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Segunda Division - Jornada 11 24 oct 2026 - 15:00 UD Almeria Stadium

Cómo ver Almería vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Almería vs Real Oviedo se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los enlaces para acceder a la transmisión en vivo del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Almería recibe al Real Oviedo en el Estadio UD Almería en un partido de Segunda División que enfrenta al líder de la categoría contra un rival que llega con buenas sensaciones desde la zona media de la tabla.

El conjunto almeriense atraviesa un momento de forma extraordinario. Cinco victorias consecutivas en liga avalan a los de Garcia Pimienta como el equipo más en forma de la categoría, y su condición de líderes les otorga un margen de confianza que pocos equipos pueden presumir a estas alturas de temporada.

El Real Oviedo, dirigido por Julian Calero, llega con una dinámica positiva que le ha permitido encadenar dos victorias seguidas antes de este desplazamiento. Los asturianos han mostrado solidez suficiente para competir en cualquier escenario.

El choque entre la solidez del líder y la ambición de un Oviedo que busca escalar posiciones promete un encuentro competido. La Segunda División tiene en este partido uno de sus atractivos de la jornada.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Almería, Garcia Pimienta, no ha facilitado la alineación probable de cara a este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el momento de publicación de este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Julian Calero tampoco ha confirmado su once inicial. El Real Oviedo tampoco presenta lesionados ni sancionados conocidos de cara a este desplazamiento, aunque los datos definitivos se completarán antes del partido.

Forma

El Almería llega al partido en un estado de forma impecable, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos de liga. Los almerienses vienen de golear al Real Sociedad B por 4-2 a domicilio el 17 de octubre, y antes habían despachado al Leganés con un contundente 3-0. En total, el equipo ha marcado ocho goles y encajado dos en ese período, una cifra que refleja tanto su potencia ofensiva como su solidez defensiva.

El Real Oviedo presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos ganaron su partido más reciente el 18 de octubre ante el AD Ceuta FC por 2-1 a domicilio, y también se impusieron al Eibar por 3-1. Sus dos tropiezos llegaron ante el Eldense, donde cayeron por 4-1, y ante el Sabadell por 3-1, lo que evidencia cierta irregularidad que deberán corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos muestra una gran igualdad. El encuentro más reciente, disputado en junio de 2025 en el campo del Real Oviedo, terminó con empate a uno, mientras que el partido de ida de esa misma temporada acabó con victoria del Oviedo por 2-1 en el estadio almeriense. De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Oviedo acumula dos victorias, el Almería ninguna, y los tres restantes terminaron en empate, lo que convierte esta rivalidad en una de las más equilibradas de la categoría.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la primera posición, lo que le sitúa como el equipo a batir en la categoría. El Real Oviedo llega como noveno clasificado, en una posición que le mantiene en la pelea por los puestos de ascenso directo y de playoff, con margen para recortar distancias respecto al líder si logra un resultado positivo en este desplazamiento.