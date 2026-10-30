¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoNottingham Forest
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Dónde ver Brentford vs Nottingham Forest en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Brentford vs Nottingham Forest
Brentford
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Premier entre Brentford y Nottingham Forest hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Gtech Community Stadium acoge este encuentro de Premier League entre Brentford y Nottingham Forest, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Gtech Community Stadium
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Brentford vs Nottingham Forest en directo

El Brentford vs Nottingham Forest se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El Brentford de Keith Andrews ocupa la sexta posición en la tabla y ha demostrado ser un rival de garantías esta campaña. Su victoria por 3-0 ante el Chelsea es la prueba más clara de su potencial, aunque los resultados recientes no han sido del todo regulares.

El Nottingham Forest, por su parte, atraviesa un momento delicado. El conjunto dirigido por Oliver Glasner se encuentra en el puesto 18 de la Premier League y acumula una racha de diez partidos sin ganar en la máxima categoría. La presión sobre el técnico austriaco crece semana a semana.

En el plano personal, el centrocampista Morgan Gibbs-White ha vivido días difíciles fuera del terreno de juego tras el robo sufrido en su domicilio, aunque se espera que esté disponible para este partido. Su pareja emitió un mensaje público pidiendo vigilancia ante la oleada de robos que está afectando a futbolistas de la Premier League.

Brentford llega a este partido tras caer eliminado de la Carabao Cup ante el Sunderland por 3-2, aunque en liga mantiene una posición sólida. Forest, en cambio, necesita urgentemente una victoria para salir de los puestos de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

Brentford contra Nottingham Forest alineaciones probables

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltM. JensenM. JensenI. ThiagoI. ThiagoM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaDaniel MuñozDaniel MuñozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Brentford

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • K. Andrews
  • O. Glasner

Keith Andrews podrá contar con una alineación probable formada por Caoimhin Kelleher bajo palos, y una línea defensiva con Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode y Kristoffer Vassbakk Ajer. En el centro del campo se espera la presencia de Mamadou Sangare y Mathias Jensen, con Dango Ouattara, Kevin Schade y Aaron Hickey apoyando a Igor Thiago en ataque. Antoni Milambo y Joshua Dasilva son bajas por lesión, mientras que Yehor Yarmoliuk cumple sanción.

Oliver Glasner apunta a una alineación con Matz Sels en portería, Nikola Milenkovic, Murillo y Jair Cunha en defensa, y Daniel Muñoz y Luca Netz en los carriles. James McAtee y Xaver Schlager formarían el doble pivote, con Morgan Gibbs-White y Dan Ndoye como interiores y Liam Delap como referencia ofensiva. Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams y Nicolas Dominguez están en la enfermería y no podrán participar.

Forma

BRE

BRE - Formulario

CHE
W3-0
AVL
D2-2
LIV
L1-2
HUL
D1-1
SUN
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NFO

NFO - Formulario

AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
ARS
L0-1
IPS
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Brentford llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Sunderland en la Carabao Cup, mientras que en liga empató 1-1 con el Hull City. El punto más alto de esta racha fue la victoria por 3-0 ante el Chelsea. En total, los Bees han marcado nueve goles y encajado ocho en este período.

El Nottingham Forest acumula un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue un empate 1-1 frente al Ipswich, precedido por una derrota ante el Arsenal por 1-0. Forest ha encajado seis goles y solo ha marcado tres en este tramo, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrentfordEmpateNottingham Forest
2
0
3
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2026 en la Premier League, con victoria del Nottingham Forest por 0-2 en el Gtech Community Stadium. En los cinco duelos más recientes, Forest lleva ventaja con tres victorias frente a una del Brentford, con un encuentro que acabó en empate. Los goles también favorecen al conjunto de la ciudad de Nottingham en este historial reciente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la tabla de la Premier League, el Brentford ocupa la sexta posición, lo que le sitúa entre los aspirantes a competiciones europeas, mientras que el Nottingham Forest es decimoctavo y se encuentra en zona de descenso. El contraste entre ambas situaciones convierte este partido en un choque con consecuencias muy distintas para cada equipo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google