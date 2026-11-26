Cómo ver el Southampton-Middlesbrough con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Championship - Jornada 18 27 nov 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

El Southampton recibe al Middlesbrough en el St. Mary's Stadium en un partido de la Championship que enfrenta al sexto clasificado con el primero.

El equipo de Tonda Eckert llega tras dos partidos sin perder. Empató 1-1 con el Sheffield United el martes por la noche, tres días después de vencer 2-0 al Derby County.

Ese resultado mantuvo al Southampton entre los seis primeros, pero el equipo no ha sido regular. La derrota por 1-0 en el campo del Preston North End a principios de mes y el empate 1-1 con el West Bromwich Albion muestran lo ajustados que han sido sus partidos.

El Middlesbrough llega como líder de la liga a las órdenes de Kim Hellberg. Venció 2-1 al Swansea City el martes, después de ganar 2-0 al Bristol City el sábado.

El equipo de Hellberg solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, por 2-0 en el campo del Wrexham. En esa racha también dejó su portería a cero ante el Charlton Athletic y el Bristol City.

Ambos equipos empataron 1-1 en St. Mary's en septiembre de 2025, pero el Middlesbrough ganó 4-0 en el Riverside en enero.