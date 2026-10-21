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Cómo ver Aston Villa vs Viking: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Aston Villa vs Viking
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Viking
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Aston Villa y Viking, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Villa Park
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Cómo ver Aston Villa vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Viking se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Aston Villa recibe a Viking en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento de notable confianza para el conjunto de Unai Emery.

El cuadro de Birmingham atraviesa un estado de forma envidiable. Su victoria más reciente en liga llegó en St. James' Park, donde se impusieron 1-0 al Newcastle gracias al gol de Johan Manzambi, un resultado que reflejó la solidez defensiva y la capacidad de los villanos para ganar fuera de casa.

En Champions League, el nivel ha sido igualmente destacado. Aston Villa goleó 6-0 al Fenerbahçe en su propio estadio en la jornada anterior, con Nicolas Jackson marcando dos goles antes del descanso y Ross Barkley sumando un doblete desde el punto de penalti.

VViking llega desde Noruega con ambiciones propias. El conjunto escandinavo viene de empatar 3-3 ante el Bayern de Múnich en su último partido europeo, una actuación que demuestra que no viaja a Birmingham sin recursos.

En su liga doméstica, el equipo dirigido por Morten Jensen ha encadenado victorias consecutivas ante Fredrikstad, Brann y Lillestrom, lo que evidencia una regularidad que no debe subestimarse.

Sin embargo, la brecha de nivel entre ambas competiciones es considerable, y Villa Park se perfila como un escenario exigente para los visitantes noruegos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Viking alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfP. TorresP. TorresM. CashM. CashT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. JacksonA. OestboeA. OestboeH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. HeggheimG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. Haugenteam-logoH. BjoerdalJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimZ. TripicZ. Tripic
Viking crest
Viking
VIK
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Viking

Manager

  • U. Emery
  • M. Jensen

Unai Emery cuenta con una plantilla amplia para este partido, aunque deberá prescindir de Ian Maatsen, Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka por lesión. El once probable del técnico español incluye a Zion Suzuki bajo palos, con una defensa formada por Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash y Tyrone Mings. En el centro del campo apuntan a titulares Boubacar Kamara, Alysson Edward, Ross Barkley y John McGinn, mientras que Ibrahim Mbaye y Nicolas Jackson completarían el ataque.

Por parte del Viking, Morten Jensen no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth. El once previsto sitúa a Arild Oestboe en portería, con Zlatko Tripic y Erik Botheim como referencias ofensivas.

Forma

AVL

AVL - Formulario

TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIK

VIK - Formulario

LIL
W3-0
MAD
W0-3
BRA
W0-2
FCB
D3-3
FRE
W3-2
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones, lo que representa una de sus mejores rachas de la temporada. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante el Newcastle en Premier League, precedida por la goleada 6-0 al Fenerbahçe en Champions League. También se anotaron un triunfo 2-3 en el campo del Tottenham y otro 1-3 en la Copa ante el Coventry, con el único punto cedido en el empate 2-2 frente al Brentford. En total, los de Emery han marcado quince goles y encajado cinco en ese período.

VViking, por su parte, acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El empate más destacado fue el 3-3 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, mientras que en Eliteserien han ganado sus tres últimos compromisos, el más reciente con un 3-2 ante el Fredrikstad.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre Aston Villa y Viking disponibles en este momento. Será, previsiblemente, un encuentro sin precedentes registrados entre ambos clubes a este nivel.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Aston Villa ocupa la cuarta posición, lo que los sitúa dentro de los puestos de clasificación directa para la siguiente fase. Viking se encuentra en el puesto 29, en la zona de eliminación, lo que convierte este partido en un encuentro de signo muy diferente para cada equipo en términos de objetivos europeos.

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