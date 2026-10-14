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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Fenerbahce se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de canal de TV y live stream se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Aston Villa recibe a Fenerbahce en Villa Park en un partido de la fase de liga de la Champions League que llega en un momento delicado para los de Unai Emery. El conjunto de Birmingham no ha ganado en casa en ninguno de sus tres primeros partidos de la temporada y necesita revertir esa tendencia ante su afición.

Emery ha pedido públicamente que Villa Park vuelva a ser una fortaleza. El técnico español sabe que el equipo tiene calidad para competir en Europa, pero los resultados en casa no han acompañado y la presión aumenta con cada jornada.

Fenerbahce llega a Birmingham en un momento de forma notable. El equipo de Ismail Kartal viene de golear 3-0 al Rizespor en la Superliga turca y acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 8-0 ante el Eyupspor. Es un rival que no debe subestimarse.

Las bajas en la defensa de Villa complican aún más el panorama. La crisis en el lateral izquierdo se suma a otras ausencias importantes en el centro del campo, lo que obliga a Emery a buscar soluciones con los recursos disponibles.

En la tabla de la Champions League, ninguno de los dos equipos está en una posición cómoda, lo que convierte este partido en una cita de enorme trascendencia para las aspiraciones europeas de ambos clubes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. La alineación prevista sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una defensa formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf. En el centro del campo apuntan Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn y Boubacar Kamara, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson en ataque.

Ismail Kartal tampoco tiene el plantel al completo: Jayden Oosterwolde y Mert Muldur son bajas por lesión. El once probable del Fenerbahce contaría con Ederson en portería, una línea defensiva con Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké y Archie Brown, el doble pivote de Matteo Guendouzi y N'Golo Kante, Bartug Elmaz como mediapunta, y el tridente ofensivo de Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu y Mason Greenwood.

Forma

Aston Villa llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, y antes de eso firmaron una victoria a domicilio por 2-3 ante el Tottenham. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado diez goles y ha encajado diez.

Fenerbahce presenta tres victorias, dos empates y ninguna derrota en su último quinteto de partidos. La goleada 8-0 al Eyupspor es el resultado más llamativo, aunque también suma el triunfo 3-0 ante el Rizespor en su último compromiso liguero. El conjunto turco ha anotado catorce goles y ha concedido dos en ese período, lo que refleja una solidez defensiva considerable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 F 1 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único precedente reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 22 de enero de 2026 en la Europa League, con Fenerbahce como local y Aston Villa imponiéndose por 0-1. El conjunto inglés se lleva la victoria en el único enfrentamiento registrado entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Aston Villa ocupa la novena posición y Fenerbahce la vigésima. Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su clasificación y mantenerse en la pelea por los puestos de acceso directo a la siguiente ronda.