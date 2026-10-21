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Liga de Campeones
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Cómo ver Como vs Manchester United: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Como vs Manchester United
Como
Manchester United
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Como y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio G. Sinigaglia
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Cómo ver Como vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Como y Manchester United se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación tienes el acceso directo para seguirlo en directo.

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El Stadio G. Sinigaglia acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Como y Manchester United, dos equipos que llegan a la cita con la necesidad urgente de sumar puntos en la fase de grupos.

El equipo de Cesc Fàbregas atraviesa un momento irregular en la competición europea. Los lombardos vienen de caer ante el Feyenoord en su última jornada continental, aunque en Serie A lograron una victoria ante la Fiorentina el pasado fin de semana que les dio algo de oxígeno.

Por su parte, el Manchester United de Michael Carrick llega en un estado preocupante. Los diablos rojos no han ganado en sus últimas cinco salidas, acumulando tres empates y dos derrotas, la más reciente ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

La situación de Carrick al frente del banquillo del United genera debate. Voces autorizadas del mundo del fútbol inglés cuestionan la dirección del equipo, señalando que el club está atrapado en un círculo vicioso del que le resulta difícil escapar por sus propias decisiones financieras.

Ambos conjuntos ocupan posiciones en la zona baja de la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este duelo en un choque directo con implicaciones reales para la clasificación de ambos equipos en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Como contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonL. Da CunhaL. Da CunhaJ. RodriguezJ. RodriguezM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireM. de LigtM. de LigtC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

Cesc Fàbregas apunta a alinear un once con Robert Sanchez bajo palos, una defensa formada por Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic, y un mediocampo con Luis Milla y Jesus Rodriguez. En ataque, Kaiki, Maximo Perrone y Martin Baturina acompañarían a Nico Paz. El cuerpo técnico del Como no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Michael Carrick dispone de Senne Lammens en la portería, con una línea defensiva compuesta por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Leny Yoro y Ayden Heaven. Andrey Santos y Carlos Baleba formarían el doble pivote, con Bruno Fernandes más adelantado. Marcus Rashford, Youri Tielemans y Bryan Mbeumo completarían el ataque. El United tampoco registra bajas confirmadas, aunque se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

COM

COM - Formulario

PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
FEY
L3-2
FIO
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Como llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un total de ocho goles marcados y seis encajados. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante la Fiorentina por 3-1 en Serie A, mientras que en la Liga de Campeones cayeron ante el Feyenoord por 2-3. El equipo de Fàbregas no logró marcar en su empate sin goles ante la Roma.

El Manchester United acumula tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas, sin conocer la victoria en ese período. Los diablos rojos empataron 1-1 ante el Leeds el pasado 18 de octubre, y antes cayeron 2-0 ante el Atlético de Madrid en Europa. En Premier League, el equipo ha empatado sus tres últimos partidos de liga por el mismo marcador de 1-1, ante Tottenham, Fulham y Leeds.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Como y Manchester United en los últimos cinco partidos no están disponibles actualmente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Como ocupa la posición 12 y el Manchester United la 13, lo que sitúa a ambos equipos en una zona delicada de la clasificación donde la victoria resulta prácticamente imprescindible para mantener opciones reales de avanzar en la competición.

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