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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 de Kuip

Cómo ver Feyenoord vs Como en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Feyenoord y Como se puede ver en directo a través de Movistar+, el servicio oficial con los derechos de emisión del encuentro. Consulta la programación de Movistar+ para confirmar el canal exacto y acceder al streaming en vivo del partido.

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Feyenoord recibe a Como en De Kuip, Rotterdam, en un partido de la Liga de Campeones que pone a prueba las ambiciones europeas de ambos clubes en una fase temprana pero decisiva de la competición.

El equipo de Giovanni van Bronckhorst llega al encuentro con una racha doméstica formidable, aunque su debut continental resultó doloroso tras caer goleado ante el Barcelona. El capitán Luciano Valente ha insistido en que el vestuario mantiene la confianza intacta y que el equipo confía en sus propias fuerzas sin importar el marcador acumulado.

Como, por su parte, atraviesa su primera temporada en la Liga de Campeones y llega a Rotterdam con la solidez táctica que ha caracterizado al conjunto de Cesc Fàbregas. Los italianos vienen de un empate sin goles ante la Roma, donde aguantaron con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo.

Fàbregas ha construido un equipo disciplinado y compacto, con Nico Paz como referencia creativa tras su llegada desde el Real Madrid. El propio Paz ha reconocido públicamente que el técnico español ha sido determinante en su evolución como futbolista.

El propio Valente advirtió en la previa que Como es un equipo muy organizado, con mucha disciplina y jugadores de excepción, lo que anticipa un duelo táctico exigente para los locales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Feyenoord afronta el partido con varias bajas en la plantilla. Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están en la enfermería y no estarán disponibles para Van Bronckhorst. El once probable del equipo local incluye a Tjark Ernst bajo palos, con Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol y Givairo Read en defensa, y Luciano Valente, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa completando el equipo.

En el bando visitante, Moise Kean es baja confirmada por lesión, una situación que ha generado polémica entre el club y el cuerpo médico de la selección italiana. Fàbregas cuenta con un once probable formado por Jean Butez en portería, Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah y Yan Couto en defensa, y Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Luis Milla y Anastasios Douvikas en el resto del campo.

Forma

Feyenoord presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los neerlandeses llegan en un gran momento doméstico tras golear al AZ Alkmaar por 2-0 el pasado 10 de octubre, y antes habían aplastado al FC Utrecht por 5-0 y al Zwolle por 7-0 como visitantes. Su única derrota en este período llegó en Champions League ante el Barcelona por 5-1. En total, el equipo ha marcado 15 goles y encajado 6 en estos cinco encuentros.

Como acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante la Roma en Serie A, y antes habían logrado una victoria contundente por 4-1 frente al RB Leipzig en Champions League. Los italianos han marcado 7 goles y encajado 3 en este período, aunque las dos derrotas, incluyendo un 2-0 ante el Frosinone, muestran cierta irregularidad en la competición doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Feyenoord y Como, por lo que este partido en De Kuip representa un primer duelo entre ambos clubes a este nivel.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, Como ocupa la sexta posición, lo que los sitúa dentro de la zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Feyenoord, en cambio, se encuentra en el puesto 34, una posición que refleja la urgencia de sumar puntos en De Kuip para no quedar descolgado en la fase de grupos.