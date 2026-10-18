Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 10 18 oct 2026 - 08:00 Estadio Alfonso Murube

Cómo ver AD Ceuta FC vs Real Oviedo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre AD Ceuta FC y Real Oviedo se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División esta temporada.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Alfonso Murube acoge este encuentro de Segunda División entre AD Ceuta FC y Real Oviedo, dos equipos que llegan a la cita en momentos muy distintos de la tabla.

El conjunto local, dirigido por Jose Juan Romero, atraviesa un tramo complicado en la categoría. Ceuta ocupa la zona de descenso y necesita sumar puntos de forma urgente para alejarse de los puestos de peligro.

El visitante llega en mejor estado. Real Oviedo, con Julian Calero en el banquillo, se sitúa en la parte media-alta de la clasificación y buscará aprovechar su buen momento para seguir sumando fuera de casa.

Los asturianos vienen de una victoria contundente en su último partido y han mostrado solidez tanto en ataque como en defensa durante las últimas semanas. Ceuta, por su parte, intentará romper una racha irregular que le ha costado puntos valiosos en casa.

El duelo enfrenta a un equipo que lucha por la permanencia contra otro que aspira a mantenerse en la zona noble de la Segunda División. El ambiente en el Alfonso Murube promete ser intenso.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jose Juan Romero prepara al AD Ceuta FC para este partido sin que se hayan confirmado bajas ni novedades en la convocatoria local. Se esperan más detalles sobre la alineación probable conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Julian Calero tampoco ha reportado lesionados ni sancionados en la información disponible hasta el momento. La alineación del Real Oviedo se irá perfilando en las horas previas al encuentro.

Forma

El AD Ceuta FC llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa ante el Sabadell por 1-2, y en ese tramo también cayeron ante el Burgos por 3-1. El punto positivo fue el triunfo por 3-1 frente al Real Sociedad B. En total, el equipo local ha marcado siete goles y encajado ocho en esos cinco compromisos.

Real Oviedo llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos ganaron su partido más reciente ante el Eibar por 3-1 y también se impusieron al Real Valladolid por 0-3 a domicilio. La derrota más llamativa fue la caída ante el Eldense por 4-1. El equipo de Calero ha anotado nueve goles y ha recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos recientes entre AD Ceuta FC y Real Oviedo. La información sobre el historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa la posición 21, en zona de descenso, mientras que el Real Oviedo se encuentra en el noveno puesto. El partido refleja la distancia actual entre dos equipos con objetivos muy distintos en esta fase de la temporada.