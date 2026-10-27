Cómo ver AC Milán vs Bologna: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Milan recibe al Bologna en San Siro en la novena jornada de Serie A, con el partido programado para el miércoles 28 de octubre a las 18:30 CET. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 San Siro

Cómo ver AC Milán vs Bologna en vivo

El Milan vs Bologna se puede ver en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de este encuentro de Serie A.

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Acerca del encuentro

Los rossoneri llegan a este encuentro con el viento a favor tras encadenar dos victorias consecutivas en el campionato. El 2-0 ante el Udinese el pasado domingo, con goles de Christian Pulisic y Omari Hutchinson, borró de un plumazo la derrota ante el Bournemouth en Europa League y devolvió al equipo de Ruben Amorim a la pelea por los puestos de arriba.

El Milan ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla, lo que le sitúa en zona de clasificación europea directa y con opciones reales de seguir escalando posiciones en las próximas semanas.

El Bologna, por su parte, atraviesa un momento de transición tras el cambio de técnico. Raffaele Palladino ha dado un impulso inmediato al equipo, que suma siete puntos en sus últimas cuatro jornadas ligueras, aunque la decimotercera posición en la clasificación refleja que aún queda trabajo por hacer para alejarse de la zona de peligro.

La victoria por 2-0 ante el Cagliari el fin de semana pasado mostró la mejor cara del Bologna: un equipo compacto, con Nicolò Casale como referencia defensiva y Bernardeschi como motor creativo.

Amorim, sin embargo, no podrá contar con hasta ocho jugadores por lesión, lo que obligará al técnico portugués a repetir soluciones de emergencia que, sorprendentemente, ya funcionaron en Udine.

Noticias de los equipos y escuadras

Ruben Amorim llega a este partido con una enfermería muy poblada. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze y Ruben Loftus-Cheek son bajas confirmadas. El once probable del Milan es: Maignan; De Winter, Pavlovic, Tomori, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Cisse.

Raffaele Palladino también afronta ausencias en el Bologna: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli y Jay Enem no están disponibles. El once probable visitante es: Skorupski; Casale, Darmian, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.

Forma

El Milan presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con once goles a favor y cinco en contra. El resultado más reciente fue el 2-0 ante el Udinese en Serie A, mientras que la única derrota de este período llegó ante el Bournemouth en Europa League por 3-0. Los rossoneri también se impusieron al Atalanta por 3-2 y al Salzburgo por 4-0 en ese tramo.

El Bologna acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, con cinco goles marcados y seis encajados. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Cagliari, aunque antes sufrió una derrota por 3-1 ante el Inter. El equipo de Palladino ha igualado ante Torino y Sassuolo, y cayó también ante el Nápoles.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de febrero de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 3-0 en el campo del Bologna. En los últimos cinco duelos directos, el Milan acumula tres victorias frente a dos del Bologna, con el único triunfo rossoblu en San Siro llegando en la Copa Italia de mayo de 2025.

Clasificación

En la clasificación de Serie A, el Milan ocupa el cuarto puesto, en plena pelea por los puestos europeos, mientras que el Bologna es decimotercero, con la necesidad de sumar puntos para ganar tranquilidad en la tabla.