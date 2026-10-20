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Liga de Campeones
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Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Fenerbahce vs Slavia Praga
Fenerbahce
Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Fenerbahce vs Slavia Praga se puede seguir en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión en televisión y live stream se detallan a continuación.

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Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa una situación contradictoria: dominante en la Superliga turca, pero con la herida reciente de una goleada en Europa. Su última derrota, un contundente 6-0 ante el Aston Villa, dejó expuestas las carencias defensivas del conjunto turco en el escenario continental.

Antes de ese tropiezo, Fenerbahce había encadenado victorias convincentes en liga, incluyendo un 3-0 al Rizespor y un demoledor 8-0 al Eyupspor. La capacidad goleadora está fuera de toda duda; la solidez defensiva en Europa, no tanto.

Slavia Praga, dirigida por Jindrich Trpisovsky, llega desde Praga con resultados mixtos. En la Liga de Campeones, los checos cayeron 2-0 ante el Sabah FK en su último compromiso europeo, lo que complica su posición en la tabla. En el plano doméstico, sin embargo, mantienen una línea de resultados positiva.

Ambos equipos se encuentran en posiciones que no dejan margen para más tropiezos en la competición europea. Un partido sin red de seguridad para los dos lados.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Fenerbahce vs Slavia Praga en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Slavia Praga alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN. KanteN. KanteM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Fenerbahce apunta a un once con Ederson bajo palos, una línea defensiva formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké, y un centro del campo con Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi. Vedat Muriqi encabezaría el ataque. No se registran bajas por lesión ni sanción en el bando local de cara a este encuentro.

Slavia Praga llegaría con Jakub Markovic en portería y una defensa compuesta por Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek. El centro del campo contaría con David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi y Danijel Sturm, con Michal Sadilek y Tomas Chory completando el esquema. El equipo visitante tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

FB

FB - Formulario

EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
AVL
L6-0
ALS
W3-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SLP

SLP - Formulario

SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
SAB
L2-0
HRA
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fenerbahce presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 3-0 al Alanyaspor en la Superliga, mientras que el único tropiezo llegó en Europa ante el Aston Villa por un abultado 6-0. En ese período, el conjunto turco ha marcado 14 goles y encajado siete, con una racha de tres victorias consecutivas antes de la derrota continental.

Slavia Praga acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Hradec Kralove en la liga checa. La derrota llegó en la Liga de Campeones ante el Sabah FK por 2-0. Los visitantes han anotado siete goles y encajado tres en ese tramo, con victorias ante el Plzen y el FK Varnsdorf como referencias positivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la Europa League el 28 de noviembre de 2024, con victoria del Fenerbahce por 2-1 en campo del Slavia Praga. En los tres precedentes registrados, el Slavia Praga ganó en dos ocasiones y el Fenerbahce en una, todos ellos en competiciones europeas. Los partidos de la Conference League de febrero de 2022 arrojaron resultados ajustados: 3-2 para el Slavia en Praga y 2-3 para el Fenerbahce como local.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Fenerbahce ocupa la posición 28 y Slavia Praga la 31, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación y convierte este duelo en una cita ineludible para cualquiera que aspire a mantener opciones en la competición.

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