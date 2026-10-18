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Serie A - Jornada 7 18 oct 2026 - 12:00 San Siro

Cómo ver AC Milán vs Atalanta en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Milan recibe al Atalanta en San Siro en un duelo de Serie A que llega en un momento de plena efervescencia para ambos clubes. Los dos equipos vienen de disputar compromisos europeos entre semana, y el estado de forma de cada plantilla será determinante.

Ruben Amorim atraviesa un momento de confianza renovada tras la goleada del Milan al Salzburgo en Europa League. El técnico apostó por varios jugadores con menos minutos acumulados en lo que va de temporada, y las respuestas fueron contundentes: Alpha Cisse firmó una tripleta histórica para convertirse en el italiano más joven en marcar un hat-trick en competición europea, mientras que Omari Hutchinson, Ardon Jashari y Davide Bartesaghi dieron un paso al frente que Amorim no pasará por alto a la hora de configurar su once.

Sin embargo, el técnico rossonero tendrá que gestionar ausencias importantes. Pietro Terracciano vio la tarjeta roja en los últimos minutos ante el Salzburgo, y se suman a la enfermería Alexis Saelemaekers y Matteo Gabbia.

Por su parte, el Atalanta de Maurizio Sarri llega con el impulso de una victoria en la fase de liga de la Conference League ante el Pafos, aunque con una preocupación añadida: Giacomo Raspadori se lesionó durante el partido tras transformar el penalti del 2-0, lo que supone una baja sensible para los bergamascos. La lista de ausencias en el equipo visitante ya era larga antes de ese contratiempo.

San Siro acogerá un enfrentamiento entre dos equipos que se sitúan en posiciones modestas de la tabla, lejos de donde sus ambiciones les exigen estar. El partido se puede seguir en directo a través de las plataformas disponibles que se detallan a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

El Milan afronta el partido con varias bajas confirmadas: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers y Matteo Gabbia están en la enfermería. Amorim no cuenta con suspendidos, y su once proyectado incluye a Maignan bajo palos, con Pavlovic, De Winter y Gila en defensa, Rabiot y Musah en el centro del campo, y Chukwueze, Moreira y Pulisic acompañando a Gonçalo Ramos en ataque, con Estupiñán y Rabiot cubriendo los carriles.

El Atalanta llega con una lista de bajas aún más extensa: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Raoul Bellanova y Kamaldeen Sulemana están lesionados, y Eljif Elmas cumple sanción. A esas ausencias se suma ahora la de Raspadori, que abandonó el campo ante el Pafos con problemas musculares. Sarri tiene previsto alinear a Carnesecchi en portería, con Zalewski, Kristensen, Zappacosta y Kolasinac en defensa, Kessie y Ederson en el doble pivote, y De Ketelaere, Rowe y Raspadori —si se recupera— detrás de Krstovic.

Forma

El Milan llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la aplastante victoria por 0-4 ante el Salzburgo en Europa League, con Cisse como gran protagonista. Antes de eso, los rossoneros habían empatado 1-1 con el Sassuolo en Serie A, y acumulan victorias ante Lecce por 3-0 y ante el Salzburgo, lo que refleja una capacidad goleadora notable cuando el equipo funciona. La única derrota del período llegó ante el Benfica por 0-2 en Europa League.

El Atalanta presenta un perfil más irregular: dos victorias, ningún empate y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. La más reciente fue el triunfo 3-1 ante el Pafos en Conference League, pero antes de eso los bergamascos encadenaron caídas ante Juventus (0-2), Cagliari (1-2) y Roma (2-1) en Serie A. El equipo de Sarri ha marcado en todos sus partidos recientes, pero su solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambos equipos en San Siro terminó con victoria del Atalanta por 2-3, resultado que refleja la capacidad de los bergamascos para llevarse puntos de Milán. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes en Serie A, el Atalanta acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente al Milan, con un total de ocho goles marcados por el conjunto visitante histórico y seis por el local. Los antecedentes recientes no favorecen al Milan como anfitrión en este cruce.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, el Milan ocupa la sexta posición, mientras que el Atalanta se encuentra en el décimo puesto. Ambos equipos tienen margen de mejora para acercarse a los puestos de cabeza, y este partido es una oportunidad directa para ganar terreno.