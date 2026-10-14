¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoFeyenoord
de Kuip
team-logoComo
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Feyenoord vs Como: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Feyenoord y Como, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
de Kuip
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Feyenoord vs Como en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Feyenoord y Como se puede ver en directo a través de Movistar+, el servicio oficial con los derechos de emisión del encuentro. Consulta la programación de Movistar+ para confirmar el canal exacto y acceder al streaming en vivo del partido.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Feyenoord recibe a Como en De Kuip, Rotterdam, en un partido de la Liga de Campeones que pone a prueba las ambiciones europeas de ambos clubes en una fase temprana pero decisiva de la competición.

El equipo de Giovanni van Bronckhorst llega al encuentro con una racha doméstica formidable, aunque su debut continental resultó doloroso tras caer goleado ante el Barcelona. El capitán Luciano Valente ha insistido en que el vestuario mantiene la confianza intacta y que el equipo confía en sus propias fuerzas sin importar el marcador acumulado.

Como, por su parte, atraviesa su primera temporada en la Liga de Campeones y llega a Rotterdam con la solidez táctica que ha caracterizado al conjunto de Cesc Fàbregas. Los italianos vienen de un empate sin goles ante la Roma, donde aguantaron con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo.

Fàbregas ha construido un equipo disciplinado y compacto, con Nico Paz como referencia creativa tras su llegada desde el Real Madrid. El propio Paz ha reconocido públicamente que el técnico español ha sido determinante en su evolución como futbolista.

El propio Valente advirtió en la previa que Como es un equipo muy organizado, con mucha disciplina y jugadores de excepción, lo que anticipa un duelo táctico exigente para los locales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Feyenoord contra Como alineaciones probables

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteN. FerriN. FerriL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaJ. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaA. DiaoA. DiaoN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Feyenoord

Once inicial

Como

Manager

  • G. van Bronckhorst
  • Cesc Fàbregas

Feyenoord afronta el partido con varias bajas en la plantilla. Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están en la enfermería y no estarán disponibles para Van Bronckhorst. El once probable del equipo local incluye a Tjark Ernst bajo palos, con Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol y Givairo Read en defensa, y Luciano Valente, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa completando el equipo.

En el bando visitante, Moise Kean es baja confirmada por lesión, una situación que ha generado polémica entre el club y el cuerpo médico de la selección italiana. Fàbregas cuenta con un once probable formado por Jean Butez en portería, Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah y Yan Couto en defensa, y Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Luis Milla y Anastasios Douvikas en el resto del campo.

Forma

FEY

FEY - Formulario

NEC
W1-3
BAR
L5-1
ZWO
W0-7
UTR
W5-0
AZ
W2-0
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

GEN
W1-4
RBL
W4-1
PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Feyenoord presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los neerlandeses llegan en un gran momento doméstico tras golear al AZ Alkmaar por 2-0 el pasado 10 de octubre, y antes habían aplastado al FC Utrecht por 5-0 y al Zwolle por 7-0 como visitantes. Su única derrota en este período llegó en Champions League ante el Barcelona por 5-1. En total, el equipo ha marcado 15 goles y encajado 6 en estos cinco encuentros.

Como acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante la Roma en Serie A, y antes habían logrado una victoria contundente por 4-1 frente al RB Leipzig en Champions League. Los italianos han marcado 7 goles y encajado 3 en este período, aunque las dos derrotas, incluyendo un 2-0 ante el Frosinone, muestran cierta irregularidad en la competición doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Feyenoord y Como, por lo que este partido en De Kuip representa un primer duelo entre ambos clubes a este nivel.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, Como ocupa la sexta posición, lo que los sitúa dentro de la zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Feyenoord, en cambio, se encuentra en el puesto 34, una posición que refleja la urgencia de sumar puntos en De Kuip para no quedar descolgado en la fase de grupos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google