Cómo ver Barcelona vs Athletic Club: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El Barcelona recibe al Athletic Club en el Spotify Camp Nou en una jornada de Primera División que llega con los azulgranas en un momento de gran confianza tras su debut liguero. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 1 27 ago 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Athletic Club en línea: cadenas y streaming

El Barcelona vs Athletic Club se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hans-Dieter Flick goleó al Elche 5-0 en su primer partido oficial de la temporada, una actuación que confirmó el potencial ofensivo que han mostrado a lo largo de la pretemporada. Con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha formando el núcleo creativo, el Barcelona llega a este encuentro como claro favorito.

El Athletic Club, en cambio, afronta este desplazamiento con la moral tocada. El equipo de Edin Terzic perdió 3-1 ante el Sevilla en su estreno liguero y llega al Camp Nou con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Las bajas también condicionan al conjunto vasco. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la enfermería, mientras que Yuri Berchiche no podrá participar por sanción. Son ausencias que merman la solidez defensiva de un equipo que ya encajó ocho goles en sus últimos cinco encuentros.

Los antecedentes recientes tampoco invitan al optimismo bilbaíno. El Barcelona ha dominado con claridad los últimos cruces entre ambos, incluida una goleada 5-0 en la Supercopa y un contundente 4-0 en el Camp Nou en noviembre pasado.

Noticias del equipo y escuadras

El Barcelona de Flick llega con dos bajas en su plantilla: Roony Bardghji y Frenkie de Jong están lesionados y no estarán disponibles para este partido. El técnico alemán cuenta con un once proyectado que incluye a Joan García bajo palos, una línea defensiva formada por Pau Cubarsí, Gerard Martin, Eric García y João Cancelo, con Marc Bernal en el centro del campo junto a Pedri y Fermin Lopez, y Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha como referentes ofensivos.

El Athletic Club llega con más problemas. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados se pierden el encuentro por lesión, y Yuri Berchiche cumple sanción. Edin Terzic prevé alinear a Unai Simón en portería, con Alex Berenguer, Aitor Paredes, Yeray Alvarez y Jesus Areso en defensa, Oihan Sancet, Peio Canales y Mikel Jauregizar en el centro del campo, e Inaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta en ataque. Si hubiera novedades de última hora, esta sección se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

El Barcelona llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 5-0 al Elche en la primera jornada de Primera División, y antes de eso venció 2-1 al Al Ahly y 5-2 al Basilea en amistosos de pretemporada. La única derrota en ese período fue un 1-0 ante el Udinese durante la preparación estival. Los azulgranas han marcado nueve goles y encajado dos en ese tramo de cinco encuentros.

El Athletic Club presenta un balance muy diferente: una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo fue un 3-0 ante el Burgos en pretemporada. Desde entonces, el equipo vasco cayó 3-1 ante el Sevilla en liga, 3-1 ante el Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos, además de perder 3-1 ante el Marsella. En ese período, el Athletic ha anotado seis goles y ha recibido ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de marzo de 2026, cuando el Barcelona venció 1-0 al Athletic Club en San Mamés en un partido de Primera División. Antes de ese resultado, el Barcelona había goleado 5-0 al Athletic en la Supercopa de enero de 2026 y 4-0 en el Camp Nou en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona ha ganado en cuatro ocasiones y el Athletic solo ha sumado un triunfo, con los azulgranas anotando trece goles y encajando únicamente uno en ese período.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Barcelona ocupa la quinta posición, mientras que el Athletic Club se encuentra en el puesto 20.