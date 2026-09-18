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Cómo ver Everton vs Ipswich: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Everton vs Ipswich
Everton
Ipswich
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Everton y Ipswich. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Everton recibe a Ipswich Town en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que llegan a la cita con realidades bien distintas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
Hill Dickinson Stadium

Cómo sintonizar el Everton vs Ipswich

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Acerca del encuentro

David Moyes ha construido un bloque sólido en casa. Los Toffees vienen de eliminar al Wolverhampton en la Carabao Cup con un gol de Charly Alcaraz en el minuto 80, y acumulan tres jornadas de liga sin derrota, con empates ante el Tottenham y el Manchester United.

Jarrad Branthwaite, pieza central de esa defensa, atraviesa un momento de forma que no ha pasado desapercibido: clubes de la talla del Manchester United y el Real Madrid siguen su evolución de cerca. El central de 24 años tiene contrato hasta 2030 y Everton no tiene intención de negociar por debajo de los 93 millones de euros.

Ipswich llega en una situación más delicada. Gary O'Neil ha visto cómo su equipo encajaba cuatro goles ante el Arsenal en la Carabao Cup, y en liga acumula dos derrotas en los últimos tres encuentros, incluyendo un 5-2 ante el Manchester United. Su único resultado positivo reciente fuera de casa fue la victoria por 2-3 ante el Crystal Palace.

El conjunto visitante afronta el viaje a Liverpool con varias bajas por lesión y la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Everton contra Ipswich alineaciones probables

4-1-4-1
Everton crest
Everton
EVE
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishC. AlcarazC. AlcarazT. BarryT. BarryK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaE. PalaciosE. PalaciosA. FatawuA. FatawuJ. ClarkeJ. ClarkeJ. EncisoJ. EncisoS. LukicS. LukicEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-1-4-1
Everton

Once inicial

Ipswich

Manager

  • D. Moyes
  • G. O'Neil

David Moyes cuenta con una plantilla prácticamente al completo para este partido. El once probable del Everton incluye a Jordan Pickford bajo palos, con una defensa formada por James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko, Ainsley Maitland-Niles y Jarrad Branthwaite. En el centro del campo apuntan Harrison Armstrong, Tyrique George, Kiernan Dewsbury-Hall y James Garner, mientras que Brennan Johnson y Thierno Barry formarían el ataque. Las únicas bajas confirmadas son Christian Noergaard y Merlin Roehl por lesión.

Gary O'Neil llega al partido con tres jugadores en la enfermería: Jack Taylor, Emersonn y Azor Matusiwa no estarán disponibles. El once probable del Ipswich apunta a Kjell Scherpen en portería, con una línea defensiva compuesta por Leif Davis, Jacob Greaves, Issa Diop y Dara O'Shea. Exequiel Palacios y Sasa Lukic ejercerían de pivotes, con Abdul Fatawu, Jack Clarke y Julio Enciso por detrás de Daizen Maeda.

Forma

EVE

EVE - Formulario

PNE
W0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
IPS

IPS - Formulario

LEI
W3-1
MUN
L5-2
LIV
L0-2
CRY
W2-3
ARS
L2-4
Gol marcado (encajado)
10/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Everton llega al partido con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Toffees no han perdido desde antes del parón y su resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante el Wolverhampton en la Carabao Cup. En liga, el empate 2-2 ante el Manchester United y el 0-0 frente al Tottenham reflejan la solidez defensiva del equipo de Moyes, aunque también su dificultad para cerrar partidos. En total, el Everton ha marcado ocho goles y encajado cuatro en sus últimos cinco compromisos.

Ipswich presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en el mismo período. El equipo de O'Neil cayó por 4-2 ante el Arsenal en la Carabao Cup en su partido más reciente, y antes sufrió un duro 5-2 ante el Manchester United en liga. Sus dos victorias llegaron ante el Crystal Palace (2-3) y ante el Leicester en la Carabao Cup (3-1). El conjunto visitante ha encajado once goles en sus últimos cinco partidos, una cifra que evidencia sus problemas defensivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EvertonEmpateIpswich
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 2-2 en el Hill Dickinson Stadium en mayo de 2025, en un partido de Premier League. Antes de ese resultado, el Ipswich se había impuesto por 0-2 en su propio estadio en octubre de 2024. Hay que remontarse a la temporada 2001-02 para encontrar los tres precedentes anteriores en la máxima categoría, con un balance que arroja una victoria para cada equipo y un empate en los últimos cinco enfrentamientos registrados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Everton ocupa la novena posición, mientras que el Ipswich se sitúa un puesto por detrás, en décimo lugar.

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