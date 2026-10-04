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Segunda Division
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Cómo ver Córdoba vs Tenerife: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Córdoba vs Tenerife
Córdoba
Tenerife
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Córdoba y Tenerife. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio El Arcángel acoge este encuentro de Segunda División entre Córdoba y Tenerife, dos equipos que llegan al partido desde posiciones muy distintas en la tabla y con dinámicas de resultados que no invitan al optimismo a ninguno de los dos bandos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 8
Estadio El Arcangel

Cómo sintonizar el Córdoba vs Tenerife

El Córdoba vs Tenerife se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El Córdoba de Ivan Ania atraviesa un momento delicado. Los blanquiverdes han encadenado cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga y se encuentran en zona de descenso, con la necesidad urgente de sumar puntos en casa para alejarse de los puestos de peligro.

El Tenerife de Álvaro Cervera llega desde una posición más cómoda en la clasificación, aunque su rendimiento reciente ha sido irregular. Los chicharreros no terminan de consolidar una racha positiva y el equipo canario llega a Córdoba buscando recuperar sensaciones.

El historial entre ambos conjuntos en Segunda División añade un punto de interés a este duelo. Los encuentros recientes han producido resultados variados, con ambos equipos conociendo la victoria en los últimos años.

En juego hay algo más que tres puntos. Para el Córdoba, ganar en El Arcángel puede ser el inicio de una remontada en la tabla; para el Tenerife, un triunfo a domicilio reforzaría sus aspiraciones de mantenerse en la zona media-alta de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Córdoba contra Tenerife alineaciones probables

Manager

  • I. Ania

En cuanto a las novedades del Córdoba, el técnico Ivan Ania no ha facilitado el once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte del Tenerife, Álvaro Cervera tampoco ha desvelado la alineación prevista ni ha informado sobre posibles ausencias en su plantilla. La información sobre ambos equipos se completará conforme se acerque el momento del partido.

Forma

COR

COR - Formulario

GRA
L1-3
SAB
L3-2
ALM
L0-2
ALB
W1-2
VLL
L3-1
Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TEN

TEN - Formulario

SPG
L0-1
RSD
D1-1
LEG
W2-0
CAS
L5-0
CAD
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Córdoba llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. La derrota más reciente fue ante el Real Valladolid por 3-1, y en ese tramo los blanquiverdes también cayeron ante el Almería y el Granada, además de perder en casa frente al Sabadell. El único resultado positivo fue una victoria a domicilio ante el Albacete por 1-2. En conjunto, el equipo local ha marcado siete goles y ha encajado once en esos cinco partidos.

El Tenerife presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período. La jornada más reciente acabó en tablas frente al Cádiz con un 1-1, mientras que el resultado más llamativo fue la contundente derrota ante el Castellón por 5-0. Los chicharreros sí firmaron una victoria sólida ante el Leganés por 2-0. El equipo visitante ha anotado cinco goles y ha recibido ocho en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CórdobaEmpateTenerife
3
1
1
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
Córdoba badge
Córdoba
COR
3
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
3
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
5
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
10Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Segunda División se disputó en febrero de 2025, con el Tenerife como local y el Córdoba llevándose la victoria por 2-3. Antes de ese resultado, el Córdoba ya había ganado en El Arcángel por 3-0 en diciembre de 2024. Revisando los cinco últimos precedentes en la categoría, el Córdoba acumula tres victorias, un empate y una derrota ante el Tenerife, con un marcador global favorable a los cordobeses.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
8620153+1220
D
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
5
MallorcaMallorcaMLL
842283+514
D
L
W
W
D
6
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
7
SabadellSabadellSAB
834186+213
D
D
W
L
W
8
GijonGijonSPG
841388013
W
L
W
L
L
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
83231213-111
D
L
L
W
D
12
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
13
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
14
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
15
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
82241113-28
L
L
L
W
D
16
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
17
Celta FortunaCelta FortunaCEF
82241014-48
L
D
L
L
W
18
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
82151215-37
D
W
L
L
L
20
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
8125718-115
D
W
D
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Córdoba ocupa la posición 20, dentro de la zona de descenso, mientras que el Tenerife se sitúa en el noveno puesto de la tabla.

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