Cómo ver Arsenal vs Lille: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Emirates Stadium acoge este martes un encuentro cargado de simbolismo en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Arsenal recibe a Lille en un duelo que va más allá de los tres puntos, con viejos conocidos a ambos lados del campo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Cómo sintonizar el Arsenal vs Lille

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión de la Liga de Campeones en España.

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Acerca del encuentro

Los Gunners llegan con la confianza de una victoria ante Leeds en la Premier League, aunque Mikel Arteta afronta el partido con bajas sensibles en su plantilla. La presencia de William Saliba sigue siendo una incógnita tras su lesión, mientras el técnico vasco intenta mantener el nivel competitivo de su equipo en Europa.

Bruno Guimarães ha irrumpido con fuerza en el esquema del Arsenal desde su llegada, y su gol decisivo ante Leeds reforzó la idea de que puede aliviar la carga sobre Declan Rice y Martin Ødegaard. El brasileño se perfila como pieza clave también en la noche europea.

Desde el lado francés, Lille llega a Londres con el recuerdo de sus años en el norte de la capital inglesa bien presentes. Olivier Giroud, ahora vinculado al club galo, protagoniza uno de los reencuentros más emotivos de esta fase de grupos, aunque no vestirá de corto.

Gabriel Magalhães, defensor del Arsenal formado en el Lille, también vivirá una noche especial frente a su exequipo. El central brasileño ha expresado un cariño especial por el club francés, lo que añade una capa emocional a un partido que ya tiene suficiente sustancia deportiva.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación de la Champions League, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones reales para la continuidad en la competición.

Noticias de los equipos y escuadras

Arteta no podrá contar con Piero Hincapié ni con Martín Zubimendi, ambos con problemas en el tobillo. William Saliba también figura entre los lesionados, aunque ha retomado los entrenamientos y su participación se evaluará hasta el último momento. El once probable del Arsenal incluye a David Raya bajo palos, con una línea defensiva formada por Calafiori, Konsa, Gabriel y Ben White. En el centro del campo apuntan a titulares Mikel Merino y Bruno Guimarães, mientras Ødegaard, Eze y Saka acompañarán a Viktor Gyökeres en ataque.

Por parte del Lille, el técnico Davide Ancelotti no podrá contar con Hamza Igamane por lesión, y Ethan Mbappé cumple sanción. El once visitante previsto sitúa a Berke Özer en portería, con una defensa de cuatro encabezada por Nianzou y Ngoy, y un centro del campo en el que Benjamin André ejerce de referencia.

Forma

El Arsenal llega a este partido con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los de Arteta ganaron 2-1 al Leeds en su partido más reciente en la Premier League, y antes de eso se impusieron al Ipswich en la Carabao Cup por 2-4. Su única derrota en este período llegó ante el Brighton por 3-0. En total, el Arsenal ha marcado nueve goles y encajado cinco en estos cinco partidos, incluyendo una victoria a domicilio ante el Nápoles en Champions League.

El Lille presenta un registro similar: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los franceses ganaron 1-0 al Le Havre en su último partido de Ligue 1 y también se impusieron al Troyes por 2-0. Sus derrotas llegaron ante el Niza en liga y ante el Real Betis en la Champions League, lo que evidencia que el arranque europeo del conjunto galo no ha sido sencillo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Arsenal y Lille en los últimos cinco partidos disponibles para este análisis. La información sobre el historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Arsenal ocupa la posición 15 y Lille la 22, lo que sitúa a ambos equipos en la zona de riesgo de la clasificación. Un tropiezo esta noche dejaría a cualquiera de los dos con un panorama muy complicado para alcanzar la siguiente ronda, lo que convierte el partido en un duelo de necesidad mutua.