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Cómo ver AC Milán vs Atalanta: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

AC Milán vs Atalanta
AC Milán
Atalanta
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre AC Milán y Atalanta, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 7
San Siro
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Cómo ver AC Milán vs Atalanta en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Milan recibe al Atalanta en San Siro en un duelo de Serie A que llega en un momento de plena efervescencia para ambos clubes. Los dos equipos vienen de disputar compromisos europeos entre semana, y el estado de forma de cada plantilla será determinante.

Ruben Amorim atraviesa un momento de confianza renovada tras la goleada del Milan al Salzburgo en Europa League. El técnico apostó por varios jugadores con menos minutos acumulados en lo que va de temporada, y las respuestas fueron contundentes: Alpha Cisse firmó una tripleta histórica para convertirse en el italiano más joven en marcar un hat-trick en competición europea, mientras que Omari Hutchinson, Ardon Jashari y Davide Bartesaghi dieron un paso al frente que Amorim no pasará por alto a la hora de configurar su once.

Sin embargo, el técnico rossonero tendrá que gestionar ausencias importantes. Pietro Terracciano vio la tarjeta roja en los últimos minutos ante el Salzburgo, y se suman a la enfermería Alexis Saelemaekers y Matteo Gabbia.

Por su parte, el Atalanta de Maurizio Sarri llega con el impulso de una victoria en la fase de liga de la Conference League ante el Pafos, aunque con una preocupación añadida: Giacomo Raspadori se lesionó durante el partido tras transformar el penalti del 2-0, lo que supone una baja sensible para los bergamascos. La lista de ausencias en el equipo visitante ya era larga antes de ese contratiempo.

San Siro acogerá un enfrentamiento entre dos equipos que se sitúan en posiciones modestas de la tabla, lejos de donde sus ambiciones les exigen estar. El partido se puede seguir en directo a través de las plataformas disponibles que se detallan a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

AC Milán contra Atalanta alineaciones probables

4-3-3
AC Milán crest
AC Milán
MIL
page.match.formation.title
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-2-3-1
M. MaignanM. MaignanPervis EstupiñánPervis EstupiñánS. PavlovicS. PavlovicK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahA. RabiotA. RabiotG. RamosG. RamosC. PulisicC. PulisicA. CisseA. CisseM. CarnesecchiM. CarnesecchiL. BernasconiL. BernasconiT. KristensenT. KristensenD. ZappacostaD. ZappacostaS. KolasinacS. KolasinacN. ZalewskiN. ZalewskiM. PasalicM. PasalicEdersonEdersonC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweG. ScamaccaG. Scamacca
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-3-3
AC Milán

Once inicial

Atalanta

Manager

  • R. Amorim
  • M. Sarri

El Milan afronta el partido con varias bajas confirmadas: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers y Matteo Gabbia están en la enfermería. Amorim no cuenta con suspendidos, y su once proyectado incluye a Maignan bajo palos, con Pavlovic, De Winter y Gila en defensa, Rabiot y Musah en el centro del campo, y Chukwueze, Moreira y Pulisic acompañando a Gonçalo Ramos en ataque, con Estupiñán y Rabiot cubriendo los carriles.

El Atalanta llega con una lista de bajas aún más extensa: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Raoul Bellanova y Kamaldeen Sulemana están lesionados, y Eljif Elmas cumple sanción. A esas ausencias se suma ahora la de Raspadori, que abandonó el campo ante el Pafos con problemas musculares. Sarri tiene previsto alinear a Carnesecchi en portería, con Zalewski, Kristensen, Zappacosta y Kolasinac en defensa, Kessie y Ederson en el doble pivote, y De Ketelaere, Rowe y Raspadori —si se recupera— detrás de Krstovic.

Forma

MIL

MIL - Formulario

LAZ
D2-2
BEN
L0-2
LEC
W3-0
SAS
D1-1
SAL
W0-4
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATA

ATA - Formulario

ROM
L2-1
CGL
L1-2
JUV
L2-0
VEN
W3-1
PAF
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Milan llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la aplastante victoria por 0-4 ante el Salzburgo en Europa League, con Cisse como gran protagonista. Antes de eso, los rossoneros habían empatado 1-1 con el Sassuolo en Serie A, y acumulan victorias ante Lecce por 3-0 y ante el Salzburgo, lo que refleja una capacidad goleadora notable cuando el equipo funciona. La única derrota del período llegó ante el Benfica por 0-2 en Europa League.

El Atalanta presenta un perfil más irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. La más reciente fue el triunfo 3-1 ante el Pafos en Conference League, pero antes de eso los bergamascos encadenaron caídas ante Juventus (0-2), Cagliari (1-2) y Roma (2-1) en Serie A. El equipo de Sarri ha marcado en todos sus partidos recientes, pero su solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateAtalanta
0
2
3
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
F
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
F
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El duelo más reciente entre ambos equipos en San Siro terminó con victoria del Atalanta por 2-3, resultado que refleja la capacidad de los bergamascos para llevarse puntos de Milán. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes en Serie A, el Atalanta acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente al Milan, con un total de ocho goles marcados por el conjunto visitante histórico y seis por el local. Los antecedentes recientes no favorecen al Milan como anfitrión en este cruce.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
3
LazioLazioLAZ
6510114+716
W
W
D
W
W
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
W
W
W
L
6
AC MilánAC MilánMIL
6330115+612
D
W
D
D
W
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
W
L
D
W
8
ComoComoCOM
632196+311
D
L
W
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
W
L
L
L
W
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
W
D
L
W
L
13
LecceLecceLEC
6204612-66
L
L
W
L
L
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
L
L
L
L
W
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
L
W
L
D
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
19
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de la Serie A, el Milan ocupa la sexta posición, mientras que el Atalanta se encuentra en el décimo puesto. Ambos equipos tienen margen de mejora para acercarse a los puestos de cabeza, y este partido es una oportunidad directa para ganar terreno.

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