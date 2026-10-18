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Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Alavés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Vigo vs Alavés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga en España.

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Celta Vigo recibe a Deportivo Alavés en Abanca Balaídos en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos se encuentran en la zona media de la tabla y necesitan sumar para no perder terreno en una Liga que no perdona.

El conjunto celeste llega a este partido con sensaciones encontradas. Tras encajar una derrota ante la Juventus en la Europa League, Claudio Giraldez necesita que su equipo reaccione en casa y recupere la solidez que mostró en la goleada ante Racing Santander. Balaídos debe volver a ser un fortín.

Los de Vigo tienen bajas importantes que condicionan la convocatoria. Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui, Miguel Román y Borja Iglesias están en la enfermería, lo que obliga al técnico a ajustar sus planes defensivos y ofensivos.

Alavés llega a Vigo desde una posición ligeramente más cómoda en la tabla, pero con una dinámica reciente que genera dudas. El equipo de Quique Sánchez Flores acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos y necesita una victoria fuera de casa para afianzarse en la parte alta.

Ángel Pérez no podrá participar por sanción, y las bajas de Mikel Rodríguez y Facundo Garcés añaden presión a una plantilla que ya tiene margen ajustado. La solidez defensiva será clave para los visitantes si quieren llevarse algo de Galicia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no podrá contar con Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui, Miguel Román ni Borja Iglesias por lesión. El once probable del Celta incluye a Ionut Andrei Radu bajo palos, con una línea defensiva formada por Sebastián Cáceres, Álvaro Núñez y Yoel Lago, y Javi Galán como carrilero. En el centro del campo apuntan Ilaix Moriba, Aleix Febas y Javi Rueda, con Williot Swedberg, Ferran Jutglà y Hugo González completando el ataque.

Quique Sánchez Flores no podrá contar con Ángel Pérez, que cumple sanción, ni con los lesionados Mikel Rodríguez y Facundo Garcés. El once visitante probable sitúa a Antonio Sivera en portería, con Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Nicolás Valentini en defensa. Antonio Blanco, Denis Suárez y Abderrahman Rebbach formarían el centro del campo, con Pablo Ibáñez, Antonio Martínez y Lucas Boyé en ataque.

Forma

Celta Vigo llega con un registro de una victoria, dos derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la derrota por 1-2 ante la Juventus en Europa League, y antes de eso empataron sin goles frente al Elche en LaLiga. La goleada 5-0 sobre Racing Santander es el resultado más positivo de ese tramo, aunque las eliminaciones europeas ante Omonia Nicosia y el tropiezo ante Juventus muestran una irregularidad que preocupa. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco compromisos.

Alavés suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue una derrota 1-2 ante el Atlético de Madrid, y también cayeron ante Valencia y Racing Santander. El empate ante el Athletic Club y la abultada victoria 5-2 sobre Osasuna son los puntos de referencia más positivos de su racha. En ese periodo, los vitorianos marcaron nueve goles y encajaron seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con victoria para Alavés por 4-3 en Balaídos, en marzo de 2026, en un partido vibrante que refleja lo igualado que puede ser este duelo. En los últimos cinco enfrentamientos, Alavés acumula dos victorias, un empate y dos derrotas ante el Celta. El balance de goles es muy ajustado, con ambos equipos capaces de anotar con regularidad en este tipo de duelos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Celta Vigo ocupa la décima posición y Alavés la séptima, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos separados por apenas tres puestos en la zona media de la tabla, donde cada punto tiene un valor real en la lucha por escalar posiciones.