Dónde ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Clásico alemán vuelve a la Allianz Arena. El Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en la jornada 8 de la Bundesliga con ambos equipos empatados en lo más alto de la clasificación, lo que convierte este duelo en una verdadera final anticipada por el liderato. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en directo

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Acerca del encuentro

El Bayern llega con la autoridad de quien no conoce la derrota en la liga. Cinco victorias y dos empates en siete jornadas, con una contundente goleada 6-1 al RB Leipzig entre sus últimas actuaciones. Sin embargo, la ausencia de su entrenador titular Vincent Kompany, que se recupera de una meningitis, obliga al cuerpo técnico a adaptarse bajo la dirección interina de Aaron Danks.

El Dortmund, por su parte, llega con confianza tras superar al Eintracht Frankfurt en la liga y al Werder Bremen en la DFB-Pokal durante la semana. Niko Kovac ha consolidado un equipo competitivo que no ha perdido ningún partido liguero esta temporada, igualando el registro del líder.

La presencia de Harry Kane, ganador del Ballon d'Or, es el gran atractivo individual del partido. El delantero inglés de 33 años atraviesa conversaciones para renovar su contrato con el club bávaro, y su rendimiento sobre el césped sigue siendo el argumento más poderoso a su favor.

En el lado visitante, Serhou Guirassy liderará el ataque del BVB, mientras que Jobe Bellingham y Joey Veerman aportarán creatividad desde el mediocampo. El Dortmund sabe que un resultado positivo en Múnich lo colocaría en una posición privilegiada en la tabla.

La previa también ha estado marcada por la polémica arbitral. Kovac ha expresado públicamente su malestar con el uso del VAR en las últimas semanas, y el cambio de árbitro de última hora —Tobias Stieler reemplaza al lesionado Daniel Siebert— ha añadido más tensión al ambiente.

Noticias de los equipos y escuadras

El Bayern afronta el partido con varias bajas importantes. Manuel Neuer no llega a tiempo tras los problemas en el pie que arrastra, por lo que Jonas Urbig volverá a ocupar la portería por séptima vez esta temporada. Jamal Musiala, Luis Díaz y Bara Ndiaye también están descartados por lesión, junto a Tarek Buchmann. Joshua Kimmich, que se ausentó en los últimos tres partidos tras el fallecimiento de su padre, podría reaparecer en el once tras completar su primera sesión de entrenamiento con el grupo. El once probable de Aaron Danks contempla a Urbig en portería, con Stanisic, Laimer, Tah y Upamecano en defensa, Kimmich y Pavlovic en el centro del campo, Davies, Olise y Saibari como mediapuntas, y Kane como referencia ofensiva.

El Dortmund llega con las bajas de Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma y Konstantinos Karetsas. Niko Kovac no tiene suspendidos y cuenta con un once probable encabezado por Kobel en portería, una defensa formada por Gadou, Anton, Schlotterbeck y Ryerson, y un mediocampo con Chukwuemeka, Nmecha, Svensson y Jobe Bellingham, con Veerman y Guirassy completando el ataque.

Forma

El Bayern llega con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una goleada 6-1 al Magdeburg en la DFB-Pokal, y antes de eso se impusieron 1-3 al Friburgo en la Bundesliga. En ese tramo de cinco partidos, los bávaros anotaron 21 goles y encajaron nueve, incluyendo un empate 2-2 ante el Arsenal en la Liga de Campeones. Es un equipo en plena producción ofensiva, aunque con cierta irregularidad defensiva en competición europea.

El Dortmund presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Ganaron 3-2 al Werder Bremen en copa el martes pasado y 1-0 al Eintracht Frankfurt en liga el fin de semana anterior. Su único tropiezo fue una derrota 1-0 ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones. En total, el BVB marcó cinco goles y encajó cuatro en ese período, con un perfil más sólido defensivamente en partidos de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue la Supercopa alemana del 22 de agosto de 2026, que el Bayern ganó 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Bayern acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Dortmund, con un balance goleador de 10 a 7 a favor de los muniqueses. El único triunfo reciente del BVB en este duelo data de febrero de 2026, cuando ganaron 2-3 como local en la Bundesliga.

Clasificación

Ambos equipos llegan al partido separados únicamente por la diferencia de goles: los dos suman 17 puntos y ocupan las dos primeras posiciones de la Bundesliga. Una victoria para cualquiera de los dos supondría un primer golpe psicológico y deportivo en la lucha por el título.