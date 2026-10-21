Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Viking se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Aston Villa recibe a Viking en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento de notable confianza para el conjunto de Unai Emery.

El cuadro de Birmingham atraviesa un estado de forma envidiable. Su victoria más reciente en liga llegó en St. James' Park, donde se impusieron 1-0 al Newcastle gracias al gol de Johan Manzambi, un resultado que reflejó la solidez defensiva y la capacidad de los villanos para ganar fuera de casa.

En Champions League, el nivel ha sido igualmente destacado. Aston Villa goleó 6-0 al Fenerbahçe en su propio estadio en la jornada anterior, con Nicolas Jackson marcando dos goles antes del descanso y Ross Barkley sumando un doblete desde el punto de penalti.

VViking llega desde Noruega con ambiciones propias. El conjunto escandinavo viene de empatar 3-3 ante el Bayern de Múnich en su último partido europeo, una actuación que demuestra que no viaja a Birmingham sin recursos.

En su liga doméstica, el equipo dirigido por Morten Jensen ha encadenado victorias consecutivas ante Fredrikstad, Brann y Lillestrom, lo que evidencia una regularidad que no debe subestimarse.

Sin embargo, la brecha de nivel entre ambas competiciones es considerable, y Villa Park se perfila como un escenario exigente para los visitantes noruegos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery cuenta con una plantilla amplia para este partido, aunque deberá prescindir de Ian Maatsen, Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka por lesión. El once probable del técnico español incluye a Zion Suzuki bajo palos, con una defensa formada por Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash y Tyrone Mings. En el centro del campo apuntan a titulares Boubacar Kamara, Alysson Edward, Ross Barkley y John McGinn, mientras que Ibrahim Mbaye y Nicolas Jackson completarían el ataque.

Por parte del Viking, Morten Jensen no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth. El once previsto sitúa a Arild Oestboe en portería, con Zlatko Tripic y Erik Botheim como referencias ofensivas.

Forma

Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones, lo que representa una de sus mejores rachas de la temporada. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante el Newcastle en Premier League, precedida por la goleada 6-0 al Fenerbahçe en Champions League. También se anotaron un triunfo 2-3 en el campo del Tottenham y otro 1-3 en la Copa ante el Coventry, con el único punto cedido en el empate 2-2 frente al Brentford. En total, los de Emery han marcado quince goles y encajado cinco en ese período.

VViking, por su parte, acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El empate más destacado fue el 3-3 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, mientras que en Eliteserien han ganado sus tres últimos compromisos, el más reciente con un 3-2 ante el Fredrikstad.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre Aston Villa y Viking disponibles en este momento. Será, previsiblemente, un encuentro sin precedentes registrados entre ambos clubes a este nivel.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Aston Villa ocupa la cuarta posición, lo que los sitúa dentro de los puestos de clasificación directa para la siguiente fase. Viking se encuentra en el puesto 29, en la zona de eliminación, lo que convierte este partido en un encuentro de signo muy diferente para cada equipo en términos de objetivos europeos.