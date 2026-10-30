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Dónde ver AC Milán vs Inter Milán: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre AC Milán y Inter Milán hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El derby de Milán llega en un momento cargado de tensión para el AC Milan. San Siro acoge este sábado 31 de octubre el primer clásico milanés de la temporada en Serie A, con los dos equipos en situaciones muy distintas en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Serie A - Jornada 10
San Siro

Cómo ver AC Milán vs Inter Milán en directo hoy

El derby de Milán se podrá seguir en directo a través de DAZN. Suscríbete para no perderte ningún detalle del partido.

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Acerca del encuentro

El Milan llega al derby herido. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim fuera de los puestos de Champions League y a siete puntos del Inter. Amorim reconoció el golpe sin excusas: "Somos el Milan, es inútil hablar de la actuación cuando pierdes".

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A. Cristian Chivu sumó tres puntos en Venezia, aunque no sin sufrirlo: el portero Ivan Provedel fue el gran protagonista de una victoria trabajada que mantiene al equipo en lo más alto de la clasificación.

Las bajas condicionan a ambos equipos. El Milan recupera a Gila y Rabiot para el once, aunque sigue sin poder contar con Chukwueze, entre otros. El Inter, por su parte, no contará con Lautaro Martínez, su referencia ofensiva, y llega con varias ausencias en defensa.

El contexto hace de este partido algo más que un derby. Para el Milan es una oportunidad de recortar distancias y relanzar una temporada que empieza a complicarse. Para el Inter, una victoria consolidaría su dominio sobre el rival de ciudad y ampliaría su ventaja en la cima.

Noticias de los equipos y escuadras

AC Milán contra Inter Milán alineaciones probables

4-3-3
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicPervis EstupiñánPervis EstupiñánA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-3
AC Milán

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • R. Amorim
  • C. Chivu

El Milan recupera para el derby a Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira, que vuelven a entrenarse con el grupo tras perderse los últimos compromisos por problemas musculares. Sin embargo, Amorim sigue sin poder contar con Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze y Pietro Terracciano. El once probable del Milan apunta a Maignan en portería, con Gila, Pavlovic, De Winter y Estupiñán en defensa, Hutchinson, Musah y Rabiot en el centro del campo, y Pulisic junto a Ramos en ataque.

El Inter llega al derby sin Lautaro Martínez, que continúa de baja y no estará disponible hasta después del parón internacional. Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique también figuran en la lista de ausencias de Chivu. El once probable nerazzurro sitúa a Provedel o Josep Martinez en portería, con Bisseck, Akanji y Bastoni en defensa, y Barella, Calhanoglu y Zielinski en el centro del campo, con Thuram como referencia arriba.

Forma

MIL

MIL - Formulario

SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
BOL
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan llega al derby con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El tropiezo más reciente fue la derrota en casa ante el Bologna por 2-4, un resultado que evidenció los problemas del equipo en todas las líneas. Antes, el Milan había ganado en Udine por 0-2 y también venció al Atalanta por 3-2 en Serie A, aunque cayó ante el Bournemouth por 0-3 en Europa League. En total, los rossoneri han marcado 12 goles y encajado 13 en estos cinco encuentros.

El Inter, en cambio, presenta cuatro victorias y una sola derrota en el mismo período. El triunfo más reciente fue el 0-2 en el campo del Venezia, aunque el equipo necesitó una actuación sobresaliente de su portero para llevarse los tres puntos. Los nerazzurri también ganaron ante la Fiorentina por 2-1 y ante el Bologna por 1-3 en Serie A, con su única derrota en la Champions League ante el Brujas por 3-4. En conjunto, el Inter ha anotado 10 goles y ha recibido 8 en los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateInter Milán
3
2
0
Amistosos
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026 que terminó con empate a uno. En Serie A, el último precedente data de marzo de 2026, cuando el Milan ganó en San Siro por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes, el Milan acumula tres victorias por un empate y una derrota, con un balance de goles favorable a los rossoneri.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
98102510+1525
W
W
W
W
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
95311811+718
L
W
W
D
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
W
W
L
W
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
L
L
W
L
W
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto, mientras que el Milan se encuentra en quinta posición. La distancia entre ambos equipos convierte este derby en un partido con implicaciones directas en la lucha por los puestos europeos y por el liderato del campionato.

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