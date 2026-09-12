El Celta Vigo recibe al Málaga en Abanca Balaídos en un encuentro de Primera División que enfrenta a dos equipos que necesitan puntos en la parte baja de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.
Cómo sintonizar el Celta Vigo vs Málaga
El Celta Vigo vs Málaga se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del encuentro.
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Acerca del encuentro
Los celestes atraviesan un momento irregular. Sin victoria en sus últimos cinco partidos de liga, el conjunto de Claudio Giráldez lleva cuatro empates y una derrota en ese tramo, lo que ha frenado cualquier intento de despegarse de los puestos comprometidos.
El Málaga llega a Vigo en una situación aún más delicada. Los andaluces ocupan el decimoctavo puesto y acumulan una sola victoria en sus últimas cinco salidas, con dos derrotas incluida una goleada ante el Real Madrid.
Las bajas condicionan a ambos técnicos. Giráldez no podrá contar con Abdoulaye Faye ni Aleix Febas, mientras que Juan Funes afronta una lista de ausencias considerablemente más larga que complica su planteamiento en el Noroeste.
Con los dos equipos separados por apenas dos puestos en la clasificación, el partido tiene un valor directo en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.
Noticias de los equipos y escuadras
Celta Vigo contra Málaga alineaciones probables
El Celta Vigo de Claudio Giráldez tiene previsto alinear un once con Ionut Andrei Radu bajo palos, una defensa formada por Starfelt, Marcos Alonso, Yoel Lago y Javi Galán, y una línea de mediocampo con Miguel Román, Ilaix Moriba y Jones El-Abdellaoui. Arriba, Pablo Durán y Hugo González acompañarían a Iago Aspas. Abdoulaye Faye y Aleix Febas son baja por lesión.
Juan Funes no podrá contar con hasta siete jugadores lesionados en el Málaga: Fernando Calero, Diego Murillo, Aaron Ochoa, Moussa Diarra, Adrián Niño, Julen Lobete y Eneko Jauregi están fuera de la convocatoria. El once previsto sitúa a Alfonso Herrero en portería, con Rafita, José Salinas, Einar Galilea y Ángel Recio en defensa, Carlos Dotor, Dani Lorenzo y Pablo Martínez en el centro del campo, y Chupe, Juan Cruz y David Larrubia como referentes ofensivos.
Forma
El Celta Vigo no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en Primera División, con un balance de cero victorias, cuatro empates y una derrota. El encuentro más reciente fue un empate a uno ante el Getafe, y antes de eso igualaron sin goles frente a la Real Sociedad. La única derrota en ese tramo llegó ante el Athletic Club por 2-0. En total, los celestes han marcado dos goles y encajado cinco en esos cinco partidos.
El Málaga suma un registro de cero victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro jornadas de liga, más un empate en un amistoso previo a la temporada ante el Fulham. Su partido más reciente fue un empate sin goles en casa del Levante, pero antes sufrieron una derrota por 4-0 ante el Real Madrid. Los andaluces han anotado tres goles y recibido siete en ese período.
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
El último enfrentamiento entre ambos equipos en Primera División se disputó en marzo de 2018 en Abanca Balaídos y terminó con empate a cero. En los cinco precedentes disponibles, el Celta Vigo acumula tres victorias por una del Málaga, con un empate. Los celestes han marcado cinco goles en esos cruces, mientras que los malagueños han anotado seis.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|4
|0
|0
|17
|2
|+15
|12
W
W
W
W
|2
|5
|4
|0
|1
|14
|4
|+10
|12
W
L
W
W
W
|3
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|+6
|10
L
W
W
D
W
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
W
D
L
W
W
|5
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|0
|9
W
L
W
W
|6
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|0
|8
|5
|+3
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W
W
D
D
|7
|5
|2
|1
|2
|8
|5
|+3
|7
W
D
L
L
W
|8
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
D
W
W
L
L
|9
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|+1
|7
L
W
D
W
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
W
L
W
L
D
|11
|5
|2
|1
|2
|6
|8
|-2
|7
W
D
W
L
L
|12
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
L
L
W
W
D
|13
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
D
W
D
L
|14
|4
|1
|1
|2
|2
|5
|-3
|4
D
L
W
L
|15
|5
|1
|1
|3
|8
|14
|-6
|4
L
W
L
D
L
|16
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|3
D
D
L
L
D
|17
|4
|0
|2
|2
|6
|8
|-2
|2
L
L
D
D
|18
|4
|0
|2
|2
|1
|7
|-6
|2
D
L
D
L
|19
|5
|0
|2
|3
|6
|13
|-7
|2
D
L
L
L
D
|20
|5
|0
|1
|4
|1
|10
|-9
|1
L
L
L
L
D
En la tabla de Primera División, el Celta Vigo ocupa el decimosexto puesto, mientras que el Málaga se encuentra en el decimoctavo lugar.