Elche recibe a Celta Vigo en el Estadio Martínez Valero en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los locales, dirigidos por Martin Anselmi, atraviesan una racha irregular que les mantiene en zona de descenso, mientras que los gallegos buscan recuperar sensaciones tras una semana difícil. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 11 oct 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Cómo sintonizar el Elche vs Celta Vigo en línea

El partido entre Elche y Celta Vigo podrá seguirse en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

Elche llega al partido con una dinámica preocupante. Los ilicitanos encadenaron dos derrotas consecutivas antes de puntuar ante el Athletic Club, y su último resultado fue una victoria ante el Espanyol que no logra ocultar las dudas generadas por las tres derrotas en los cinco últimos encuentros.

Celta Vigo, por su parte, no conoce la victoria en sus últimas cinco citas entre todas las competiciones. El equipo de Claudio Giraldez sí sumó tres puntos ante el Racing Santander en su último partido liguero, pero la irregularidad sigue siendo su principal lastre esta temporada.

Las bajas pesan en ambos bandos. Elche no podrá contar con varios jugadores importantes y afronta el partido con Federico Redondo sancionado, lo que condiciona las opciones de Anselmi en el centro del campo. Celta llega también mermado, con Iago Aspas entre los ausentes por lesión.

La posición en la tabla añade presión al encuentro. Elche necesita los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso, mientras que Celta tiene margen pero no puede permitirse seguir cediendo puntos si quiere mantenerse en la parte tranquila de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

En el bando local, Martin Anselmi no podrá contar con Yago Santiago, Buba Sangare ni Adam Boayar por lesión. A esas bajas se suma la sanción de Federico Redondo, que no estará disponible para este encuentro. El once probable de Elche contempla a Matias Dituro bajo palos, con una defensa formada por Josan, Martim Neto, Roy Revivo y Victor Chust, y un centro del campo con Gonzalo Villar, Thomas Lemar y Javi Morcillo, además de German Valera, Fer Nino y Lucas Cepeda en ataque.

Claudio Giraldez llega al partido con una lista de bajas considerable. Iago Aspas, Jones El-Abdellaoui, Miguel Roman, Sebastián Cáceres y Carl Starfelt son bajas por lesión para el técnico gallego. El once proyectado sitúa a Ionut Andrei Radu en portería, con Yoel Lago, Marcos Alonso, Alvaro Nunez y Hugo Alvarez en defensa, Ilaix Moriba, Aleix Febas y Javi Rueda en el centro del campo, y Ferran Jutgla, Hugo Gonzalez y Williot Swedberg en la línea ofensiva.

Forma

Elche ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en Primera División. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante el Espanyol el 18 de septiembre, que rompió una racha de tres derrotas seguidas. Entre esos tropiezos destacan las caídas ante Real Madrid (2-3) y Real Sociedad (2-3). En total, los ilicitanos han marcado nueve goles y encajado once en esos cinco encuentros.

Celta Vigo suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue un triunfo contundente por 5-0 ante el Racing Santander el 19 de septiembre en LaLiga. Antes de ese resultado, el equipo gallego cayó ante el Omonia Nicosia en la Europa League (1-0) y empató con el Málaga (1-1). En el conjunto de los cinco partidos, Celta ha anotado ocho goles y ha recibido dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 3 de mayo de 2026 en Primera División, con Celta Vigo como local y victoria por 3-1 ante Elche. En el choque anterior, celebrado el 28 de septiembre de 2025, Elche ganó en casa por 2-1. Revisando los cinco últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos en la competición, Celta Vigo acumula tres victorias frente a las dos de Elche, sin ningún empate registrado.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Elche ocupa la decimoctava posición, lo que le sitúa en zona de descenso, mientras que Celta Vigo es decimoquinto, en una posición más cómoda pero sin margen para relajarse.