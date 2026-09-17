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Premier League
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Cómo ver Brentford vs Chelsea: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Brentford y Chelsea. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Brentford recibe a Chelsea en el Gtech Community Stadium en un derbi del oeste de Londres correspondiente a la Premier League. Los Blues llegan a Brentford en un momento de transformación dentro y fuera del campo, con Xabi Alonso al frente del equipo y Clearlake Capital consolidando su control total sobre el club tras la salida de Todd Boehly. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 5
Gtech Community Stadium

Cómo sintonizar el Brentford vs Chelsea en línea

El partido entre Brentford y Chelsea se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Brentford atraviesa una racha irregular en la liga. Keith Andrews no ha logrado que su equipo encadene victorias en la Premier League, con tres empates consecutivos antes de su triunfo en la Carabao Cup ante Reading el pasado martes.

Chelsea llega tras el empate 2-2 ante Hull en la jornada anterior de liga, aunque acumula victorias en copa que mantienen la confianza en el vestuario. El conjunto azul ha marcado goles con facilidad cuando ha tenido a su tridente ofensivo en plenas condiciones.

La gran duda para Alonso es Joao Pedro. El delantero brasileño, uno de los jugadores más en forma del equipo, se ha retirado de la convocatoria de la selección brasileña por lesión y también se perderá este encuentro. Su ausencia priva a Chelsea de uno de sus recursos más peligrosos en ataque.

Con ambos equipos separados por apenas un punto en la tabla, el partido tiene un peso real en la clasificación. El que gane dará un paso firme hacia la zona alta de la Premier League.

Noticias de los equipos y escuadras

Brentford contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-3
C. KelleherC. KelleherJ. SchusterJ. SchusterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. ThiagoDamián MartínezDamián MartínezJ. AcheampongJ. AcheampongW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixM. GustoM. GustoR. LaviaR. LaviaP. ChavarriaP. ChavarriaV. BarcoV. BarcoC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoM. RogersM. Rogers
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Brentford

Once inicial

Chelsea

Manager

  • K. Andrews
  • X. Alonso

Brentford presenta cuatro bajas confirmadas: Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Joshua Dasilva y Nathan Collins no estarán disponibles para Keith Andrews. El técnico cuenta con un once probable que incluye a Caoimhin Kelleher bajo palos, con Mikkel Damsgaard e Igor Thiago como referencias en la zona de creación y ataque.

Xabi Alonso no podrá contar con Marco Palestra ni con Joao Pedro, baja por lesión que también le ha impedido acudir a la llamada de Brasil. El once proyectado sitúa a Damián Martínez en portería, con Cole Palmer y Morgan Rogers como referencias ofensivas junto a Pedro Neto.

Forma

BRE

BRE - Formulario

BIR
W1-6
LEE
D1-1
SUN
D1-1
BOU
D2-2
REA
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
CHE

CHE - Formulario

LUT
W2-0
BHA
W4-3
ARS
L2-1
LEE
W6-3
HUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Brentford llega con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Reading en la Carabao Cup, pero en la Premier League no ha ganado en sus tres últimas jornadas, con empates ante Bournemouth (2-2), Sunderland (1-1) y Leeds (1-1). En esos cinco encuentros, el equipo de Andrews ha marcado siete goles y encajado siete.

Chelsea presenta dos victorias, dos empates y una derrota en el mismo periodo. Los Blues ganaron 6-3 al Leeds en copa y 4-3 al Brighton en liga, aunque cayeron 2-1 ante Arsenal y empataron 2-2 con Hull en su último partido de Premier League. En total, el equipo de Alonso ha anotado quince goles en cinco partidos, aunque también ha encajado once.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrentfordEmpateChelsea
0
3
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 17 de enero de 2026, cuando Chelsea se impuso 2-0 a Brentford como local en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable a Chelsea con dos victorias, frente a ninguna para Brentford, y tres empates. Los registros anteriores incluyen un 2-2 en septiembre de 2025 y un 0-0 en abril del mismo año.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Brentford ocupa la séptima posición, mientras que Chelsea se sitúa un puesto por encima, en el sexto lugar.

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