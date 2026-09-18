Celta Vigo recibe a Racing Santander en Abanca Balaidos en un partido de LaLiga que llega en un momento delicado para ambos conjuntos, aunque por razones muy distintas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

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Acerca del encuentro

El equipo de Claudio Giraldez atraviesa una racha sin victorias que empieza a generar inquietud. Los celestes no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando tres empates y dos derrotas, y en la jornada más reciente cayeron eliminados de la Europa League ante Omonia Nicosia. La presión sobre el banquillo local es evidente.

El Racing Santander llega desde el otro extremo del marcador emocional. El conjunto de Jose Lopez encajó una goleada de 7-2 ante el Barcelona en su última salida, un resultado que dejó al técnico cántabro sin palabras y a su defensa completamente expuesta ante el mejor equipo de la liga.

Pese al batacazo en el Camp Nou, Racing acumula dos victorias en sus últimas cinco jornadas, incluyendo un triunfo 2-1 sobre el Deportivo Alavés. Su problema no es la falta de gol, sino una fragilidad defensiva que los rivales han sabido explotar con claridad.

Con el Celta en el puesto 17 y el Racing en el 10, los tres puntos tienen un valor diferente para cada equipo. Los locales necesitan salir del pozo; los visitantes, recuperar la solidez perdida.

Noticias de los equipos y escuadras

Claudio Giraldez no podrá contar con Iago Aspas, baja por lesión, en un momento en el que el equipo más necesita a sus referentes. El técnico celeste apunta a un once con Ionut Andrei Radu bajo palos, una línea defensiva formada por Marcos Alonso, Sebastián Cáceres, Yoel Lago y Javi Rueda, y un centro del campo con Ilaix Moriba y Miguel Roman. Javi Galán, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez y Hugo González completan el once proyectado.

Jose Lopez llega con varias bajas en defensa: Andres Martin, Simon Eriksson y Pedro Felipe están en la enfermería. A pesar de ello, el técnico del Racing dispone de un bloque reconocible, con Julen Agirrezabala en portería y Sergio Canales como referencia en la mediapunta. Pablo Garcia, llegado del Real Betis antes del cierre del mercado, figura de nuevo en el once previsto junto a Ivan Martin y Yassir Zabiri en ataque.

Forma

Celta Vigo llega sin victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance de cero triunfos, tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Omonia Nicosia en la Europa League, y en liga no han pasado del empate ante Málaga (1-1) ni ante Getafe (1-1). En ese tramo, los vigueses han marcado cuatro goles y encajado seis.

Racing Santander acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El encuentro más reciente fue la abultada derrota 7-2 ante el Barcelona, aunque antes habían sumado un valioso 2-1 frente al Alavés. En total, los cántabros han anotado 13 goles y recibido 15 en ese período, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero con serias carencias atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data de enero de 2025, cuando Celta Vigo venció 3-2 al Racing Santander en Copa del Rey en el Sardinero. Antes de ese duelo copero, los registros históricos disponibles se remontan a la temporada 2006-07 de Primera División, con un balance que incluye dos victorias para el Racing, una para el Celta y dos empates en los últimos cinco enfrentamientos registrados.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, Celta Vigo ocupa el puesto 17 y Racing Santander se sitúa en el 10.