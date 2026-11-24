Noticias del equipo

El Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, no cuenta con bajas ni sancionados según los datos disponibles. Su once probable lo formarían Popovic; Markovic, Wimmer, Sahmkou Camara y Kozlovsky; Blackman, Mustafic, Christian Martínez y Suleiman Camara; Maros y Sporar.

El Real Betis de Manuel Pellegrini tampoco tiene lesionados ni sancionados. Su once probable lo integrarían Valles; Valentín Gómez, Natan, Llorente y Ángel Ortiz; Fornals, Ezzalzouli, Bernal, Antony y Deossa; y Troy Parrott. Informaremos de más novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 National Football Stadium

El National Football Stadium de Bratislava acoge el Slovan Bratislava - Real Betis, un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla.

El Slovan llega con la imagen dañada por la goleada sufrida en Austria. Perdió 4-0 ante el LASK a principios de noviembre y necesita reaccionar en Europa.

El equipo de Yaya Touré ha respondido en la liga eslovaca. Su victoria más reciente fue por 0-1 ante el Ruzomberok, un resultado que le permite llegar con algo más de confianza.

El Real Betis viaja con el aval de un puesto en la zona alta de la clasificación europea. Manuel Pellegrini dirige a un equipo que mantiene el pulso en las tres competiciones.

Los verdiblancos llegan tras empatar 1-1 ante el Sevilla en el derbi, un resultado que cortó la racha de dos victorias seguidas. Antes habían superado al Navalcarnero en la Copa del Rey y al Elche en LaLiga.

El contexto invita al Betis a salir como favorito, aunque el Slovan jugará en casa y con la necesidad de sumar. Repasamos a continuación todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro.

Form

El Slovan Bratislava suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y siete en contra. Su último resultado fue el 0-1 en casa del Ruzomberok, aunque antes cayó 4-0 ante el LASK en la Champions League. También empató 2-2 con el Trencin y ganó 1-2 al Zeleziarne Podbrezova.

El Real Betis registra tres victorias, un empate y una derrota en el mismo tramo, con nueve goles marcados y seis recibidos. Su compromiso más reciente fue el 1-1 contra el Sevilla. Antes ganó 2-3 en la pista del Navalcarnero en Copa del Rey y 0-2 en el campo del Elche, mientras que su única derrota llegó por 2-1 ante el Borussia Dortmund en Europa.

Head-to-Head Record

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Slovan Bratislava y el Real Betis, así que este partido de la Liga de Campeones se presenta como un cara a cara inédito en los registros disponibles.

Standings

En la clasificación de la Champions, el Slovan Bratislava ocupa el puesto 36 y el Real Betis el 11. La distancia en la tabla refleja que el conjunto eslovaco busca puntos para salir de la parte baja, mientras que el equipo de Pellegrini mantiene opciones en la zona alta.