abordado públicamente la situación de Kerim Alajbegovic, quien ha perdido protagonismo tras el cambio de sistema.

Por su parte, el Génova de Daniele De Rossi llega con la moral alta después de vencer al Venezia por 1-0 el pasado fin de semana. El equipo rossoblù se ha mostrado sólido en casa y no ha perdido en el Luigi Ferraris en sus últimas cuatro citas oficiales.

Mikael Ellertsson, autor del gol decisivo ante el Venezia, es la gran amenaza del conjunto local. Su capacidad para asociarse entre líneas y atacar los espacios por banda obliga a la defensa visitante a extremar la vigilancia.

La Juventus ocupa la séptima posición en la tabla, mientras que el Génova se sitúa en el decimosexto puesto. Los bianconeri necesitan sumar para acercarse a los puestos europeos; el Grifone, para alejarse de la zona de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

El Génova no podrá contar con Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe ni Elias Havel por lesión. De Rossi prevé alinear a Baldanzi en el centro del campo, con El Shaarawy como carrilero y la pareja Osmajic-Vitinha en ataque.

La Juventus llega con una lista de bajas considerable: Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceição, Mehmet Zeki Celik, Nico González, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara y Augusto Owusu están todos descartados. Spalletti apunta a mantener el bloque de tres defensas con Gatti, Bremer y Lucumí, con Sarr como novedad en el mediocampo en sustitución de Koopmeiners, y la dupla Woltemade-Kolo Muani en punta, aunque Alajbegovic es una alternativa real para el francés.

Forma

El Génova ha registrado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo por 1-0 ante el Venezia en casa; previamente había caído 2-0 ante la Roma. En ese periodo, el equipo de De Rossi ha anotado cinco goles y encajado siete.

La Juventus acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Tras la derrota por 3-0 ante la Lazio, los bianconeri respondieron con el 2-2 ante el Rennes en Europa League y luego el 2-0 en Lecce. En ese tramo, el equipo de Spalletti ha marcado cuatro goles y recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, con victoria de la Juventus por 2-0 en Turín. En los cinco precedentes más recientes, los bianconeri dominan con claridad: cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. El Génova no ha logrado marcar en tres de esos cinco duelos, mientras que la Juventus ha sumado un total de nueve goles en ese periodo.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, la Juventus ocupa la séptima posición, dentro del grupo de equipos que aspiran a entrar en zona europea, mientras que el Génova es decimosexto, en la parte baja de la tabla donde la permanencia sigue siendo el objetivo prioritario. El partido tiene, por tanto, motivaciones muy distintas para cada bando.