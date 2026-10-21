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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bayern Múnich y Arsenal podrá seguirse en directo a través de Movistar+. Accede a la cobertura en vivo a través del enlace oficial del operador.

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El Allianz Arena de Múnich acoge este miércoles un duelo de la fase de liga de la Champions League entre Bayern Múnich y Arsenal, dos de los clubes más ambiciosos del continente en este momento.

Vincent Kompany lleva a sus bávaros a este partido con la confianza renovada tras una goleada 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga el fin de semana pasado, aunque la irregularidad europea —un empate 3-3 ante el Viking en su última jornada continental— deja interrogantes sobre su solidez defensiva en este torneo.

Arsenal llega a Múnich en un estado de forma envidiable. Los de Mikel Arteta vienen de ganar 0-1 al Nottingham Forest en la Premier League y de golear 3-0 al Lille en su anterior compromiso europeo, con la plantilla mostrando una cohesión que les ha llevado a ser campeones de la Premier League la pasada temporada por primera vez en 22 años.

Kai Havertz será el nombre propio en boca de todos en el bando visitante. El delantero alemán, formado en parte en la Bundesliga, conoce perfectamente el fútbol bávaro y llega en un momento de madurez que pocos anticiparon cuando llegó a Londres. Jonathan Tah, defensor del Bayern y compatriota de Havertz, ha reconocido públicamente que el ariete del Arsenal sigue siendo un jugador subestimado pese a su impacto constante a alto nivel.

Por su parte, Ezri Konsa ha hablado con determinación antes del partido. El central del Arsenal, hincha del club desde niño y hoy pieza defensiva fundamental, recuerda con orgullo la victoria de los Gunners ante el Bayern en la fase de liga de la temporada pasada y llega con hambre de repetir la hazaña.

En la tabla de la fase de liga, Arsenal ocupa la séptima posición y Bayern la décima, lo que añade urgencia al partido para los locales, que necesitan puntos para no quedar rezagados en una fase que no admite tropiezos continuados.

A continuación te explicamos cómo y dónde ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y no estará disponible. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos, con una línea defensiva formada por Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies. En el centro del campo apunta a jugar Joshua Kimmich junto a Aleksandar Pavlovic y Lennart Karl, con Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane completando el ataque.

En el bando visitante, Mikel Arteta no podrá contar con Piero Hincapié, William Saliba ni Christos Tzolis por lesión. El once proyectado de Arsenal sitúa a David Raya en portería, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa. Martin Ødegaard y Declan Rice formarán el doble pivote, con Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly y Bukayo Saka apoyando a Kai Havertz en punta.

Forma

Bayern Múnich presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una contundente victoria 6-1 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, precedida de un empate 3-3 con el Viking en la Champions League. También han firmado un 7-0 al Union Berlin, aunque los dos empates —incluido el 2-2 ante el Augsburgo— muestran cierta fragilidad puntual. En total, los bávaros han anotado 19 goles y encajado 7 en ese tramo.

Arsenal acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Arteta perdió 3-0 ante el Brighton, pero ha respondido con solidez: victoria 3-0 ante el Lille en Europa, 2-1 al Leeds y 0-1 al Nottingham Forest. Los Gunners han marcado 10 goles y encajado 4 en ese período, con una línea defensiva que ha recuperado consistencia tras el tropiezo ante el Brighton.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 26 de noviembre de 2025 en la fase de liga de la Champions League, con Arsenal imponiéndose 3-1 como local. Antes de ese resultado, Bayern ganó 1-0 en Múnich en abril de 2024, mientras que el partido de ida de esa misma eliminatoria terminó 2-2 en Londres. En los cinco enfrentamientos registrados, Bayern acumula dos victorias, Arsenal dos, y hay un empate, con los alemanes marcando 12 goles y los ingleses 9.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Bayern Múnich ocupa la décima posición, mientras que Arsenal se sitúa en el séptimo lugar.