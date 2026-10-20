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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El FC Oporto vs PSV Eindhoven se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El FC Oporto recibe al PSV Eindhoven en el Estadio do Dragão de Oporto en un partido de la fase de liga de la UEFA Champions League que llega en un momento delicado para los dos equipos.

Los dragones atraviesan un tramo complicado en la competición europea. Tras caer 3-2 ante el Real Betis en su visita a Sevilla, Francesco Farioli necesita que su equipo reaccione en casa y sume sus primeros puntos en la Champions League de esta campaña.

El PSV llega a Portugal con sus propias dudas. Peter Bosz acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo una caída ante el RB Leipzig en Europa y una derrota inesperada ante el ADO Den Haag en la Eredivisie el pasado fin de semana.

En la tabla de la Liga de Campeones, ninguno de los dos clubes ocupa una posición cómoda. Oporto se encuentra en el puesto 30 y el PSV en el 26, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos equipos que necesitan urgentemente sumar para no quedar descolgados de la zona de clasificación para la siguiente ronda.

La lista de bajas del PSV es considerable, y Bosz deberá gestionar sus recursos con cuidado en un calendario muy exigente. Oporto, por su parte, tiene la ventaja de jugar en casa y de contar con el Dragão como fortín para intentar relanzar su campaña continental.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Francesco Farioli dispone de un once probable encabezado por Diogo Costa bajo palos, con una defensa formada por Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes y Pablo Rosario. En el centro del campo apuntan a jugar Alan Varela y Gabriel Veiga, con Victor Froholdt acompañándoles. En ataque, André Silva y Borja Sainz flanquearán al veterano Pepe. Las únicas bajas confirmadas en el lado local son William Gomes y Vasco Sousa.

Peter Bosz afronta el partido con una enfermería muy poblada. Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers y Sami Ouaissa son todos baja, lo que obliga al técnico neerlandés a reconfigurar su bloque. El once proyectado sitúa a Matej Kovař en portería, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Filip Kostic y Sergino Dest en defensa. Esmir Bajraktarevic, Mauro Junior, Kodai Sano e Ivan Perisic formarán el centro del campo, con Noah Fernandez y Sven Mijnans como referentes ofensivos.

Forma

El FC Oporto llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Tras una racha positiva en la Primeira Liga que incluyó un triunfo por 3-1 ante el Benfica y una goleada 4-1 al Casa Pia AC, los dragones cayeron 3-2 ante el Real Betis en su más reciente salida europea. En total, han anotado once goles y encajado cuatro en ese período, aunque la derrota en Sevilla rompe el ritmo de un equipo que venía funcionando bien en el plano doméstico.

El PSV acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimas cinco citas entre todas las competiciones. El equipo de Bosz ganó 2-0 al SC Heerenveen en la Eredivisie, pero ese resultado quedó ensombrecido por la posterior derrota 1-0 ante el RB Leipzig en Champions y la caída más reciente ante el ADO Den Haag por 2-1. En el tramo analizado, el conjunto neerlandés ha marcado ocho goles y ha recibido cinco, una cifra que refleja una fragilidad defensiva que Oporto intentará explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos PSV Eindhoven PSV 3 FC Oporto POR 0 F 0 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único precedente registrado entre estos dos clubes data del 21 de julio de 2016, cuando el PSV Eindhoven se impuso al FC Oporto por 3-0 en un partido amistoso disputado en Eindhoven. Con un único encuentro en los registros disponibles, este choque en el Dragão supone prácticamente un estreno en términos de rivalidad competitiva entre ambas escuadras.

Clasificación

En la clasificación de la fase de liga de la Champions League, el FC Oporto ocupa el puesto 30 y el PSV Eindhoven el 26, lo que sitúa a los dos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este partido en una cita de máxima urgencia para ambos.