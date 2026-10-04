Cómo ver Córdoba vs Tenerife: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio El Arcángel acoge este encuentro de Segunda División entre Córdoba y Tenerife, dos equipos que llegan al partido desde posiciones muy distintas en la tabla y con dinámicas de resultados que no invitan al optimismo a ninguno de los dos bandos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 8 5 oct 2026 - 14:30 Estadio El Arcangel

Cómo sintonizar el Córdoba vs Tenerife

El Córdoba vs Tenerife se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El Córdoba de Ivan Ania atraviesa un momento delicado. Los blanquiverdes han encadenado cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga y se encuentran en zona de descenso, con la necesidad urgente de sumar puntos en casa para alejarse de los puestos de peligro.

El Tenerife de Álvaro Cervera llega desde una posición más cómoda en la clasificación, aunque su rendimiento reciente ha sido irregular. Los chicharreros no terminan de consolidar una racha positiva y el equipo canario llega a Córdoba buscando recuperar sensaciones.

El historial entre ambos conjuntos en Segunda División añade un punto de interés a este duelo. Los encuentros recientes han producido resultados variados, con ambos equipos conociendo la victoria en los últimos años.

En juego hay algo más que tres puntos. Para el Córdoba, ganar en El Arcángel puede ser el inicio de una remontada en la tabla; para el Tenerife, un triunfo a domicilio reforzaría sus aspiraciones de mantenerse en la zona media-alta de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a las novedades del Córdoba, el técnico Ivan Ania no ha facilitado el once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte del Tenerife, Álvaro Cervera tampoco ha desvelado la alineación prevista ni ha informado sobre posibles ausencias en su plantilla. La información sobre ambos equipos se completará conforme se acerque el momento del partido.

Forma

El Córdoba llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. La derrota más reciente fue ante el Real Valladolid por 3-1, y en ese tramo los blanquiverdes también cayeron ante el Almería y el Granada, además de perder en casa frente al Sabadell. El único resultado positivo fue una victoria a domicilio ante el Albacete por 1-2. En conjunto, el equipo local ha marcado siete goles y ha encajado once en esos cinco partidos.

El Tenerife presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período. La jornada más reciente acabó en tablas frente al Cádiz con un 1-1, mientras que el resultado más llamativo fue la contundente derrota ante el Castellón por 5-0. Los chicharreros sí firmaron una victoria sólida ante el Leganés por 2-0. El equipo visitante ha anotado cinco goles y ha recibido ocho en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Segunda División se disputó en febrero de 2025, con el Tenerife como local y el Córdoba llevándose la victoria por 2-3. Antes de ese resultado, el Córdoba ya había ganado en El Arcángel por 3-0 en diciembre de 2024. Revisando los cinco últimos precedentes en la categoría, el Córdoba acumula tres victorias, un empate y una derrota ante el Tenerife, con un marcador global favorable a los cordobeses.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Córdoba ocupa la posición 20, dentro de la zona de descenso, mientras que el Tenerife se sitúa en el noveno puesto de la tabla.