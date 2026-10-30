El derby de Milán llega en un momento cargado de tensión para el AC Milan. San Siro acoge este sábado 31 de octubre el primer clásico milanés de la temporada en Serie A, con los dos equipos en situaciones muy distintas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 10 31 oct 2026 - 15:45 San Siro

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Acerca del encuentro

El Milan llega al derby herido. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim fuera de los puestos de Champions League y a siete puntos del Inter. Amorim reconoció el golpe sin excusas: "Somos el Milan, es inútil hablar de la actuación cuando pierdes".

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A. Cristian Chivu sumó tres puntos en Venezia, aunque no sin sufrirlo: el portero Ivan Provedel fue el gran protagonista de una victoria trabajada que mantiene al equipo en lo más alto de la clasificación.

Las bajas condicionan a ambos equipos. El Milan recupera a Gila y Rabiot para el once, aunque sigue sin poder contar con Chukwueze, entre otros. El Inter, por su parte, no contará con Lautaro Martínez, su referencia ofensiva, y llega con varias ausencias en defensa.

El contexto hace de este partido algo más que un derby. Para el Milan es una oportunidad de recortar distancias y relanzar una temporada que empieza a complicarse. Para el Inter, una victoria consolidaría su dominio sobre el rival de ciudad y ampliaría su ventaja en la cima.

Noticias de los equipos y escuadras

El Milan recupera para el derby a Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira, que vuelven a entrenarse con el grupo tras perderse los últimos compromisos por problemas musculares. Sin embargo, Amorim sigue sin poder contar con Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze y Pietro Terracciano. El once probable del Milan apunta a Maignan en portería, con Gila, Pavlovic, De Winter y Estupiñán en defensa, Hutchinson, Musah y Rabiot en el centro del campo, y Pulisic junto a Ramos en ataque.

El Inter llega al derby sin Lautaro Martínez, que continúa de baja y no estará disponible hasta después del parón internacional. Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique también figuran en la lista de ausencias de Chivu. El once probable nerazzurro sitúa a Provedel o Josep Martinez en portería, con Bisseck, Akanji y Bastoni en defensa, y Barella, Calhanoglu y Zielinski en el centro del campo, con Thuram como referencia arriba.

Forma

El Milan llega al derby con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El tropiezo más reciente fue la derrota en casa ante el Bologna por 2-4, un resultado que evidenció los problemas del equipo en todas las líneas. Antes, el Milan había ganado en Udine por 0-2 y también venció al Atalanta por 3-2 en Serie A, aunque cayó ante el Bournemouth por 0-3 en Europa League. En total, los rossoneri han marcado 12 goles y encajado 13 en estos cinco encuentros.

El Inter, en cambio, presenta cuatro victorias y una sola derrota en el mismo período. El triunfo más reciente fue el 0-2 en el campo del Venezia, aunque el equipo necesitó una actuación sobresaliente de su portero para llevarse los tres puntos. Los nerazzurri también ganaron ante la Fiorentina por 2-1 y ante el Bologna por 1-3 en Serie A, con su única derrota en la Champions League ante el Brujas por 3-4. En conjunto, el Inter ha anotado 10 goles y ha recibido 8 en los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026 que terminó con empate a uno. En Serie A, el último precedente data de marzo de 2026, cuando el Milan ganó en San Siro por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes, el Milan acumula tres victorias por un empate y una derrota, con un balance de goles favorable a los rossoneri.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto, mientras que el Milan se encuentra en quinta posición. La distancia entre ambos equipos convierte este derby en un partido con implicaciones directas en la lucha por los puestos europeos y por el liderato del campionato.