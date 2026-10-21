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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Cómo ver Brujas vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brujas y Lens se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre un Club Brujas que llega en un momento de forma excepcional y un Lens que busca reactivarse en Europa tras un inicio de campaña irregular.

Ivan Leko ha construido un equipo difícil de batir. Los belgas vienen de golear a Inter de Milán en San Siro con una actuación que dejó sin palabras al fútbol europeo. Nicolo Tresoldi firmó un hat-trick memorable en esa victoria por 4-3, y desde entonces el nombre del delantero no ha dejado de sonar en los despachos de los grandes clubes del continente.

Club Brujas lleva cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo en Copa ante KSC Lokeren el pasado 17 de octubre. La solidez de su bloque y la capacidad de Tresoldi para desequilibrar en cualquier momento los convierten en un rival de máximo respeto.

Lens, dirigido por Yannick Cahuzac, atraviesa un momento más complicado. En la Liga de Campeones, los norteños cayeron 2-0 ante Sporting de Lisboa en su última jornada europea, un resultado que complica su posición en la tabla. En Ligue 1, sin embargo, el equipo mostró una cara más positiva con una victoria 3-1 ante Troyes el 17 de octubre.

La inconsistencia sigue siendo el gran lastre de Lens. Alternan resultados positivos en el campeonato doméstico con actuaciones que no alcanzan el nivel exigido en Europa. Cahuzac necesita que su equipo encuentre regularidad si quiere mantener opciones de avanzar en la competición continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Club Brujas apunta a alinear a Yann Sommer bajo palos, con una defensa formada por Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el centro del campo, Jan Virgili, Freddie Potts y Hans Vanaken darán estructura al equipo, mientras que Carlos Forbs, Hugo Vetlesen y Nicolo Tresoldi completarán el once proyectado. El único ausente confirmado en el conjunto de Leko es Joel Ordóñez por lesión.

Lens sale con Robin Risser en portería y una defensa compuesta por Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo y Andrija Bulatovic. En el mediocampo, Junior Kadile y Amadou Haidara acompañarán a Florian Thauvin, mientras que Ruben Aguilar, Matthieu Udol y Odsonne Edouard conforman el ataque previsto. Cahuzac no podrá contar con Jonathan Gradit ni Abdallah Sima, ambos fuera por lesión.

Forma

Club Brujas llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante KSC Lokeren en Copa el 17 de octubre, mientras que el más destacado del período fue la victoria 4-3 sobre Inter de Milán en la Liga de Campeones. En Primera División A también han sido contundentes, con victorias ante RAAL La Louviere (4-1), Genk (3-0) y Royal Antwerp (3-1). En total, los belgas han marcado 12 goles y encajado 6 en estos cinco partidos.

Lens presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente llegó el 17 de octubre ante Troyes en Ligue 1 con un 3-1, aunque antes cayeron 2-0 frente al Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones. También cosecharon una victoria ante Lyon (2-1), una derrota ante Mónaco (1-2) y un empate ante Le Mans (2-2). El equipo de Cahuzac ha anotado 9 goles y recibido 7 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Club Brujas y Lens disponibles para este partido. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación general, lo que convierte este choque en un duelo con mucho en juego para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos. Club Brujas ocupa la posición 16 y Lens la 19, por lo que sumar puntos en el Jan Breydel resulta imprescindible para mejorar sus opciones de clasificación.