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Serie A
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Cómo ver Como vs Sassuolo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Como vs Sassuolo
Como
Sassuolo
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Como y Sassuolo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
Stadio G. Sinigaglia
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Cómo ver Como vs Sassuolo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos de emisión de la Serie A para la temporada 2026/27.

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El Como de Cesc Fàbregas recibe al Sassuolo de Alberto Aquilani en el Estadio G. Sinigaglia de Como en un partido de Serie A que llega en un momento de máximo optimismo para los lariani.

El Como atraviesa su mejor racha de la temporada. Tras golear al Manchester United por 4-1 en la Champions League el 21 de octubre, la confianza en el Sinigaglia está por las nubes. Nico Paz fue el gran protagonista de aquella noche histórica, con dos goles y una actuación que dejó sin palabras a la prensa italiana.

Fàbregas gestiona algunas ausencias en ataque: Trevoh Chalobah y Assane Diao no estarán disponibles. Sin embargo, el bloque titular ha demostrado ser más que suficiente para competir al máximo nivel europeo, lo que augura una tarde exigente para el visitante.

El Sassuolo llega a Como en una situación comprometida en la tabla. Aquilani ha conseguido resultados irregulares en las últimas semanas, con una derrota ante el Frosinone y otra ante el Monza que frenan cualquier impulso positivo. El conjunto neroverde necesita puntos para alejarse de la zona baja.

Los antecedentes recientes favorecen claramente al Como, que ha ganado los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos. Eso añade presión sobre un Sassuolo que ya sabe lo que es perder en este estadio.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Como contra Sassuolo alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
J. ButezJ. ButezM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoKaikiKaikiJ. RamonJ. RamonM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneM. CaqueretM. CaqueretN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. DouvikasA. MuricA. MuricD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. CinquegranoS. CinquegranoC. OdenthalC. OdenthalJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicK. ThorstvedtK. ThorstvedtD. BerardiD. BerardiA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. Esposito
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-2-3-1
Como

Once inicial

Sassuolo

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • A. Aquilani

En el Como, Cesc Fàbregas no podrá contar con Trevoh Chalobah ni con Assane Diao por lesión. El once probable que maneja el técnico español parte de Jean Butez bajo palos, con una defensa formada por Marc-Oliver Kempf, Ivan Smolcic, Alex Valle y Jacobo Ramon. En el centro del campo apuntan Luis Milla y Maxence Caqueret, mientras que Nico Paz, Lucas Da Cunha y Mattia Liberali darán soporte a Anastasios Douvikas en punta.

El Sassuolo llega con una lista de bajas considerable: Ismael Kone, Jay Idzes, Daniel Boloca, Yeferson Paz y Fedde Leysen están todos en la enfermería. Aquilani tiene previsto alinear a Arijanet Muric en portería, con una defensa compuesta por Duje Caleta-Car, Ignace Van Der Brempt, Cas Odenthal y Josh Doig. Kristian Thorstvedt y Nemanja Matic formarán la pareja de mediocampistas, con Domenico Berardi, Darryl Bakola y Armand Lauriente apoyando a Sebastiano Esposito.

Forma

COM

COM - Formulario

FRC
L2-0
ROM
D0-0
FEY
L3-2
FIO
W1-3
MUN
W4-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAS

SAS - Formulario

BOL
D2-2
JUV
W3-2
MON
L2-1
MIL
D1-1
FRC
L4-2
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Como llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y seis en contra. El resultado más reciente fue la contundente victoria por 4-1 ante el Manchester United en Champions League, que sigue al triunfo por 3-1 en Florencia ante la Fiorentina en Serie A. Las dos derrotas llegaron ante el Feyenoord en Europa y ante el Frosinone en liga, mientras que el empate a cero ante la Roma completa la serie.

El Sassuolo presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, con ocho goles marcados y diez encajados. Su última salida fue una derrota por 4-2 ante el Frosinone, y previamente empataron a uno con el AC Milan. La única victoria en este período llegó ante la Juventus por 3-2, lo que muestra una irregularidad que complica su posición en la clasificación.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ComoEmpateSassuolo
2
0
1
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
Como badge
Como
COM
1
F
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
F
Copa Italia
Como badge
Como
COM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
F
6Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

Los antecedentes recientes entre ambos equipos favorecen claramente al Como. En el último enfrentamiento, disputado en abril de 2026 en el estadio del Sassuolo, los neroverdi se impusieron por 2-1, aunque en los dos encuentros anteriores fue el Como quien se llevó el gato al agua: un 2-0 en liga y un 3-0 en Copa Italia, ambos en el Sinigaglia. En los tres partidos registrados, el Como ha anotado cinco goles por tres del Sassuolo, con una clara ventaja local para los lariani cuando juegan en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
W
D
L
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
L
D
W
W
W
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
L
L
W
L
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Serie A, el Como ocupa la quinta posición, lo que lo sitúa en la pelea directa por los puestos europeos. El Sassuolo, en cambio, se encuentra en el decimotercer lugar, una posición que refleja sus dificultades para encadenar resultados positivos y que convierte este desplazamiento en una cita de cierta urgencia para los emilianos.

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