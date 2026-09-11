Cómo ver Crystal Palace vs Ipswich: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Crystal Palace recibe a Ipswich Town en Selhurst Park en un partido de la Premier League correspondiente a la temporada 2026/27. Ambos conjuntos llegan a este encuentro buscando puntos en la parte baja de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Selhurst Park

Cómo sintonizar Crystal Palace vs Ipswich

El Crystal Palace vs Ipswich Town se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Pierre Sage ha conseguido estabilizar al equipo local tras un inicio de temporada complicado. La victoria por 3-2 ante el Fulham la semana pasada, con un gol tardío de Ben Chilwell, permitió a los Eagles abandonar los últimos puestos de la clasificación, aunque el margen es escaso.

El técnico francés tendrá que afrontar este partido sin varios atacantes importantes. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr continúan en la enfermería, y la situación de este último añade tensión tras el rechazo del club a una oferta del Liverpool de 50 millones de libras durante el mercado de verano. Sage ha reconocido que el extremo senegalés necesita tiempo para asimilar la situación.

Con todo, hay motivos para el optimismo en el sur de Londres. La victoria por 3-0 ante el Middlesbrough en la Carabao Cup mostró la profundidad de una plantilla que tiene en Jorgen Strand Larsen y Daichi Kamada a dos jugadores en plena forma. Además, Cheick Doucoure se acerca a su regreso competitivo tras veinte meses de ausencia por lesión.

Ipswich llega a Londres en un momento delicado. Gary O'Neil ha visto cómo su equipo encajaba una derrota por 5-2 ante el Manchester United y otra por 2-0 en Anfield en sus dos últimas salidas ligueras. Los Tractor Boys necesitan una actuación sólida fuera de casa para frenar esa racha.

Noticias del equipo y escuadras

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta ni Ismaila Sarr por lesión. Si el once probable se confirma, Dean Henderson ocupará la portería respaldado por una defensa formada por Axel Disasi, Chris Richards y Tyrick Mitchell, con Quinten Timber también en el equipo. En ataque, Jorgen Strand Larsen ejercerá de referencia, acompañado por Daichi Kamada, Anan Khalaili y Yeremy Pino.

En el bando visitante, Gary O'Neil no dispondrá de Jack Taylor por lesión. El técnico galés alineará previsiblemente a Kjell Scherpen bajo palos, con Leif Davis, Issa Diop, Dara O'Shea y Jacob Greaves en la línea defensiva. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

Crystal Palace llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la victoria por 3-0 ante el Middlesbrough en la Carabao Cup el 8 de septiembre, precedida por el triunfo por 2-3 en Craven Cottage ante el Fulham en la Premier League. Antes de esa buena racha, los Eagles encajaron derrotas ante el Manchester City (1-4) y el Everton (0-2) en la liga. En esos cinco partidos, el equipo de Sage anotó nueve goles y recibió ocho.

Ipswich acumula también dos victorias y tres derrotas en el mismo período. Su último partido fue la derrota por 0-2 en Liverpool el 4 de septiembre, tras caer previamente ante el Manchester United por 5-2. Los de O'Neil sí mostraron mejor cara al ganar por 3-1 al Leicester en la Carabao Cup y por 2-1 al Sunderland en la Premier League. En total, los Tractor Boys marcaron doce goles y encajaron diez en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue un partido de Premier League disputado el 8 de marzo de 2025, que Crystal Palace ganó por 1-0 en Selhurst Park. Antes de eso, Ipswich se impuso por 0-1 como local en diciembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, Crystal Palace ha ganado en cuatro ocasiones frente a una victoria de Ipswich.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimotercera posición, mientras que Ipswich Town se sitúa en el decimocuarto puesto.