¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoCelta Fortuna
Abanca Balaidos
team-logoTenerife
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Celta Fortuna vs Tenerife: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Fortuna vs Tenerife
Celta Fortuna
Tenerife
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Celta Fortuna y Tenerife, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Segunda Division - Jornada 10
Abanca Balaidos
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Celta Fortuna vs Tenerife en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Fortuna vs Tenerife se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Celta Fortuna y Tenerife se citan en Abanca Balaídos en un duelo de Segunda División con implicaciones directas en la zona media-baja de la tabla. Dos equipos que buscan distanciarse de los puestos de descenso se verán las caras en Vigo.

El conjunto filial celeste, dirigido por Fredi Álvarez, llega a este partido después de una semana de trabajo tras su victoria ante el Real Sociedad B. Esa victoria fue un soplo de aire fresco para un equipo que había encadenado derrotas previas y necesitaba recuperar sensaciones.

El Tenerife de Álvaro Cervera, por su parte, atraviesa un momento de irregularidad que le impide asentarse en posiciones más cómodas. Los chicharreros no ganan desde hace varias semanas y necesitan sumar de tres en tres para alejarse de la zona comprometida.

El choque entre dos conjuntos con aspiraciones de estabilidad en la categoría promete un encuentro disputado. Ninguno de los dos puede permitirse más tropiezos si quiere mirar hacia arriba en lugar de hacerlo hacia abajo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Fortuna contra Tenerife alineaciones probables

Manager

  • F. Alvarez

En cuanto a las novedades de los equipos, el técnico del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, no ha facilitado un once probable ni información sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco ha confirmado su alineación ni ha informado sobre jugadores lesionados o sancionados. Se añadirán datos sobre ambas plantillas en cuanto estén disponibles.

Forma

CEF

CEF - Formulario

EIB
L0-4
ALM
L2-0
SAB
D1-1
SPG
L3-2
RSD
W4-1
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TEN

TEN - Formulario

LEG
W2-0
CAS
L5-0
CAD
D1-1
COR
L3-2
GIR
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Celta Fortuna llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su momento más positivo fue la goleada por 4-1 al Real Sociedad B el 10 de octubre, aunque antes había encajado una abultada derrota por 0-4 ante el Eibar. En total, el filial celeste ha marcado ocho goles y ha recibido once en ese tramo.

El Tenerife acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los insulares igualaron 1-1 ante el Girona el 12 de octubre en su último encuentro, y su única victoria en ese periodo fue un contundente 2-0 frente al Leganés. El equipo canario ha encajado once goles en esos cinco partidos, lo que refleja una fragilidad defensiva que Álvaro Cervera deberá corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta FortunaEmpateTenerife
1
1
2
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Primera Federacion
Tenerife badge
Tenerife
TEN
4
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
0
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
3
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Primera Federacion
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron3/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de marzo de 2026 en Abanca Balaídos, con empate a uno en un partido de Primera Federación. Antes de eso, el Tenerife se impuso con claridad por 4-0 como local en noviembre de 2025. En el historial de los cuatro partidos registrados entre ambos, el Tenerife acumula dos victorias por una del Celta Fortuna, con un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
10802207+1324
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
107122011+922
D
L
W
W
W
4
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
5
GironaGironaGIR
10532179+818
W
D
D
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
10532125+718
D
W
D
L
W
7
GranadaGranadaGRA
105231613+317
W
W
W
L
L
8
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
105231310+317
W
W
L
W
L
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
12
Real ValladolidReal ValladolidVLL
103341514+112
L
W
D
W
D
13
TenerifeTenerifeTEN
93331113-212
D
L
D
L
W
14
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
16
Las PalmasLas PalmasLAS
103251319-611
L
L
D
L
L
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
102261421-78
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Celta Fortuna ocupa la decimoquinta posición y el Tenerife la decimotercera, lo que sitúa a ambos equipos en una zona de la tabla en la que la distancia con los puestos de descenso no ofrece ningún margen de tranquilidad.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google