Cómo ver FC Andorra vs Castellón: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El FC Andorra recibe al Castellón en el Estadi de la FAF en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 9 11 oct 2026 - 08:00 Estadi de la FAF

Cómo sintonizar el FC Andorra vs Castellón

El FC Andorra vs Castellón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

Carles Manso dirige a un Andorra que atraviesa un tramo complicado. Los locales han sumado apenas una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga y llegan a este partido con la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El equipo andorrano no ha encontrado regularidad. Tres derrotas consecutivas antes de su empate más reciente reflejan las dificultades de un conjunto que necesita reencontrar su mejor versión en casa.

El Castellón llega en un estado de forma radicalmente diferente. Pablo Hernández ha construido un equipo sólido que acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada contundente que muestra la capacidad ofensiva del conjunto castellonense.

Los visitantes ocupan la segunda posición de la tabla y han demostrado ser uno de los equipos más en forma de la categoría. Solo un empate en su última salida frenó una racha de victorias consecutivas.

Noticias del equipo y escuadras

Carles Manso no ha confirmado el once inicial del FC Andorra para este encuentro. No hay información disponible sobre lesionados ni sancionados en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al inicio del partido.

En el bando visitante, Pablo Hernández tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. El Castellón no reporta bajas por lesión ni suspensión en los datos disponibles, aunque se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El FC Andorra llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Sabadell, y su única victoria en este tramo llegó de forma llamativa a domicilio ante el Granada por 3-2. Los locales han encajado nueve goles en esos cinco partidos, lo que evidencia su fragilidad defensiva en las últimas semanas.

El Castellón presenta un registro muy superior, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La más destacada fue una goleada por 5-0 al Tenerife que pone de manifiesto su potencia atacante. Los castellonenses han marcado diez goles en ese período y solo han concedido tres, consolidándose como uno de los bloques más fiables de la categoría.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos equipos favorecen al Castellón. En el último enfrentamiento directo, disputado en febrero de 2026 en Segunda División, el Castellón venció al FC Andorra por 2-0 como local. En el cruce anterior de esa misma temporada, también en Segunda División, el Castellón ganó por 1-3 en el Estadi de la FAF. De los cinco últimos precedentes registrados entre ambos conjuntos en competiciones diversas, el Castellón acumula tres victorias por una del Andorra.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el FC Andorra ocupa la vigésima posición, lo que le sitúa en zona de descenso, mientras que el Castellón es segundo clasificado y pelea por el ascenso directo a Primera División. La diferencia de posiciones refleja el contraste de trayectorias entre ambos equipos en esta fase de la temporada.