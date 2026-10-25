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Bundesliga - Jornada 7 25 oct 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Cómo ver Friburgo vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Friburgo y Bayern Múnich se podrá ver en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos de emisión para este encuentro de Bundesliga.

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El Europa-Park Stadion de Friburgo acoge este domingo un partido de Bundesliga entre el SC Friburgo y el Bayern Múnich, dos equipos que llegan a este duelo desde posiciones muy distintas en la tabla y con contextos internos que añaden una carga dramática inusual.

El Friburgo atraviesa un momento irregular. Los de Julian Schuster encadenaron dos derrotas consecutivas antes de este partido, cayendo ante Mónaco en la Conference League y ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Su solidez defensiva en casa sigue siendo su mayor argumento, y el Europa-Park Stadion se ha convertido en un bastión que el Bayern no siempre ha sabido doblegar.

El Bayern llega como subcampeón de la Bundesliga en la tabla, pero con una situación interna convulsa. Vincent Kompany, el entrenador del conjunto bávaro, se derrumbó el viernes durante un entrenamiento del filial y fue trasladado a un hospital de Múnich. Según confirmó el director deportivo Max Eberl, su estado es estable, pero su ausencia se medirá en semanas, no en días.

El equipo lo dirigirá Aaron Danks, asistente de Kompany desde su llegada al club en 2024. El inglés asume el mando en un momento especialmente delicado, con una lista de bajas que incluye a Joshua Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Min-jae Kim, Manuel Neuer y Aleksandar Pavlovic.

A pesar del caos organizativo, el Bayern sigue siendo el Bayern. Harry Kane, Michael Olise y Alphonso Davies están disponibles, y el potencial ofensivo del equipo no desaparece aunque falten piezas clave. Uli Hoeneß calificó a Olise como el mejor jugador del mundo en ciernes, por encima incluso de Lamine Yamal, lo que da una idea del nivel que puede exhibir el francés incluso en condiciones adversas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Friburgo de Julian Schuster presenta un once probable con Mio Backhaus bajo palos, una línea defensiva formada por Matthias Ginter, Philipp Treu y Max Rosenfelder, y un mediocampo en el que figuran Maximilian Eggestein, Yannik Engelhardt y Yuito Suzuki. En ataque, Jan-Niklas Beste y Derry Scherhant acompañarán a Igor Matanovic. Las únicas bajas confirmadas son Florent Muslija y Bruno Ogbus por lesión.

El Bayern afronta el partido con una lista de ausencias que complica la tarea de Danks. Kimmich sigue sin estar disponible por un duelo familiar, mientras que Musiala, Luis Díaz y Min-jae Kim permanecen en el dique seco por lesión. Neuer tampoco estará por una irritación tendinosa en el pie, y Pavlovic apunta a ser baja por problemas musculares. El once proyectado sitúa a Jonas Urbig en portería, con Tah y Upamecano en el centro de la defensa, Stanisic y Nathaniel Brown en los laterales, y Gnabry, Laimer y Bischof en el mediocampo. Olise, Davies y Kane completarán el ataque.

Forma

El Friburgo llega con un registro de dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Mónaco en la Conference League, y antes de eso cayó 2-1 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En el lado positivo, los breisgauenses ganaron 3-2 al Jablonec y 2-1 al Schalke 04, lo que muestra una capacidad para competir que se ha vuelto menos constante en las últimas semanas.

El Bayern acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un empate 2-2 ante el Arsenal en la Champions League, mientras que el resultado más llamativo del período fue la goleada 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. Los bávaros han marcado 20 goles en esos cinco partidos, una cifra que refleja su potencia ofensiva incluso en semanas de turbulencias.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2026 en el Europa-Park Stadion, con victoria del Bayern por 2-3. En los últimos cinco enfrentamientos entre Friburgo y Bayern en la Bundesliga, el conjunto bávaro ha ganado cuatro veces y el Friburgo no ha logrado ningún triunfo, con un empate como único punto rescatado por los locales. El historial reciente habla claramente a favor del Bayern, aunque el Friburgo logró hacer daño en alguno de esos duelos.

Clasificación

En la Bundesliga, el Friburgo ocupa la tercera posición, mientras que el Bayern Múnich marcha segundo. El partido enfrenta a dos equipos instalados en la zona alta de la clasificación, lo que le otorga un peso directo en la lucha por el liderato.