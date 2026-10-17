¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoRB Leipzig
¡Mira aquí! DAZN
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Bayern Múnich vs RB Leipzig: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Bayern Múnich vs RB Leipzig
Bayern Múnich
RB Leipzig
Bundesliga

Cómo ver el partido de Bundesliga entre Bayern Múnich y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Bundesliga - Jornada 6
Allianz Arena
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Bayern Múnich vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs RB Leipzig se puede ver en directo a través de DAZN. Consulta las opciones de suscripción disponibles en tu región para no perderte el partido.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Bayern Múnich recibe al RB Leipzig en la Allianz Arena en la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27, con ambos equipos llegando al partido tras sus respectivos compromisos europeos de mitad de semana.

El conjunto de Vincent Kompany atraviesa una semana de frustración. Dos empates consecutivos, el 2:2 ante el Augsburgo en liga y el dramático 3:3 ante el Viking Stavanger en Champions League, han frenado el impulso de un equipo que aun así lidera la tabla de goleadores con 17 tantos en sus últimos cinco partidos.

La derrota de puntos en Stavanger tuvo un protagonista involuntario: Michael Olise, expulsado con roja en el minuto 74 tras lanzar el balón a la cara del capitán rival después de una serie de provocaciones. El Bayern, que ganaba 3:2, acabó cediendo el empate en el descuento. Olise se perderá el partido de Champions de la próxima semana ante el Arsenal.

Max Eberl, director deportivo del club, confirmó el viernes que el asunto Olise se ha resuelto internamente. "Lo hemos hablado internamente y lo hemos cerrado internamente. Con eso, el asunto está zanjado para nosotros", declaró. Lothar Matthäus, por su parte, pidió no castigar al francés doblemente: ya se ha penalizado a sí mismo al perderse un partido de Champions.

El Leipzig llega con una dinámica opuesta. Dos victorias consecutivas sin encajar un gol, incluyendo un contundente 6:0 ante el Eintracht Frankfurt en liga y un 1:0 ante el PSV Eindhoven en Champions, han devuelto la confianza al equipo de Martín Demichelis. Los de Leipzig saben que una victoria en Múnich los colocaría en una posición privilegiada en la clasificación.

Harry Kane, que ha marcado siete goles en solo cinco duelos de liga ante el Leipzig, está a punto de disputar su centésimo partido en la Bundesliga. El delantero inglés llega al partido con el hambre de quien quiere dar vuelta a una semana complicada.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesK. LaimerK. LaimerM. OliseM. OliseLuis DíazLuis DíazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • V. Kompany
  • Martín Demichelis

El Bayern Múnich tendrá las bajas confirmadas de Jamal Musiala y Tarek Buchmann por lesión. Manuel Neuer, que arrastra una molestia en el pie y no entrenó el jueves, es duda para el partido; de no llegar a tiempo, Jonas Urbig volvería a ocupar el arco. El once probable de Kompany contempla a Upamecano, Tah, Davies y Stanisic en defensa, con Kimmich, Pavlovic y Saibari en el centro del campo, y Olise, Díaz y Kane en ataque.

El Leipzig presenta una lista de bajas más extensa: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu y Viggo Gebel no estarán disponibles. Demichelis apunta a un once con Vandevoordt bajo palos, Baku, Orban, Raum y Lukeba en defensa, y Nkunku como referencia ofensiva.

Forma

FCB

FCB - Formulario

BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
Gol marcado (encajado)
19/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Bayern Múnich suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con 17 goles a favor y solo uno en contra en ese tramo. Su partido más reciente fue el empate 3:3 ante el Viking Stavanger en Champions, mientras que el 7:0 ante el Union Berlin refleja la capacidad destructiva del equipo cuando funciona a pleno rendimiento.

El RB Leipzig ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros y ha perdido los otros tres, sin ningún empate. Los de Demichelis llegan en su mejor momento reciente: el 6:0 ante el Eintracht Frankfurt y el 1:0 ante el PSV representan dos victorias consecutivas sin encajar, con 14 goles marcados y 10 encajados en el total del quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateRB Leipzig
4
1
0
Amistosos
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
DFB-Pokal
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
19Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada el 15 de agosto de 2026 en la Allianz Arena, con victoria del Bayern por 3:1. En los cinco últimos duelos, el Bayern domina con claridad: cuatro victorias por una igualada, incluyendo un 5:1 en Leipzig en enero de 2026 y un 2:0 en la Copa de Alemania en febrero del mismo año. El único punto que cedieron los bávaros fue el 3:3 en Leipzig en mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FriburgoFriburgoSCF
5410144+1013
W
D
W
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
D
W
W
W
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
5320164+1211
D
W
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
W
W
D
W
L
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
W
L
W
L
W
6
AugsburgoAugsburgoFCA
5221138+58
D
L
D
W
W
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
D
W
D
W
L
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
W
L
D
W
L
9
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
L
W
L
W
D
10
ElversbergElversbergELV
52128807
L
D
L
W
W
11
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
L
W
L
D
L
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
W
L
L
W
L
13
HamburgoHamburgoHSV
5203515-106
W
W
L
L
L
14
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
L
D
W
D
L
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
L
W
L
L
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
W
L
L
L
D
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
L
L
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
5005718-110
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Bundesliga, el Bayern Múnich ocupa la tercera posición y el RB Leipzig la quinta, lo que convierte este duelo en un choque entre dos aspirantes al título que no pueden permitirse seguir cediendo terreno respecto a los líderes.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google