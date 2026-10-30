Dónde ver Brentford vs Nottingham Forest en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Gtech Community Stadium acoge este encuentro de Premier League entre Brentford y Nottingham Forest, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Cómo ver Brentford vs Nottingham Forest en directo

El Brentford vs Nottingham Forest se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El Brentford de Keith Andrews ocupa la sexta posición en la tabla y ha demostrado ser un rival de garantías esta campaña. Su victoria por 3-0 ante el Chelsea es la prueba más clara de su potencial, aunque los resultados recientes no han sido del todo regulares.

El Nottingham Forest, por su parte, atraviesa un momento delicado. El conjunto dirigido por Oliver Glasner se encuentra en el puesto 18 de la Premier League y acumula una racha de diez partidos sin ganar en la máxima categoría. La presión sobre el técnico austriaco crece semana a semana.

En el plano personal, el centrocampista Morgan Gibbs-White ha vivido días difíciles fuera del terreno de juego tras el robo sufrido en su domicilio, aunque se espera que esté disponible para este partido. Su pareja emitió un mensaje público pidiendo vigilancia ante la oleada de robos que está afectando a futbolistas de la Premier League.

Brentford llega a este partido tras caer eliminado de la Carabao Cup ante el Sunderland por 3-2, aunque en liga mantiene una posición sólida. Forest, en cambio, necesita urgentemente una victoria para salir de los puestos de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

Keith Andrews podrá contar con una alineación probable formada por Caoimhin Kelleher bajo palos, y una línea defensiva con Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode y Kristoffer Vassbakk Ajer. En el centro del campo se espera la presencia de Mamadou Sangare y Mathias Jensen, con Dango Ouattara, Kevin Schade y Aaron Hickey apoyando a Igor Thiago en ataque. Antoni Milambo y Joshua Dasilva son bajas por lesión, mientras que Yehor Yarmoliuk cumple sanción.

Oliver Glasner apunta a una alineación con Matz Sels en portería, Nikola Milenkovic, Murillo y Jair Cunha en defensa, y Daniel Muñoz y Luca Netz en los carriles. James McAtee y Xaver Schlager formarían el doble pivote, con Morgan Gibbs-White y Dan Ndoye como interiores y Liam Delap como referencia ofensiva. Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams y Nicolas Dominguez están en la enfermería y no podrán participar.

Forma

El Brentford llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Sunderland en la Carabao Cup, mientras que en liga empató 1-1 con el Hull City. El punto más alto de esta racha fue la victoria por 3-0 ante el Chelsea. En total, los Bees han marcado nueve goles y encajado ocho en este período.

El Nottingham Forest acumula un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue un empate 1-1 frente al Ipswich, precedido por una derrota ante el Arsenal por 1-0. Forest ha encajado seis goles y solo ha marcado tres en este tramo, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2026 en la Premier League, con victoria del Nottingham Forest por 0-2 en el Gtech Community Stadium. En los cinco duelos más recientes, Forest lleva ventaja con tres victorias frente a una del Brentford, con un encuentro que acabó en empate. Los goles también favorecen al conjunto de la ciudad de Nottingham en este historial reciente.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Brentford ocupa la sexta posición, lo que le sitúa entre los aspirantes a competiciones europeas, mientras que el Nottingham Forest es decimoctavo y se encuentra en zona de descenso. El contraste entre ambas situaciones convierte este partido en un choque con consecuencias muy distintas para cada equipo.