«Son los más fuertes de Europa»: Cesc Fabregas elogia al Inter de Milán tras la derrota del Como en San Siro

Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Como, Cesc Fabregas, elogió al Inter de Milán tras la derrota de su equipo por 2-0 en San Siro el domingo. El excentrocampista del Arsenal y del Chelsea admitió que el Inter no tiene actualmente rival en Europa en un aspecto táctico concreto.

Anuncios

El Inter domina los primeros compases en San Siro

El vigente campeón de la Serie A no tardó en imponer su autoridad en el encuentro del domingo por la tarde. En los primeros 20 minutos, el Inter ya había logrado una ventaja de dos goles gracias a los certeros remates de Pio Esposito y Marcus Thuram. Ese fulgurante inicio resultó insuperable para un Como al que le costó asentarse en uno de los ambientes más intimidantes del fútbol italiano.

Según Opta, Esposito ha hecho historia en la Serie A al convertirse en el primer jugador italiano nacido en 2005 o después que alcanza los 10 goles en la competición.

Fabregas admite la superioridad del Inter

Fabregas elogió sin reservas al rival y señaló que el Inter juega actualmente a un nivel al alcance de pocos equipos en el fútbol mundial. El conjunto italiano ha ampliado su mayor racha histórica de victorias consecutivas contra un mismo rival en la Serie A al sumar su duodécimo triunfo seguido frente al Como.

«No empezamos bien el partido, cometimos algunos errores y nos faltó confianza. Hay que felicitar al Inter, que jugó mucho mejor que nosotros. Estamos en una situación distinta a la que estamos acostumbrados, jugando cada tres partidos. Tenemos que dar las gracias a los chicos por lo que nos han dado hasta ahora», declaró el entrenador del Como a DAZN.

Anuncios Anuncios

Los maestros de las transiciones en Europa

La victoria situó al Inter segundo en la clasificación de la Serie A, con 28 puntos, a solo uno del líder, la Lazio. Por su parte, el Como sigue quinto con 23 puntos, a uno del AC Milan, que ocupa la cuarta posición.

Related Topics

«El Inter mereció la victoria, tenemos que darles la mano y seguir adelante. Las exigencias son cada vez mayores y tenemos que continuar así. No busco excusas, el fútbol es así y un entrenador tiene que adaptarse. Mi responsabilidad es buscar soluciones. Solo teníamos dos jugadores centrales, así que intenté ayudar dando entrada a Smolcic. Duele la forma en que perdimos, con esos balones que regalamos con demasiada facilidad. Eso te hace perder confianza porque el Inter es muy fuerte en las transiciones, el más fuerte de Europa», añadió Fabregas.

La experiencia marca la diferencia

El entrenador del Como cerró su análisis destacando los pequeños detalles que separan a ambos equipos en este momento. «El Inter es uno de los mejores equipos al contraataque y a balón parado. Cometieron 13 faltas y las hicieron bien, porque no recibieron ninguna tarjeta. En estos partidos, basta con romper el ritmo para influir en el juego. Ese tipo de detalles demuestra la experiencia que tienen y que a nosotros nos falta», señaló Fabregas.

Anuncios

Tras el parón internacional, el Inter volverá a jugar el 22 de noviembre, cuando visite a la Atalanta, antes de recibir al Stuttgart en la Champions League tres días después. Por su parte, el Como recibirá al Cagliari el 21 de noviembre antes de su duelo europeo entre semana contra el AEK de Atenas, el 24 de noviembre.