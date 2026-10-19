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Segunda Division - Jornada 10 19 oct 2026 - 14:30 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Fortuna vs Tenerife en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Fortuna vs Tenerife se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Celta Fortuna y Tenerife se citan en Abanca Balaídos en un duelo de Segunda División con implicaciones directas en la zona media-baja de la tabla. Dos equipos que buscan distanciarse de los puestos de descenso se verán las caras en Vigo.

El conjunto filial celeste, dirigido por Fredi Álvarez, llega a este partido después de una semana de trabajo tras su victoria ante el Real Sociedad B. Esa victoria fue un soplo de aire fresco para un equipo que había encadenado derrotas previas y necesitaba recuperar sensaciones.

El Tenerife de Álvaro Cervera, por su parte, atraviesa un momento de irregularidad que le impide asentarse en posiciones más cómodas. Los chicharreros no ganan desde hace varias semanas y necesitan sumar de tres en tres para alejarse de la zona comprometida.

El choque entre dos conjuntos con aspiraciones de estabilidad en la categoría promete un encuentro disputado. Ninguno de los dos puede permitirse más tropiezos si quiere mirar hacia arriba en lugar de hacerlo hacia abajo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, el técnico del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, no ha facilitado un once probable ni información sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco ha confirmado su alineación ni ha informado sobre jugadores lesionados o sancionados. Se añadirán datos sobre ambas plantillas en cuanto estén disponibles.

Forma

El Celta Fortuna llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su momento más positivo fue la goleada por 4-1 al Real Sociedad B el 10 de octubre, aunque antes había encajado una abultada derrota por 0-4 ante el Eibar. En total, el filial celeste ha marcado ocho goles y ha recibido once en ese tramo.

El Tenerife acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los insulares igualaron 1-1 ante el Girona el 12 de octubre en su último encuentro, y su única victoria en ese periodo fue un contundente 2-0 frente al Leganés. El equipo canario ha encajado once goles en esos cinco partidos, lo que refleja una fragilidad defensiva que Álvaro Cervera deberá corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de marzo de 2026 en Abanca Balaídos, con empate a uno en un partido de Primera Federación. Antes de eso, el Tenerife se impuso con claridad por 4-0 como local en noviembre de 2025. En el historial de los cuatro partidos registrados entre ambos, el Tenerife acumula dos victorias por una del Celta Fortuna, con un empate.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Celta Fortuna ocupa la decimoquinta posición y el Tenerife la decimotercera, lo que sitúa a ambos equipos en una zona de la tabla en la que la distancia con los puestos de descenso no ofrece ningún margen de tranquilidad.