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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 11:15 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Vigo vs Real Betis se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido. Las opciones de TV y live stream están disponibles a continuación.

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El Abanca Balaídos acoge este choque de LaLiga entre Celta Vigo y Real Betis, dos equipos que llegan al partido con necesidades bien distintas en la tabla y con la carga de una semana europea a cuestas.

Claudio Giraldez ha construido un Celta que ocupa la novena plaza, pero que viene de encadenar resultados positivos en las últimas jornadas. Los vigueses ganaron 2-1 al Deportivo Alavés en liga y se clasificaron ante el Celtic en la Europa League, aunque la derrota frente a la Juventus recordó que el margen de error en Europa sigue siendo estrecho.

El Real Betis llega en una posición más cómoda en la clasificación, instalado en el cuarto puesto. Manuel Pellegrini tiene motivos para la confianza tras una semana que incluyó la victoria ante el Feyenoord en Champions League, aunque la goleada encajada en el Camp Nou —un 5-2 ante el Barcelona— dejó al descubierto algunas fragilidades defensivas que el técnico chileno tendrá que corregir.

La visita a Vigo no será sencilla para los verdiblancos. Balaídos es un estadio que aprieta, y el Celta ha mostrado capacidad goleadora en casa, como evidenció su 5-0 al Racing Santander. Betis, por su parte, ha demostrado ser un equipo que anota con facilidad, aunque también concede.

La baja de Facundo Bernal por sanción disciplinaria —consecuencia directa de los incidentes del partido ante el Barcelona— condiciona el centro del campo visitante en un momento delicado del calendario. Pellegrini deberá reajustar su medular para mantener el nivel mostrado en la Champions.

Más allá del terreno de juego, el entorno del Betis ha vivido días convulsos: dos robos en domicilios de jugadores durante partidos recientes han generado inquietud en el vestuario, una distracción que el club querrá dejar atrás cuanto antes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no podrá contar con Jones El-Abdellaoui, Carl Starfelt, Borja Iglesias, Miguel Roman ni Álvaro Núñez por lesión. El once probable del Celta incluye a Ionut Andrei Radu bajo palos, con Yoel Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Aleix Febas en defensa, Javi Galán, Ilaix Moriba, Javi Rueda y Williot Swedberg en el centro del campo, y Couhaib Driouech y Pablo Durán en ataque.

Manuel Pellegrini afronta el partido con las bajas por lesión de Junior Firpo y Juan Hernández, y sin Facundo Bernal, sancionado con cuatro partidos tras los incidentes del encuentro ante el Barcelona. El once proyectado sitúa a Álvaro Vallés en portería, con Diego Llorente, Francisco García, Natan y Ángel Ortiz en defensa, Marc Roca y Pablo Fornals en el medio, y Abdessamad Ezzalzouli, Antony, Isco y Troy Parrott completando el equipo.

Forma

El Celta Vigo llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 1-2 ante el Celtic en la Europa League, y antes de eso se impusieron 2-1 al Alavés en liga. En ese tramo de cinco encuentros, los vigueses anotaron nueve goles y encajaron cuatro.

El Real Betis presenta cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota en ese período. Su última salida fue la victoria 1-0 ante el Feyenoord en la Champions League, aunque antes de eso sufrieron un 5-2 ante el Barcelona en LaLiga. En esos cinco encuentros, los verdiblancos marcaron doce goles y recibieron diez, con resultados como el 3-2 al Oporto y el 5-2 al Osasuna que muestran su potencial ofensivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando empataron 1-1 en el estadio del Betis en LaLiga. Antes de ese duelo, el Celta ganó 3-2 en Balaídos en febrero de 2025, mientras que los cinco últimos enfrentamientos arrojan un balance de una victoria para el Betis, dos empates y dos resultados repartidos, con los partidos disputados en Vigo inclinándose históricamente hacia el equipo local.

Clasificación

En LaLiga, el Real Betis ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de Champions League, mientras que el Celta Vigo es noveno, en la mitad de la tabla. Para los locales, una victoria sería un paso importante hacia la zona europea; para los visitantes, mantener el cuarto puesto reforzaría sus aspiraciones de competir en Europa la próxima temporada.