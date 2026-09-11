Cómo ver Bournemouth vs Brentford: previa y detalles del partido, difusión, streaming en directo y más

El Vitality Stadium acoge este sábado un partido de la Premier League entre AFC Bournemouth y Brentford, dos equipos que llegan con situaciones muy distintas tras el inicio de temporada. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Cómo sintonizar Bournemouth vs Brentford

El partido está disponible para ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Marco Rose sigue buscando su primera victoria liguera con los Cherries. Tres jornadas disputadas arrojan un balance de dos empates y una derrota en el campeonato, aunque la goleada 4-0 al Lincoln City en la Carabao Cup la semana pasada le dio al técnico alemán su primer triunfo competitivo al frente del equipo.

El problema de Bournemouth no es la falta de gol: es la incapacidad para mantener las ventajas. El empate 2-2 en St James' Park, donde los visitantes llegaron a ganar por dos goles, ilustra a la perfección una tendencia que preocupa en el seno del club. Ceder resultados en los últimos minutos se ha convertido en un patrón dañino.

Brentford, dirigido por Keith Andrews, llega en un momento de forma notable. Los Bees ocupan la quinta posición de la tabla y no han perdido ninguno de sus últimos cinco partidos competitivos, con la victoria 3-0 ante el Tottenham Hotspur como resultado más llamativo de un arranque de campaña muy sólido.

El empate 1-1 ante el Sunderland en la jornada más reciente frenó una racha de dos victorias consecutivas. Andrews querrá una respuesta inmediata de sus jugadores en territorio rival.

El historial reciente favorece a los visitantes: Brentford ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos conjuntos. Bournemouth, sin embargo, tiene el apoyo de su afición y la necesidad de sumar tres puntos para escalar posiciones.

Noticias del equipo y escuadras

Marco Rose tiene previsto alinear a Djordje Petrovic bajo palos, con una defensa formada por Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert y James Hill. En el mediocampo y ataque se esperan Justin Kluivert, Tyler Adams, Alex Scott y Marcus Tavernier, con Rayan y Evanilson como referentes ofensivos. Los Cherries no podrán contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli ni Veljko Milosavljevic por lesión.

Keith Andrews apunta a un once con Caoimhin Kelleher en portería, respaldado por Keane Lewis-Potter, Michael Kayode, Jannik Schuster y Kristoffer Vassbakk Ajer en defensa. Vitaly Janelt, Mamadou Sangare y Mikkel Damsgaard formarán el centro del campo, mientras que Jaidon Anthony, Kevin Schade e Igor Thiago completarían el bloque ofensivo. Las bajas de Brentford incluyen a Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Mathias Jensen y Joshua Dasilva. Ningún jugador de ambos equipos llega con sanción.

Forma

Bournemouth presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 4-0 ante Lincoln City en la Carabao Cup, precedida por el empate 2-2 frente al Newcastle en la Premier League. Antes, los Cherries empataron 1-1 ante el Everton y cayeron 2-1 contra el Manchester City. En total, han marcado nueve goles y encajado seis en ese periodo.

Brentford llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente acabó 1-1 ante el Sunderland en la Premier League, mientras que el 3-0 al Tottenham destaca como el resultado más contundente del tramo. Los Bees también golearon 6-1 al Birmingham City en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el equipo de Andrews ha anotado 13 goles y solo ha concedido dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de marzo de 2026 en el Vitality Stadium, con empate a cero en la Premier League. Antes de ese resultado, Brentford se impuso 4-1 en casa el 27 de diciembre de 2025. Analizando los cinco últimos duelos registrados, Brentford acumula tres victorias frente a una de Bournemouth, con un empate.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Brentford ocupa actualmente la quinta posición, mientras que AFC Bournemouth se encuentra en el puesto 15.