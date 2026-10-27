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Cómo ver AC Milán vs Bologna: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

AC Milán vs Bologna
AC Milán
Bologna
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre AC Milán y Bologna hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados la hora de inicio del partido y más.

El Milan recibe al Bologna en San Siro en la novena jornada de Serie A, con el partido programado para el miércoles 28 de octubre a las 18:30 CET. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 9
San Siro

Cómo ver AC Milán vs Bologna en vivo

El Milan vs Bologna se puede ver en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de este encuentro de Serie A.

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Acerca del encuentro

Los rossoneri llegan a este encuentro con el viento a favor tras encadenar dos victorias consecutivas en el campionato. El 2-0 ante el Udinese el pasado domingo, con goles de Christian Pulisic y Omari Hutchinson, borró de un plumazo la derrota ante el Bournemouth en Europa League y devolvió al equipo de Ruben Amorim a la pelea por los puestos de arriba.

El Milan ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla, lo que le sitúa en zona de clasificación europea directa y con opciones reales de seguir escalando posiciones en las próximas semanas.

El Bologna, por su parte, atraviesa un momento de transición tras el cambio de técnico. Raffaele Palladino ha dado un impulso inmediato al equipo, que suma siete puntos en sus últimas cuatro jornadas ligueras, aunque la decimotercera posición en la clasificación refleja que aún queda trabajo por hacer para alejarse de la zona de peligro.

La victoria por 2-0 ante el Cagliari el fin de semana pasado mostró la mejor cara del Bologna: un equipo compacto, con Nicolò Casale como referencia defensiva y Bernardeschi como motor creativo.

Amorim, sin embargo, no podrá contar con hasta ocho jugadores por lesión, lo que obligará al técnico portugués a repetir soluciones de emergencia que, sorprendentemente, ya funcionaron en Udine.

Noticias de los equipos y escuadras

AC Milán contra Bologna alineaciones probables

4-2-3-1
AC Milán crest
AC Milán
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriPervis EstupiñánPervis EstupiñánO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
AC Milán

Once inicial

Bologna

Manager

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim llega a este partido con una enfermería muy poblada. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze y Ruben Loftus-Cheek son bajas confirmadas. El once probable del Milan es: Maignan; De Winter, Pavlovic, Tomori, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Cisse.

Raffaele Palladino también afronta ausencias en el Bologna: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli y Jay Enem no están disponibles. El once probable visitante es: Skorupski; Casale, Darmian, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.

Forma

MIL

MIL - Formulario

SAS
D1-1
SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOL

BOL - Formulario

NAP
L1-0
TOR
D1-1
LEC
W1-2
INT
L1-3
CGL
W0-2
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con once goles a favor y cinco en contra. El resultado más reciente fue el 2-0 ante el Udinese en Serie A, mientras que la única derrota de este período llegó ante el Bournemouth en Europa League por 3-0. Los rossoneri también se impusieron al Atalanta por 3-2 y al Salzburgo por 4-0 en ese tramo.

El Bologna acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas, con cinco goles marcados y seis encajados. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Cagliari, aunque antes sufrió una derrota por 3-1 ante el Inter. El equipo de Palladino ha igualado ante Torino y Sassuolo, y cayó también ante el Nápoles.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
F
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de febrero de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 3-0 en el campo del Bologna. En los últimos cinco duelos directos, el Milan acumula tres victorias frente a dos del Bologna, con el único triunfo rossoblu en San Siro llegando en la Copa Italia de mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Serie A, el Milan ocupa el cuarto puesto, en plena pelea por los puestos europeos, mientras que el Bologna es decimotercero, con la necesidad de sumar puntos para ganar tranquilidad en la tabla.

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