Cómo ver Everton vs Ipswich: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Everton recibe a Ipswich Town en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que llegan a la cita con realidades bien distintas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

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Acerca del encuentro

David Moyes ha construido un bloque sólido en casa. Los Toffees vienen de eliminar al Wolverhampton en la Carabao Cup con un gol de Charly Alcaraz en el minuto 80, y acumulan tres jornadas de liga sin derrota, con empates ante el Tottenham y el Manchester United.

Jarrad Branthwaite, pieza central de esa defensa, atraviesa un momento de forma que no ha pasado desapercibido: clubes de la talla del Manchester United y el Real Madrid siguen su evolución de cerca. El central de 24 años tiene contrato hasta 2030 y Everton no tiene intención de negociar por debajo de los 93 millones de euros.

Ipswich llega en una situación más delicada. Gary O'Neil ha visto cómo su equipo encajaba cuatro goles ante el Arsenal en la Carabao Cup, y en liga acumula dos derrotas en los últimos tres encuentros, incluyendo un 5-2 ante el Manchester United. Su único resultado positivo reciente fuera de casa fue la victoria por 2-3 ante el Crystal Palace.

El conjunto visitante afronta el viaje a Liverpool con varias bajas por lesión y la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

David Moyes cuenta con una plantilla prácticamente al completo para este partido. El once probable del Everton incluye a Jordan Pickford bajo palos, con una defensa formada por James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko, Ainsley Maitland-Niles y Jarrad Branthwaite. En el centro del campo apuntan Harrison Armstrong, Tyrique George, Kiernan Dewsbury-Hall y James Garner, mientras que Brennan Johnson y Thierno Barry formarían el ataque. Las únicas bajas confirmadas son Christian Noergaard y Merlin Roehl por lesión.

Gary O'Neil llega al partido con tres jugadores en la enfermería: Jack Taylor, Emersonn y Azor Matusiwa no estarán disponibles. El once probable del Ipswich apunta a Kjell Scherpen en portería, con una línea defensiva compuesta por Leif Davis, Jacob Greaves, Issa Diop y Dara O'Shea. Exequiel Palacios y Sasa Lukic ejercerían de pivotes, con Abdul Fatawu, Jack Clarke y Julio Enciso por detrás de Daizen Maeda.

Forma

El Everton llega al partido con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Toffees no han perdido desde antes del parón y su resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante el Wolverhampton en la Carabao Cup. En liga, el empate 2-2 ante el Manchester United y el 0-0 frente al Tottenham reflejan la solidez defensiva del equipo de Moyes, aunque también su dificultad para cerrar partidos. En total, el Everton ha marcado ocho goles y encajado cuatro en sus últimos cinco compromisos.

Ipswich presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en el mismo período. El equipo de O'Neil cayó por 4-2 ante el Arsenal en la Carabao Cup en su partido más reciente, y antes sufrió un duro 5-2 ante el Manchester United en liga. Sus dos victorias llegaron ante el Crystal Palace (2-3) y ante el Leicester en la Carabao Cup (3-1). El conjunto visitante ha encajado once goles en sus últimos cinco partidos, una cifra que evidencia sus problemas defensivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 2-2 en el Hill Dickinson Stadium en mayo de 2025, en un partido de Premier League. Antes de ese resultado, el Ipswich se había impuesto por 0-2 en su propio estadio en octubre de 2024. Hay que remontarse a la temporada 2001-02 para encontrar los tres precedentes anteriores en la máxima categoría, con un balance que arroja una victoria para cada equipo y un empate en los últimos cinco enfrentamientos registrados.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Everton ocupa la novena posición, mientras que el Ipswich se sitúa un puesto por detrás, en décimo lugar.