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Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

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Cómo ver Borussia Dortmund vs Real Betis - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Real Betis se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido. Accede a la plataforma para no perderte ningún detalle del encuentro.

El Signal Iduna Park de Dortmund recibe este miércoles un duelo de Champions League entre Borussia Dortmund y Real Betis, con el balón echando a rodar a las 21:00 horas. Los dos equipos llegan al partido con ambiciones bien distintas en la tabla y con algo que demostrar en Europa.

El Dortmund atraviesa un momento de solidez en la Bundesliga. El empate 2-2 del pasado sábado ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena dejó intacto su invicto liguero, igualando al líder con 18 puntos. Niko Kovac ha construido un bloque difícil de batir, aunque la falta de contundencia en ataque sigue siendo una asignatura pendiente.

Felix Nmecha fue uno de los protagonistas de ese derbi. El centrocampista reconoció que el partido «lo tuvo todo» y que el punto conquistado en Múnich «se ganó, no se perdió». Su energía en el mediocampo, junto al control de Jobe Bellingham y Joey Veerman, será determinante para neutralizar la creatividad de Betis.

El conjunto sevillano también llega en un buen momento de forma. Tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con un triunfo reciente en Champions ante el Feyenoord por 1-0, avalan la confianza del equipo de Manuel Pellegrini. Isco lidera la producción creativa de un Betis que ha marcado seis goles y encajado ocho en ese tramo.

La posición de ambos en la tabla de la Champions League añade presión al encuentro. Betis ocupa el séptimo puesto mientras que Dortmund se sitúa decimosexto, lo que convierte este partido en un momento decisivo para los alemanes si quieren mantenerse en la carrera por los puestos de clasificación directa.

Niko Kovac tiene prácticamente toda su plantilla disponible para este partido de Champions League. La única baja confirmada es Kaua Prates por lesión. El once probable del Dortmund es el siguiente: Kobel; Anton, Gadou, Schlotterbeck, Svensson; Ryerson, Veerman, Nmecha, Bellingham; Fabio Silva; Guirassy.

Manuel Pellegrini afronta el desplazamiento a Alemania sin Juan Hernández ni Junior Firpo - ambos fuera por lesión. El técnico chileno podría alinear a Valles bajo palos, con Bellerín, Francisco García, Natan y Bartra en defensa, y una línea de mediocampo con Fornals, Ezzalzouli, Isco, Antony y Roca, con Parrott como referencia ofensiva.

Forma

El Borussia Dortmund llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, habiendo marcado siete goles y encajado cinco. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga. Antes de ese clásico, el equipo de Kovac venció 1-0 al Eintracht Frankfurt en la liga y ganó 1-2 al Sabah FK en la fase de liga de la Champions.

Real Betis presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período, con seis goles a favor y ocho en contra. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante el Feyenoord en Champions League. Su única derrota llegó ante el Barcelona por 2-5 en LaLiga, mientras que el empate sin goles frente al Celta Vigo fue su único partido sin marcar en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Amistosos Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 F 2 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único precedente registrado entre ambos clubes en los últimos años es de agosto de 2015, cuando el Borussia Dortmund venció 2-0 al Real Betis en un partido amistoso.

Clasificación

En la tabla de la Champions, el Real Betis ocupa la séptima posición, mientras que el Borussia Dortmund se encuentra en el decimosexto lugar.