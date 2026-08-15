Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 1 15 ago 2026 - 11:00 Estadi de la FAF

Cómo ver FC Andorra vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El FC Andorra vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El FC Andorra recibe al AD Ceuta FC en el Estadi de la FAF en un encuentro de Segunda División que arranca la nueva temporada con un duelo de contrastes entre dos equipos que llegan con trayectorias muy distintas.

El conjunto andorrano, dirigido por Carles Manso, cerró la campaña pasada con serias dificultades. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos de liga dejaron al equipo en una posición comprometida, y el inicio de la pretemporada tampoco ha sido del todo convincente.

El Ceuta llega al Estadi de la FAF como líder de la tabla, una posición que refleja el trabajo de Jose Juan Romero al frente del equipo. Los ceutíes terminaron la pasada temporada en buena forma y han iniciado la pretemporada con una victoria ante el Málaga.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Ceuta. Los de la ciudad autónoma ganaron los dos últimos enfrentamientos directos, incluida una victoria por 0-2 en este mismo estadio el pasado mes de mayo.

El partido promete ser una prueba de fuego para un Andorra que necesita recuperar sensaciones en casa ante un rival que llega con la confianza de liderar la categoría.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El FC Andorra, con Carles Manso en el banquillo, no ha facilitado información sobre lesionados ni sancionados de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Jose Juan Romero tampoco ha desvelado bajas confirmadas ni alineación prevista. Al igual que en el caso local, los datos se completarán antes del inicio del encuentro.

Forma

El FC Andorra llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Millwall en un amistoso de pretemporada, aunque en liga cerró la temporada con tres derrotas consecutivas, la última de ellas precisamente ante el Ceuta por 0-2. En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó siete.

El AD Ceuta FC presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Málaga en un amistoso, tras caer ante el Sevilla por el mismo marcador. En liga, los ceutíes ganaron sus dos últimos partidos, incluyendo el triunfo por 0-2 en el campo del Andorra. En total, marcaron seis goles y encajó ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 24 de mayo de 2026 en este mismo estadio, con victoria del Ceuta por 0-2 en partido de Segunda División. El único otro precedente registrado tuvo lugar el 4 de enero de 2026, cuando el Ceuta venció al Andorra por 2-1 como local en la misma categoría. En los dos enfrentamientos directos disponibles, el Ceuta no ha cedido ningún punto.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa el primer puesto, mientras que el FC Andorra se sitúa en la undécima posición.