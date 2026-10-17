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Cómo ver Atlanta United vs Inter Miami CF: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlanta United vs Inter Miami CF
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Inter Miami CF
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Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Atlanta United y Inter Miami CF, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Atlanta United vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlanta United e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV. En la temporada 2026 de la MLS, toda la cobertura de partidos está completamente integrada en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de un pase adicional. Cada partido de la temporada regular, los playoffs y la Leagues Cup están incluidos.

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Inter Miami CF visita el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta este sábado 17 de octubre en un duelo de la Major League Soccer que llega en un momento muy diferente para cada equipo.

El conjunto de Kily González llega a Georgia después de asegurar su plaza en los playoffs de la MLS con una victoria 2-0 ante New York City FC. Germán Berterame y Rodrigo De Paul marcaron los goles, mientras Lionel Messi aportó la chispa creativa que ha definido la temporada del equipo de Florida.

Segundo en la Conferencia Este, Inter Miami ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega a Atlanta como el equipo en mejor forma de este enfrentamiento.

Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, viene de una victoria 3-0 ante CF Montreal, pero su temporada ha sido demasiado irregular para generar confianza. Los Five Stripes están fuera de los puestos de playoff y necesitan puntos con urgencia.

Para el equipo local, este partido en casa representa una de las mejores oportunidades que le quedan para recortar distancias con la zona de clasificación. La presión recae sobre Martino y los suyos.

Messi y compañía han demostrado que pueden hacer daño a domicilio. Miami llega con el objetivo claro de mantener su posición y llevar el buen momento al tramo final de la temporada regular.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canal de TV, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atlanta United contra Inter Miami CF alineaciones probables

Manager

  • G. Martino

Gerardo Martino no ha confirmado una alineación probable para Atlanta United de cara a este partido, y no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Las novedades se irán añadiendo conforme el club publique noticias oficiales antes del inicio.

Kily González tampoco ha confirmado un once titular para Inter Miami CF en esta fase. No hay lesionados ni sancionados registrados para los visitantes, y la alineación proyectada se publicará cuando esté disponible.

Forma

ATL

ATL - Formulario

DCU
D0-0
POT
W0-1
NYC
D2-2
CIN
L1-3
MTL
W0-3
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIA

MIA - Formulario

CRU
W2-0
SDI
D2-2
COL
L2-1
DCU
W4-0
NYC
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlanta United acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 3-0 ante CF Montreal el 14 de octubre, aunque antes habían caído 1-3 ante FC Cincinnati. Los Five Stripes empataron 2-2 con New York City FC y 0-0 con DC United en ese tramo, además de ganar 1-0 a domicilio ante Portland Timbers. En total, Atlanta ha marcado seis goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Inter Miami llega en un gran momento de forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 en casa ante New York City FC, a la que se suman los triunfos 4-0 ante DC United y 2-0 ante Cruz Azul en la Campeones Cup. Su única derrota llegó ante Columbus Crew por 2-1. Miami ha anotado diez goles y solo ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlanta UnitedEmpateInter Miami CF
2
1
2
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
F
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
F
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
F
8Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en septiembre de 2026, cuando Inter Miami y Atlanta United empataron 2-2 en un partido de la MLS. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Miami tiene el registro más favorable con tres victorias, incluyendo un contundente 4-0 en casa en octubre de 2025 y un 2-1 en Atlanta en marzo de 2025. Atlanta United ha sumado dos victorias en ese mismo período.

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
2920636322+4166
W
W
W
W
D
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
29141057050+2052
W
W
L
D
D
3
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
29154104841+749
W
L
L
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2914695243+948
L
W
W
W
L
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2913795143+846
L
W
L
W
D
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
29136105946+1345
W
W
W
W
W
7
Orlando CityOrlando CityORL
29115135469-1538
D
W
L
L
W
8
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
29106133954-1536
L
W
L
W
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2899106068-836
L
W
L
D
D
10
New York City FCNew York City FCNYC
2989124240+233
L
L
D
L
W
11
Toronto FCToronto FCTFC
29712104455-1133
D
W
L
L
L
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2871293647-1133
W
L
D
L
D
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2995154447-332
W
L
W
W
L
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2986153648-1230
W
L
D
W
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2966173559-2424
L
L
W
L
L
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, lo que les sitúa entre los favoritos para lograr una de las mejores cabezas de serie de los playoffs. Atlanta United está en el decimocuarto lugar, lo que significa que llega al partido necesitando puntos para mantener vivas sus escasas esperanzas de clasificación para la postemporada.

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