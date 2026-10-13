Cómo ver Atlético Madrid vs Manchester United: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Atlético Madrid recibe al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Diego Simeone pone a prueba su bloque ante un rival que llega con el peso de una racha doméstica complicada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Manchester United

El partido entre Atlético Madrid y Manchester United se puede ver en directo a través de Movistar+, que dispone de los derechos de emisión para este encuentro de la Liga de Campeones.

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Acerca del encuentro

El conjunto rojiblanco atraviesa un momento de solidez en LaLiga. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo un triunfo ante el Real Madrid, sitúan al Atlético como uno de los equipos más en forma del momento en España.

El Manchester United, en cambio, llega a Madrid bajo una presión creciente. Michael Carrick no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos cuatro partidos en la Premier League, y el equipo acumula dudas tanto dentro como fuera del campo.

Las bajas complican aún más el panorama para los visitantes. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu y Matthijs de Ligt están todos descartados, lo que obliga a Carrick a reconfigurar su once con recursos limitados.

A pesar de las dificultades, Simeone ha reconocido públicamente que el United sigue siendo un rival peligroso, independientemente de su posición en la tabla inglesa. El técnico argentino no da por hecho nada ante un equipo con la calidad individual que todavía atesora el banquillo de Old Trafford.

Carrick, por su parte, ha insistido en que el vestuario mantiene la confianza y que el equipo saldrá de este bache. La cita europea llega en un momento en el que los tres puntos podrían aliviar parte de la presión acumulada sobre el técnico.

Noticias de los equipos y escuadras

Diego Simeone no tiene bajas ni sancionados para este partido y cuenta con toda la plantilla disponible. El técnico argentino apunta a un once con Jan Oblak bajo palos, una defensa formada por Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero y Álex Grimaldo, y un centro del campo en el que Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone y Alejandro Baena darán soporte a Julián Álvarez y Kang-In Lee en ataque.

El Manchester United llega con importantes problemas físicos. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte y Patrick Dorgu están todos descartados por lesión. Carrick confiaría en Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro y Lisandro Martínez en defensa, y Bruno Fernandes, Carlos Baleba y Youri Tielemans en el centro del campo, con Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha formando el ataque.

Forma

El Atlético Madrid llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Alavés por 1-2, y durante esa racha también se impusieron al Real Madrid por 2-1 y al Osasuna por 4-0. La única derrota llegó en la Champions League ante el Liverpool por 2-1. En conjunto, el equipo de Simeone ha marcado diez goles y encajado cuatro en esos cinco partidos.

El Manchester United suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 en el campo del Tottenham en la Premier League. La única victoria del período llegó en la Champions League ante el Sabah FK por 4-0, mientras que las derrotas se produjeron ante el Brighton en la Carabao Cup y ante el Manchester City en la liga. El equipo visitante ha anotado siete goles y encajado seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2026, que el Manchester United ganó por 2-1. En competición oficial, el último precedente data de la Champions League 2021-22, donde el Atlético se impuso 1-0 en Old Trafford en la vuelta de octavos, tras un 1-1 en el partido de ida en Madrid. Considerando los cuatro encuentros del historial disponible, el Atlético acumula dos victorias frente a una del United, con un empate.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Manchester United ocupa la cuarta posición, lo que refleja un arranque europeo sólido y convierte este partido en un encuentro de alto valor para el Atlético Madrid, que se sitúa en el puesto 25 y necesita sumar para mejorar su situación en la tabla continental.