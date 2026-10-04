Solo 12 minutos: la estrella del Barcelona vive una nueva pesadilla

El futuro de Alejandro Balde en el Barcelona parece encaminarse hacia una mayor complicación, después de que el joven lateral español se haya convertido en una opción secundaria en los planes del entrenador Hansi Flick, en medio del deseo de la dirección del club de desprenderse de él durante el próximo periodo de fichajes.

Según el portal francés "Foot Mercato", Balde, de 22 años, vive un inicio de temporada muy difícil, tras haber disputado solo 12 minutos desde el arranque del curso, en el partido ante el Racing en la Liga española en el Camp Nou.

Desde aquel encuentro, el lateral izquierdo se ausentó de los seis partidos siguientes en la Liga española, tampoco participó frente al Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, y no entró en la lista del equipo en el partido inaugural ante el Elche.

Esto se produce en un contexto de descenso de Balde en los planes de Flick, quien considera que Gerard Martín y João Cancelo le superan actualmente en las opciones para la posición de lateral izquierdo.

Pese a estar alejado de la participación, no parece que Balde esté pensando en marcharse del Barcelona en estos momentos, ya que se aferra a continuar su trayectoria con el club, sobre todo porque su contrato se extiende hasta junio de 2028.









El jugador, que ha disputado 169 partidos con la camiseta del Barcelona, confía en su capacidad de recuperar su lugar en el once y conseguir mayores oportunidades de participación, por lo que no desea discutir la idea de una salida durante la etapa actual.

Por el contrario, la dirección del Barcelona sigue teniendo la esperanza de cambiar la postura del jugador antes de la apertura del mercado de fichajes de invierno en enero, aunque es consciente de que convencerle de marcharse no será una tarea sencilla.

Con la cercanía del periodo de fichajes, el Barcelona tendrá que reevaluar la situación de Balde y sus opciones en la posición de lateral izquierdo, especialmente si Flick continúa dejándole fuera de sus planes principales.







