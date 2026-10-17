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Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 12:30 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Bayern Múnich recibe al RB Leipzig en la Allianz Arena en la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27, con ambos equipos llegando al partido tras sus respectivos compromisos europeos de mitad de semana.

El conjunto de Vincent Kompany atraviesa una semana de frustración. Dos empates consecutivos, el 2:2 ante el Augsburgo en liga y el dramático 3:3 ante el Viking Stavanger en Champions League, han frenado el impulso de un equipo que aun así lidera la tabla de goleadores con 17 tantos en sus últimos cinco partidos.

La derrota de puntos en Stavanger tuvo un protagonista involuntario: Michael Olise, expulsado con roja en el minuto 74 tras lanzar el balón a la cara del capitán rival después de una serie de provocaciones. El Bayern, que ganaba 3:2, acabó cediendo el empate en el descuento. Olise se perderá el partido de Champions de la próxima semana ante el Arsenal.

Max Eberl, director deportivo del club, confirmó el viernes que el asunto Olise se ha resuelto internamente. "Lo hemos hablado internamente y lo hemos cerrado internamente. Con eso, el asunto está zanjado para nosotros", declaró. Lothar Matthäus, por su parte, pidió no castigar al francés doblemente: ya se ha penalizado a sí mismo al perderse un partido de Champions.

El Leipzig llega con una dinámica opuesta. Dos victorias consecutivas sin encajar un gol, incluyendo un contundente 6:0 ante el Eintracht Frankfurt en liga y un 1:0 ante el PSV Eindhoven en Champions, han devuelto la confianza al equipo de Martín Demichelis. Los de Leipzig saben que una victoria en Múnich los colocaría en una posición privilegiada en la clasificación.

Harry Kane, que ha marcado siete goles en solo cinco duelos de liga ante el Leipzig, está a punto de disputar su centésimo partido en la Bundesliga. El delantero inglés llega al partido con el hambre de quien quiere dar vuelta a una semana complicada.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Bayern Múnich tendrá las bajas confirmadas de Jamal Musiala y Tarek Buchmann por lesión. Manuel Neuer, que arrastra una molestia en el pie y no entrenó el jueves, es duda para el partido; de no llegar a tiempo, Jonas Urbig volvería a ocupar el arco. El once probable de Kompany contempla a Upamecano, Tah, Davies y Stanisic en defensa, con Kimmich, Pavlovic y Saibari en el centro del campo, y Olise, Díaz y Kane en ataque.

El Leipzig presenta una lista de bajas más extensa: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu y Viggo Gebel no estarán disponibles. Demichelis apunta a un once con Vandevoordt bajo palos, Baku, Orban, Raum y Lukeba en defensa, y Nkunku como referencia ofensiva.

Forma

El Bayern Múnich suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, con 17 goles a favor y solo uno en contra en ese tramo. Su partido más reciente fue el empate 3:3 ante el Viking Stavanger en Champions, mientras que el 7:0 ante el Union Berlin refleja la capacidad destructiva del equipo cuando funciona a pleno rendimiento.

El RB Leipzig ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros y ha perdido los otros tres, sin ningún empate. Los de Demichelis llegan en su mejor momento reciente: el 6:0 ante el Eintracht Frankfurt y el 1:0 ante el PSV representan dos victorias consecutivas sin encajar, con 14 goles marcados y 10 encajados en el total del quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada el 15 de agosto de 2026 en la Allianz Arena, con victoria del Bayern por 3:1. En los cinco últimos duelos, el Bayern domina con claridad: cuatro victorias por una igualada, incluyendo un 5:1 en Leipzig en enero de 2026 y un 2:0 en la Copa de Alemania en febrero del mismo año. El único punto que cedieron los bávaros fue el 3:3 en Leipzig en mayo de 2025.

Clasificación

En la Bundesliga, el Bayern Múnich ocupa la tercera posición y el RB Leipzig la quinta, lo que convierte este duelo en un choque entre dos aspirantes al título que no pueden permitirse seguir cediendo terreno respecto a los líderes.