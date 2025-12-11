Corresponsal de fútbol inglés, americano y escocés

Me uní a Footballco en junio de 2022, después de haber trabajado cinco años en Reach PLC.

Desde niño fui un fanático del fútbol y mi pasión por el juego se remonta tanto como puedo recordar. Entre amigos y familiares, soy conocido por tener un conocimiento aburridamente enciclopédico de los partidos del Liverpool, incluidos los resultados y los goleadores.

Nacido en 1989, pasé gran parte de mi infancia (y más allá) viendo cómo el Man Utd de Ferguson dominaba el fútbol inglés. En los pocos partidos a los que asistí, rara vez vi ganar al Liverpool. Mi primer partido fue Liverpool 0 Ipswich 1 en 1995.

Hoy comparto un abono de temporada en Anfield. Los demonios de la infancia han sido puestos en paz. Tuve el privilegio de ver nuestro ascenso bajo Jürgen Klopp y estuve en el estadio cuando levantamos nuestro 20º título de liga en mayo de 2025. Arne Slot representando a nosotros, los calvos, allá afuera.

Mi XI de todos los tiempos

POR: Alisson Becker

DEF: Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypiä, Robertson

MED: Alonso, Gerrard

DEL: Salah, Suárez, Mané, Fowler

Envíame un correo a neil.bennett@footballco.com

Sígueme en LinkedIn aquí.