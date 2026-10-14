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Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Aston Villa vs Fenerbahce
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Aston Villa y Fenerbahce, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Fenerbahce se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de canal de TV y live stream se detallan a continuación.

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Aston Villa recibe a Fenerbahce en Villa Park en un partido de la fase de liga de la Champions League que llega en un momento delicado para los de Unai Emery. El conjunto de Birmingham no ha ganado en casa en ninguno de sus tres primeros partidos de la temporada y necesita revertir esa tendencia ante su afición.

Emery ha pedido públicamente que Villa Park vuelva a ser una fortaleza. El técnico español sabe que el equipo tiene calidad para competir en Europa, pero los resultados en casa no han acompañado y la presión aumenta con cada jornada.

Fenerbahce llega a Birmingham en un momento de forma notable. El equipo de Ismail Kartal viene de golear 3-0 al Rizespor en la Superliga turca y acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 8-0 ante el Eyupspor. Es un rival que no debe subestimarse.

Las bajas en la defensa de Villa complican aún más el panorama. La crisis en el lateral izquierdo se suma a otras ausencias importantes en el centro del campo, lo que obliga a Emery a buscar soluciones con los recursos disponibles.

En la tabla de la Champions League, ninguno de los dos equipos está en una posición cómoda, lo que convierte este partido en una cita de enorme trascendencia para las aspiraciones europeas de ambos clubes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Fenerbahce alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonNélson SemedoNélson SemedoM. SkriniarM. SkriniarNathan AkéNathan AkéA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Fenerbahce

Manager

  • U. Emery
  • I. Kartal

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. La alineación prevista sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una defensa formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf. En el centro del campo apuntan Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn y Boubacar Kamara, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson en ataque.

Ismail Kartal tampoco tiene el plantel al completo: Jayden Oosterwolde y Mert Muldur son bajas por lesión. El once probable del Fenerbahce contaría con Ederson en portería, una línea defensiva con Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké y Archie Brown, el doble pivote de Matteo Guendouzi y N'Golo Kante, Bartug Elmaz como mediapunta, y el tridente ofensivo de Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu y Mason Greenwood.

Forma

AVL

AVL - Formulario

NFO
L1-2
COV
W1-3
TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FB

FB - Formulario

ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
Gol marcado (encajado)
14/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Aston Villa llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, y antes de eso firmaron una victoria a domicilio por 2-3 ante el Tottenham. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado diez goles y ha encajado diez.

Fenerbahce presenta tres victorias, dos empates y ninguna derrota en su último quinteto de partidos. La goleada 8-0 al Eyupspor es el resultado más llamativo, aunque también suma el triunfo 3-0 ante el Rizespor en su último compromiso liguero. El conjunto turco ha anotado catorce goles y ha concedido dos en ese período, lo que refleja una solidez defensiva considerable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único precedente reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 22 de enero de 2026 en la Europa League, con Fenerbahce como local y Aston Villa imponiéndose por 0-1. El conjunto inglés se lleva la victoria en el único enfrentamiento registrado entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Aston Villa ocupa la novena posición y Fenerbahce la vigésima. Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su clasificación y mantenerse en la pelea por los puestos de acceso directo a la siguiente ronda.

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