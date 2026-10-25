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Cómo ver Friburgo vs Bayern Múnich: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Friburgo vs Bayern Múnich
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Bayern Múnich
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Cómo ver el partido de Bundesliga entre Friburgo y Bayern Múnich, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Bundesliga - Jornada 7
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Cómo ver Friburgo vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Friburgo y Bayern Múnich se podrá ver en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos de emisión para este encuentro de Bundesliga.

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El Europa-Park Stadion de Friburgo acoge este domingo un partido de Bundesliga entre el SC Friburgo y el Bayern Múnich, dos equipos que llegan a este duelo desde posiciones muy distintas en la tabla y con contextos internos que añaden una carga dramática inusual.

El Friburgo atraviesa un momento irregular. Los de Julian Schuster encadenaron dos derrotas consecutivas antes de este partido, cayendo ante Mónaco en la Conference League y ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Su solidez defensiva en casa sigue siendo su mayor argumento, y el Europa-Park Stadion se ha convertido en un bastión que el Bayern no siempre ha sabido doblegar.

El Bayern llega como subcampeón de la Bundesliga en la tabla, pero con una situación interna convulsa. Vincent Kompany, el entrenador del conjunto bávaro, se derrumbó el viernes durante un entrenamiento del filial y fue trasladado a un hospital de Múnich. Según confirmó el director deportivo Max Eberl, su estado es estable, pero su ausencia se medirá en semanas, no en días.

El equipo lo dirigirá Aaron Danks, asistente de Kompany desde su llegada al club en 2024. El inglés asume el mando en un momento especialmente delicado, con una lista de bajas que incluye a Joshua Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Min-jae Kim, Manuel Neuer y Aleksandar Pavlovic.

A pesar del caos organizativo, el Bayern sigue siendo el Bayern. Harry Kane, Michael Olise y Alphonso Davies están disponibles, y el potencial ofensivo del equipo no desaparece aunque falten piezas clave. Uli Hoeneß calificó a Olise como el mejor jugador del mundo en ciernes, por encima incluso de Lamine Yamal, lo que da una idea del nivel que puede exhibir el francés incluso en condiciones adversas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Friburgo contra Bayern Múnich alineaciones probables

4-2-3-1
Friburgo crest
Friburgo
SCF
page.match.formation.title
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuM. RosenfelderM. RosenfelderY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigJ. TahJ. TahD. UpamecanoD. UpamecanoJ. StanisicJ. StanisicN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryK. LaimerK. LaimerT. BischofT. BischofM. OliseM. OliseA. DaviesA. DaviesH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
Friburgo

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • J. Schuster
  • A. Danks

El Friburgo de Julian Schuster presenta un once probable con Mio Backhaus bajo palos, una línea defensiva formada por Matthias Ginter, Philipp Treu y Max Rosenfelder, y un mediocampo en el que figuran Maximilian Eggestein, Yannik Engelhardt y Yuito Suzuki. En ataque, Jan-Niklas Beste y Derry Scherhant acompañarán a Igor Matanovic. Las únicas bajas confirmadas son Florent Muslija y Bruno Ogbus por lesión.

El Bayern afronta el partido con una lista de ausencias que complica la tarea de Danks. Kimmich sigue sin estar disponible por un duelo familiar, mientras que Musiala, Luis Díaz y Min-jae Kim permanecen en el dique seco por lesión. Neuer tampoco estará por una irritación tendinosa en el pie, y Pavlovic apunta a ser baja por problemas musculares. El once proyectado sitúa a Jonas Urbig en portería, con Tah y Upamecano en el centro de la defensa, Stanisic y Nathaniel Brown en los laterales, y Gnabry, Laimer y Bischof en el mediocampo. Olise, Davies y Kane completarán el ataque.

Forma

SCF

SCF - Formulario

LUZ
W4-2
S04
W2-1
JAB
W3-2
B04
L2-1
ASM
L3-0
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FCB

FCB - Formulario

FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
Gol marcado (encajado)
20/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Friburgo llega con un registro de dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Mónaco en la Conference League, y antes de eso cayó 2-1 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En el lado positivo, los breisgauenses ganaron 3-2 al Jablonec y 2-1 al Schalke 04, lo que muestra una capacidad para competir que se ha vuelto menos constante en las últimas semanas.

El Bayern acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un empate 2-2 ante el Arsenal en la Champions League, mientras que el resultado más llamativo del período fue la goleada 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. Los bávaros han marcado 20 goles en esos cinco partidos, una cifra que refleja su potencia ofensiva incluso en semanas de turbulencias.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FriburgoEmpateBayern Múnich
0
1
4
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
F
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
F
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2026 en el Europa-Park Stadion, con victoria del Bayern por 2-3. En los últimos cinco enfrentamientos entre Friburgo y Bayern en la Bundesliga, el conjunto bávaro ha ganado cuatro veces y el Friburgo no ha logrado ningún triunfo, con un empate como único punto rescatado por los locales. El historial reciente habla claramente a favor del Bayern, aunque el Friburgo logró hacer daño en alguno de esos duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
6420225+1714
W
D
W
W
D
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
L
W
D
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
W
W
W
D
W
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
W
L
W
L
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
W
D
D
W
D
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
L
W
L
W
L
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
L
W
L
D
L
9
AugsburgoAugsburgoFCA
72321713+49
D
L
D
L
D
10
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
11
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
12
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
W
D
L
W
L
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
W
L
L
W
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
L
L
D
W
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Bundesliga, el Friburgo ocupa la tercera posición, mientras que el Bayern Múnich marcha segundo. El partido enfrenta a dos equipos instalados en la zona alta de la clasificación, lo que le otorga un peso directo en la lucha por el liderato.

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