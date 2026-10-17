Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 30 17 oct 2026 - 19:30 Mercedes-Benz Stadium

Cómo ver Atlanta United vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlanta United e Inter Miami CF se puede ver en directo a través de Apple TV. En la temporada 2026 de la MLS, toda la cobertura de partidos está completamente integrada en la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de un pase adicional. Cada partido de la temporada regular, los playoffs y la Leagues Cup están incluidos.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Inter Miami CF visita el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta este sábado 17 de octubre en un duelo de la Major League Soccer que llega en un momento muy diferente para cada equipo.

El conjunto de Kily González llega a Georgia después de asegurar su plaza en los playoffs de la MLS con una victoria 2-0 ante New York City FC. Germán Berterame y Rodrigo De Paul marcaron los goles, mientras Lionel Messi aportó la chispa creativa que ha definido la temporada del equipo de Florida.

Segundo en la Conferencia Este, Inter Miami ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega a Atlanta como el equipo en mejor forma de este enfrentamiento.

Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, viene de una victoria 3-0 ante CF Montreal, pero su temporada ha sido demasiado irregular para generar confianza. Los Five Stripes están fuera de los puestos de playoff y necesitan puntos con urgencia.

Para el equipo local, este partido en casa representa una de las mejores oportunidades que le quedan para recortar distancias con la zona de clasificación. La presión recae sobre Martino y los suyos.

Messi y compañía han demostrado que pueden hacer daño a domicilio. Miami llega con el objetivo claro de mantener su posición y llevar el buen momento al tramo final de la temporada regular.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canal de TV, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Gerardo Martino no ha confirmado una alineación probable para Atlanta United de cara a este partido, y no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Las novedades se irán añadiendo conforme el club publique noticias oficiales antes del inicio.

Kily González tampoco ha confirmado un once titular para Inter Miami CF en esta fase. No hay lesionados ni sancionados registrados para los visitantes, y la alineación proyectada se publicará cuando esté disponible.

Forma

Atlanta United acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 3-0 ante CF Montreal el 14 de octubre, aunque antes habían caído 1-3 ante FC Cincinnati. Los Five Stripes empataron 2-2 con New York City FC y 0-0 con DC United en ese tramo, además de ganar 1-0 a domicilio ante Portland Timbers. En total, Atlanta ha marcado seis goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Inter Miami llega en un gran momento de forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 en casa ante New York City FC, a la que se suman los triunfos 4-0 ante DC United y 2-0 ante Cruz Azul en la Campeones Cup. Su única derrota llegó ante Columbus Crew por 2-1. Miami ha anotado diez goles y solo ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en septiembre de 2026, cuando Inter Miami y Atlanta United empataron 2-2 en un partido de la MLS. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Miami tiene el registro más favorable con tres victorias, incluyendo un contundente 4-0 en casa en octubre de 2025 y un 2-1 en Atlanta en marzo de 2025. Atlanta United ha sumado dos victorias en ese mismo período.

Clasificación

Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, lo que les sitúa entre los favoritos para lograr una de las mejores cabezas de serie de los playoffs. Atlanta United está en el decimocuarto lugar, lo que significa que llega al partido necesitando puntos para mantener vivas sus escasas esperanzas de clasificación para la postemporada.