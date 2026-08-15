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Segunda Division
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FC Andorra vs AD Ceuta FC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Andorra vs AD Ceuta FC
FC Andorra
AD Ceuta FC
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre FC Andorra y AD Ceuta FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 1
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Cómo ver FC Andorra vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El FC Andorra vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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El FC Andorra recibe al AD Ceuta FC en el Estadi de la FAF en un encuentro de Segunda División que arranca la nueva temporada con un duelo de contrastes entre dos equipos que llegan con trayectorias muy distintas.

El conjunto andorrano, dirigido por Carles Manso, cerró la campaña pasada con serias dificultades. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos de liga dejaron al equipo en una posición comprometida, y el inicio de la pretemporada tampoco ha sido del todo convincente.

El Ceuta llega al Estadi de la FAF como líder de la tabla, una posición que refleja el trabajo de Jose Juan Romero al frente del equipo. Los ceutíes terminaron la pasada temporada en buena forma y han iniciado la pretemporada con una victoria ante el Málaga.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Ceuta. Los de la ciudad autónoma ganaron los dos últimos enfrentamientos directos, incluida una victoria por 0-2 en este mismo estadio el pasado mes de mayo.

El partido promete ser una prueba de fuego para un Andorra que necesita recuperar sensaciones en casa ante un rival que llega con la confianza de liderar la categoría.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

FC Andorra contra AD Ceuta FC alineaciones probables

FC Andorra crest
FC Andorra
AND
Formación
AD Ceuta FC crest
AD Ceuta FC
CAC
AD Ceuta FC crest
AD Ceuta FC
CAC

Manager

  • C. Manso

El FC Andorra, con Carles Manso en el banquillo, no ha facilitado información sobre lesionados ni sancionados de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Jose Juan Romero tampoco ha desvelado bajas confirmadas ni alineación prevista. Al igual que en el caso local, los datos se completarán antes del inicio del encuentro.

Forma

AND

AND - Formulario

LAS
W5-1
COR
L2-1
CAC
L0-2
BUR
L1-0
MIL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CAC

CAC - Formulario

MAL
L1-4
AND
W0-2
ALB
W1-0
SEV
L2-1
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Andorra llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Millwall en un amistoso de pretemporada, aunque en liga cerró la temporada con tres derrotas consecutivas, la última de ellas precisamente ante el Ceuta por 0-2. En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó siete.

El AD Ceuta FC presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Málaga en un amistoso, tras caer ante el Sevilla por el mismo marcador. En liga, los ceutíes ganaron sus dos últimos partidos, incluyendo el triunfo por 0-2 en el campo del Andorra. En total, marcaron seis goles y encajó ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC AndorraEmpateAD Ceuta FC
0
0
2
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
2
F
Segunda Division
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
2
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
1Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 24 de mayo de 2026 en este mismo estadio, con victoria del Ceuta por 0-2 en partido de Segunda División. El único otro precedente registrado tuvo lugar el 4 de enero de 2026, cuando el Ceuta venció al Andorra por 2-1 como local en la misma categoría. En los dos enfrentamientos directos disponibles, el Ceuta no ha cedido ningún punto.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
110010+13
W
2
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
00000000
3
AlbaceteAlbaceteALB
00000000
4
AlmeríaAlmeríaALM
00000000
5
BurgosBurgosBUR
00000000
6
CádizCádizCAD
00000000
7
Celta FortunaCelta FortunaCEF
00000000
8
CórdobaCórdobaCOR
00000000
9
EibarEibarEIB
00000000
10
EldenseEldenseELD
00000000
11
FC AndorraFC AndorraAND
00000000
12
GironaGironaGIR
00000000
13
GranadaGranadaGRA
00000000
14
Las PalmasLas PalmasLAS
00000000
15
LeganésLeganésLEG
00000000
16
MallorcaMallorcaMLL
00000000
17
Real OviedoReal OviedoOVI
00000000
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
00000000
19
SabadellSabadellSAB
00000000
20
GijonGijonSPG
00000000
21
TenerifeTenerifeTEN
00000000
22
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
100101-10
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa el primer puesto, mientras que el FC Andorra se sitúa en la undécima posición.

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