Cómo ver Galatasaray vs Barcelona: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El RAMS Global Stadyumu de Estambul acoge este martes un partido de la Liga de Campeones entre Galatasaray y Barcelona, dos clubes con historia en la competición europea y con objetivos muy distintos en esta edición. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Cómo sintonizar el Galatasaray vs Barcelona

El partido entre Galatasaray y Barcelona se puede ver en directo a través de Movistar+, el canal oficial con los derechos de emisión del encuentro. Accede a la cobertura completa desde la plataforma.

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Acerca del encuentro

El conjunto turco llega al encuentro con la necesidad de sumar puntos tras un inicio irregular en Europa. Lucas Torreira, uno de los referentes del vestuario, no ha ocultado el respeto que le genera el rival: el propio centrocampista uruguayo ha reconocido que se enfrentan al mejor equipo del mundo, aunque ha dejado claro que el equipo de Okan Buruk no renunciará a su identidad agresiva en RAMS Park.

Victor Osimhen encabeza el ataque local tras su llegada al club en 2025, y Galatasaray buscará aprovechar el calor de su afición para generar problemas a una defensa visitante que no siempre ha sido sólida fuera de casa.

Barcelona, por su parte, llega a Estambul con el pleno de victorias en todas las competiciones esta temporada. El equipo de Hansi Flick se ha mostrado contundente en LaLiga y en Europa, y ocupa una posición privilegiada en la clasificación de la Champions League.

Flick ha preferido no entrar en polémicas ajenas y ha rechazado cualquier comentario sobre la situación arbitral que rodea al Real Madrid. El técnico alemán tiene el foco puesto exclusivamente en el partido y en mantener el rendimiento del grupo.

La baja más sensible en el bando visitante es la de Raphinha, capitán del equipo, al que el cuerpo técnico ha decidido proteger físicamente ante la exigencia del calendario.

Noticias de los equipos y escuadras

Okan Buruk no podrá contar con Wilfried Singo, que se encuentra lesionado y queda fuera de la convocatoria. El once probable del Galatasaray incluye a Ugurcan Cakir bajo palos, una defensa formada por Davinson Sánchez, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakci y Roland Sallai, y una línea de mediocampo y ataque con Rafael Leao, Leroy Sane, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira y Victor Osimhen.

Hansi Flick afronta el partido con varias ausencias importantes. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado sitúa a Joan García en portería, con Pau Cubarsí, Jules Kounde, Gerard Martin y João Cancelo en defensa, Rodri y Fermin Lopez en el centro del campo, y Karim Adeyemi, Pedri, Lamine Yamal y Gabriel Jesus completando el equipo.

Forma

Galatasaray presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo turco ganó el más reciente de ellos ante Kasimpasa por 3-1 en la Superlig, aunque también acumula una derrota abultada frente al Trabzonspor por 4-0 y un tropiezo en la Champions League ante el Sporting de Lisboa por 3-1.

Barcelona llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos. El conjunto azulgrana venció al Getafe por 3-0 el pasado fin de semana y antes había goleado al Racing Santander por 7-2. En Europa, su única referencia reciente es el contundente 5-1 al Feyenoord. El equipo ha marcado en todos sus partidos y no ha cedido ninguna derrota en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en marzo de 2022 en la Europa League, con victoria del Barcelona por 1-2 en Estambul, mientras que el partido de ida en el Camp Nou terminó sin goles. En los tres precedentes anteriores, todos en la Liga de Campeones en 2002, el Barcelona se impuso en los tres, con resultados de 0-1, 0-2 y 3-1 a favor del conjunto español.

Clasificación

En la clasificación actual de la Liga de Campeones, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que refleja su sólido inicio en la competición, mientras que Galatasaray se encuentra en el puesto 29, una situación que convierte este partido en un duelo de necesidad para los turcos si quieren mantener opciones de avanzar en el torneo.