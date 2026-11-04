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Liga de Campeones
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Neil Bennett
Con la colaboración de

Cómo ver Borussia Dortmund vs Real Betis: canal de TV, streaming en directo y más

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el Real Betis hoy. Consulta el canal de TV, opciones de streaming, el estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

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Cómo ver Borussia Dortmund vs Real Betis - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Real Betis se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. Accede a la plataforma para no perderte ningún detalle del encuentro.

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El Signal Iduna Park de Dortmund recibe este miércoles un duelo de Champions League entre Borussia Dortmund y Real Betis, con el balón echando a rodar a las 21:00 horas. Los dos equipos llegan al partido con ambiciones bien distintas en la tabla y con algo que demostrar en Europa.

El Dortmund atraviesa un momento de solidez en la Bundesliga. El empate 2-2 del pasado sábado ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena dejó intacto su invicto liguero, igualando al líder con 18 puntos. Niko Kovac ha construido un bloque difícil de batir, aunque la falta de contundencia en ataque sigue siendo una asignatura pendiente.

Felix Nmecha fue uno de los protagonistas de ese derbi. El centrocampista reconoció que el partido «lo tuvo todo» y que el punto conquistado en Múnich «se ganó, no se perdió». Su energía en el mediocampo, junto al control de Jobe Bellingham y Joey Veerman, será determinante para neutralizar la creatividad de Betis.

El conjunto sevillano también llega en un buen momento de forma. Tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con un triunfo reciente en Champions ante el Feyenoord por 1-0, avalan la confianza del equipo de Manuel Pellegrini. Isco lidera la producción creativa de un Betis que ha marcado seis goles y encajado ocho en ese tramo.

La posición de ambos en la tabla de la Champions League añade presión al encuentro. Betis ocupa el séptimo puesto mientras que Dortmund se sitúa decimosexto, lo que convierte este partido en un momento decisivo para los alemanes si quieren mantenerse en la carrera por los puestos de clasificación directa.

Borussia Dortmund contra Real Betis alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesHéctor BellerínHéctor BellerínFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Real Betis

Manager

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Niko Kovac tiene prácticamente toda su plantilla disponible para este partido de Champions League. La única baja confirmada es Kaua Prates por lesión. El once probable del Dortmund es el siguiente: Kobel; Anton, Gadou, Schlotterbeck, Svensson; Ryerson, Veerman, Nmecha, Bellingham; Fabio Silva; Guirassy.

Manuel Pellegrini afronta el desplazamiento a Alemania sin Juan Hernández ni Junior Firpo - ambos fuera por lesión. El técnico chileno podría alinear a Valles bajo palos, con Bellerín, Francisco García, Natan y Bartra en defensa, y una línea de mediocampo con Fornals, Ezzalzouli, Isco, Antony y Roca, con Parrott como referencia ofensiva.

Forma

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Borussia Dortmund llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, habiendo marcado siete goles y encajado cinco. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga. Antes de ese clásico, el equipo de Kovac venció 1-0 al Eintracht Frankfurt en la liga y ganó 1-2 al Sabah FK en la fase de liga de la Champions.

Real Betis presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período, con seis goles a favor y ocho en contra. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante el Feyenoord en Champions League. Su única derrota llegó ante el Barcelona por 2-5 en LaLiga, mientras que el empate sin goles frente al Celta Vigo fue su único partido sin marcar en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateReal Betis
1
0
0
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único precedente registrado entre ambos clubes en los últimos años es de agosto de 2015, cuando el Borussia Dortmund venció 2-0 al Real Betis en un partido amistoso.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
4310138+510
D
W
W
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
4301106+49
L
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
AEK AtenasAEK AtenasAEK
420248-46
W
L
L
W
20
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
22
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
23
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
25
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FenerbahceFenerbahceFB
4031410-63
D
D
L
D
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions, el Real Betis ocupa la séptima posición, mientras que el Borussia Dortmund se encuentra en el decimosexto lugar.

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