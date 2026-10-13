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Cómo ver Galatasaray vs Barcelona: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Galatasaray vs Barcelona
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Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Galatasaray y Barcelona. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El RAMS Global Stadyumu de Estambul acoge este martes un partido de la Liga de Campeones entre Galatasaray y Barcelona, dos clubes con historia en la competición europea y con objetivos muy distintos en esta edición. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Rams Global Stadyumu

Cómo sintonizar el Galatasaray vs Barcelona

El partido entre Galatasaray y Barcelona se puede ver en directo a través de Movistar+, el canal oficial con los derechos de emisión del encuentro. Accede a la cobertura completa desde la plataforma.

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Acerca del encuentro

El conjunto turco llega al encuentro con la necesidad de sumar puntos tras un inicio irregular en Europa. Lucas Torreira, uno de los referentes del vestuario, no ha ocultado el respeto que le genera el rival: el propio centrocampista uruguayo ha reconocido que se enfrentan al mejor equipo del mundo, aunque ha dejado claro que el equipo de Okan Buruk no renunciará a su identidad agresiva en RAMS Park.

Victor Osimhen encabeza el ataque local tras su llegada al club en 2025, y Galatasaray buscará aprovechar el calor de su afición para generar problemas a una defensa visitante que no siempre ha sido sólida fuera de casa.

Barcelona, por su parte, llega a Estambul con el pleno de victorias en todas las competiciones esta temporada. El equipo de Hansi Flick se ha mostrado contundente en LaLiga y en Europa, y ocupa una posición privilegiada en la clasificación de la Champions League.

Flick ha preferido no entrar en polémicas ajenas y ha rechazado cualquier comentario sobre la situación arbitral que rodea al Real Madrid. El técnico alemán tiene el foco puesto exclusivamente en el partido y en mantener el rendimiento del grupo.

La baja más sensible en el bando visitante es la de Raphinha, capitán del equipo, al que el cuerpo técnico ha decidido proteger físicamente ante la exigencia del calendario.

Noticias de los equipos y escuadras

Galatasaray contra Barcelona alineaciones

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezB. YilmazB. YilmazI. JakobsI. JakobsE. ElmaliE. ElmaliM. LeminaM. LeminaL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovR. LeaoR. LeaoY. AkgunY. AkgunV. OsimhenV. OsimhenJoan GarcíaJoan GarcíaPau CubarsíPau CubarsíEric GarcíaEric GarcíaJoão CanceloJoão CanceloG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

Barcelona

Suplentes

Manager

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk no podrá contar con Wilfried Singo, que se encuentra lesionado y queda fuera de la convocatoria. El once probable del Galatasaray incluye a Ugurcan Cakir bajo palos, una defensa formada por Davinson Sánchez, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakci y Roland Sallai, y una línea de mediocampo y ataque con Rafael Leao, Leroy Sane, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira y Victor Osimhen.

Hansi Flick afronta el partido con varias ausencias importantes. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado sitúa a Joan García en portería, con Pau Cubarsí, Jules Kounde, Gerard Martin y João Cancelo en defensa, Rodri y Fermin Lopez en el centro del campo, y Karim Adeyemi, Pedri, Lamine Yamal y Gabriel Jesus completando el equipo.

Galatasaray

Lesiones y suspensiones

Barcelona

Forma

GAL

GAL - Formulario

SCP
L3-1
KOB
W1-0
TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Galatasaray presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo turco ganó el más reciente de ellos ante Kasimpasa por 3-1 en la Superlig, aunque también acumula una derrota abultada frente al Trabzonspor por 4-0 y un tropiezo en la Champions League ante el Sporting de Lisboa por 3-1.

Barcelona llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos. El conjunto azulgrana venció al Getafe por 3-0 el pasado fin de semana y antes había goleado al Racing Santander por 7-2. En Europa, su única referencia reciente es el contundente 5-1 al Feyenoord. El equipo ha marcado en todos sus partidos y no ha cedido ninguna derrota en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GalatasarayEmpateBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
2Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en marzo de 2022 en la Europa League, con victoria del Barcelona por 1-2 en Estambul, mientras que el partido de ida en el Camp Nou terminó sin goles. En los tres precedentes anteriores, todos en la Liga de Campeones en 2002, el Barcelona se impuso en los tres, con resultados de 0-1, 0-2 y 3-1 a favor del conjunto español.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
D
W
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
D
W
4
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
210151+43
L
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
21012203
W
L
17
LensLensRCL
210134-13
L
W
18
VikingVikingVIK
210123-13
W
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
20201102
D
D
21
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
23
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
24
VillarrealVillarrealVIL
201123-11
D
L
25
BrujasBrujasCLB
201123-11
D
L
26
LilleLilleLIL
201123-11
D
L
27
Inter MilánInter MilánINT
201112-11
D
L
28
SSC NápolesSSC NápolesNAP
201101-11
D
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
D
L
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
201114-31
D
L
31
LASKLASKLAS
100101-10
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Liga de Campeones, Barcelona ocupa la tercera posición, lo que refleja su sólido inicio en la competición, mientras que Galatasaray se encuentra en el puesto 29, una situación que convierte este partido en un duelo de necesidad para los turcos si quieren mantener opciones de avanzar en el torneo.

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