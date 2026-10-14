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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Cómo ver Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bodø/Glimt y Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bodø/Glimt recibe a Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion de Bodø en un encuentro de la Liga de Campeones que promete ser exigente para ambos conjuntos en sus respectivos momentos de forma.

El equipo noruego llega a este partido en una posición complicada dentro de la clasificación de la Champions League, lo que convierte este duelo en una cita de gran importancia para sus aspiraciones europeas. Kjetil Knutsen buscará sacar partido de la ventaja de jugar en casa ante un adversario de máximo nivel.

Borussia Dortmund, por su parte, atraviesa un momento de cierta turbulencia tras ceder dos goles en los minutos finales ante Werder Bremen el pasado fin de semana, un empate que frenó su racha perfecta en la Bundesliga. Niko Kovac reconoció públicamente que el equipo solo tiene a sí mismo a quien culpar por ese tropiezo.

Sin embargo, el técnico croata tiene motivos para mirar hacia adelante. Esta misma semana, Kovac firmó una renovación de contrato con el club hasta junio de 2029, una señal clara de la confianza que la directiva deposita en su proyecto. El entrenador aseguró que el equipo puede lograr mucho más.

Dortmund llega a Noruega con la intención de retomar la senda de la victoria en Europa, donde su arranque en la fase de liga ha sido sólido. La ausencia de Emre Can por lesión será uno de los factores a gestionar para Kovac en la configuración del once.

A continuación, toda la información necesaria para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Kjetil Knutsen tiene previsto alinear a Nikita Haikin bajo palos, con una defensa formada por Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjørkan, Villads Nielsen y Fredrik Sjøvold. El centrocampista Odin Luraas Bjørtuft no podrá participar al estar sancionado. El once proyectado sitúa a Joshua Kitolano, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Sondre Auklend y Andreas Helmersen en el centro del campo, con Ole Blomberg como referencia ofensiva.

Por parte de Borussia Dortmund, Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, que figura en la lista de bajas por lesión. El técnico croata apunta a un once con Gregor Kobel en portería, Daniel Svensson, Waldemar Anton y Joane Gadou en defensa, y una línea de mediocampo con Joey Veerman, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha. Maximilian Beier, Konstantinos Karetsas y Luca Reggiani acompañarán a Serhou Guirassy en las posiciones más avanzadas. Si se producen novedades de última hora, la información se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

Bodø/Glimt llega a este partido con un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kristiansund BK en la Eliteserien, y también se impusieron 2-6 al Rana FK en copa. La derrota más llamativa de este período fue la sufrida ante el Bayern de Múnich por 5-0 en la fase de grupos de la Champions League, lo que pone en perspectiva el nivel del rival que tendrán enfrente.

Borussia Dortmund acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con once goles a favor y cinco en contra. El punto cedido ante Werder Bremen el 9 de octubre, con un 2-2 tras ir ganando en el tramo final, fue el único tropiezo de la serie. Antes de ese empate, el conjunto alemán había ganado en Stuttgart por 0-1 en la Bundesliga y había superado al Villarreal por 3-2 en la Champions League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único precedente registrado entre estos dos equipos en los últimos años es el empate a dos goles que se produjo en la fase de liga de la Champions League en diciembre de 2025, con Borussia Dortmund como local. Con un único encuentro en el historial reciente, no es posible establecer patrones de dominio entre ambos conjuntos, por lo que este duelo en el Aspmyra Stadion aportará un nuevo capítulo a su rivalidad europea.

Clasificación

En la clasificación de la fase de liga de la Champions League, Bodø/Glimt ocupa la posición 36, lo que refleja la dificultad de su situación y la urgencia de sumar puntos para mejorar sus opciones de avanzar en la competición. Borussia Dortmund, en cambio, figura en el puesto 11, una posición que le sitúa en la zona de clasificación directa para la siguiente ronda y que refuerza su condición de favorito en este encuentro.