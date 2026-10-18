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Primera División
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Cómo ver Celta Vigo vs Alavés: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Vigo vs Alavés
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Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Celta Vigo y Alavés, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 9
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Cómo ver Celta Vigo vs Alavés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Vigo vs Alavés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga en España.

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Celta Vigo recibe a Deportivo Alavés en Abanca Balaídos en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos se encuentran en la zona media de la tabla y necesitan sumar para no perder terreno en una Liga que no perdona.

El conjunto celeste llega a este partido con sensaciones encontradas. Tras encajar una derrota ante la Juventus en la Europa League, Claudio Giraldez necesita que su equipo reaccione en casa y recupere la solidez que mostró en la goleada ante Racing Santander. Balaídos debe volver a ser un fortín.

Los de Vigo tienen bajas importantes que condicionan la convocatoria. Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui, Miguel Román y Borja Iglesias están en la enfermería, lo que obliga al técnico a ajustar sus planes defensivos y ofensivos.

Alavés llega a Vigo desde una posición ligeramente más cómoda en la tabla, pero con una dinámica reciente que genera dudas. El equipo de Quique Sánchez Flores acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos y necesita una victoria fuera de casa para afianzarse en la parte alta.

Ángel Pérez no podrá participar por sanción, y las bajas de Mikel Rodríguez y Facundo Garcés añaden presión a una plantilla que ya tiene margen ajustado. La solidez defensiva será clave para los visitantes si quieren llevarse algo de Galicia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Vigo contra Alavés alineaciones probables

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
page.match.formation.title
Alavés crest
Alavés
ALA
5-3-2
I. RaduI. RaduSebastián CáceresSebastián CáceresA. NunezA. NunezY. LagoY. LagoI. MoribaI. MoribaJ. GalanJ. GalanA. FebasA. FebasJ. RuedaJ. RuedaW. SwedbergW. SwedbergF. JutglaF. JutglaH. GonzalezH. GonzalezA. SiveraA. SiveraJ. OttoJ. OttoN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiN. ValentiniN. ValentiniA. RebbachA. RebbachA. BlancoA. BlancoDenis SuárezDenis SuárezP. IbanezP. IbanezA. MartinezA. MartinezL. BoyeL. Boye
Alavés crest
Alavés
ALA
3-4-3
Celta Vigo

Once inicial

Alavés

Manager

  • C. Giraldez
  • Q. Sanchez Flores

Claudio Giraldez no podrá contar con Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui, Miguel Román ni Borja Iglesias por lesión. El once probable del Celta incluye a Ionut Andrei Radu bajo palos, con una línea defensiva formada por Sebastián Cáceres, Álvaro Núñez y Yoel Lago, y Javi Galán como carrilero. En el centro del campo apuntan Ilaix Moriba, Aleix Febas y Javi Rueda, con Williot Swedberg, Ferran Jutglà y Hugo González completando el ataque.

Quique Sánchez Flores no podrá contar con Ángel Pérez, que cumple sanción, ni con los lesionados Mikel Rodríguez y Facundo Garcés. El once visitante probable sitúa a Antonio Sivera en portería, con Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Nicolás Valentini en defensa. Antonio Blanco, Denis Suárez y Abderrahman Rebbach formarían el centro del campo, con Pablo Ibáñez, Antonio Martínez y Lucas Boyé en ataque.

Forma

CEL

CEL - Formulario

MAL
D1-1
OMO
L1-0
SAN
W5-0
ELC
D0-0
JUV
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALA

ALA - Formulario

OSA
W5-2
SAN
L2-1
VAL
L0-1
ATH
D0-0
ATM
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta Vigo llega con un registro de una victoria, dos derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la derrota por 1-2 ante la Juventus en Europa League, y antes de eso empataron sin goles frente al Elche en LaLiga. La goleada 5-0 sobre Racing Santander es el resultado más positivo de ese tramo, aunque las eliminaciones europeas ante Omonia Nicosia y el tropiezo ante Juventus muestran una irregularidad que preocupa. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco compromisos.

Alavés suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue una derrota 1-2 ante el Atlético de Madrid, y también cayeron ante Valencia y Racing Santander. El empate ante el Athletic Club y la abultada victoria 5-2 sobre Osasuna son los puntos de referencia más positivos de su racha. En ese periodo, los vitorianos marcaron nueve goles y encajaron seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta VigoEmpateAlavés
2
1
2
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Alavés badge
Alavés
ALA
4
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con victoria para Alavés por 4-3 en Balaídos, en marzo de 2026, en un partido vibrante que refleja lo igualado que puede ser este duelo. En los últimos cinco enfrentamientos, Alavés acumula dos victorias, un empate y dos derrotas ante el Celta. El balance de goles es muy ajustado, con ambos equipos capaces de anotar con regularidad en este tipo de duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
723276+19
D
D
D
W
W
10
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
11
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Celta Vigo ocupa la décima posición y Alavés la séptima, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos separados por apenas tres puestos en la zona media de la tabla, donde cada punto tiene un valor real en la lucha por escalar posiciones.

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