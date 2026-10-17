El Real Madrid afronta el duelo ante el Sevilla en la novena jornada de LaLiga armado con una superioridad histórica en el estadio Santiago Bernabéu y una serie de victorias consecutivas ante su afición, mientras el conjunto andaluz espera dar la vuelta a los datos y poner fin a un trauma que se prolonga desde hace mucho tiempo. Entre los números de Kylian Mbappé y las aspiraciones de ambos equipos, las estadísticas de "Opta" revelan un conjunto de datos llamativos antes del esperado encuentro.

- Un trauma histórico: el Sevilla ha perdido 16 de sus últimos 17 partidos a domicilio ante el Real Madrid en LaLiga, con un solo empate, y no gana en la capital desde su victoria por 4-3 en diciembre de 2008.

- Fortaleza en el Bernabéu: el Real Madrid ha ganado sus últimos siete partidos como local en LaLiga, teniendo en cuenta que solo una vez ha firmado una serie más larga desde la temporada 2020-2021, cuando logró 10 victorias consecutivas entre abril y noviembre de 2025.

- Duelo de presión alta: el Real Madrid encabeza la lista de los equipos con más remates tras recuperar el balón en zonas adelantadas en la competición esta temporada, con 17 disparos, mientras que el Sevilla lidera la lista de los que más recuperaciones realizan en esas zonas, con 87 acciones.

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- Mbappé amenaza al Sevilla: Kylian Mbappé ha participado en cuatro goles en cuatro partidos ante el Sevilla en LaLiga, con tres goles y una asistencia, y ha marcado en tres partidos diferentes. Solo ha marcado en más partidos distintos ante la Real Sociedad, con cuatro encuentros.

- Mejoría lejos de casa: el Sevilla ha sumado puntos en cuatro de sus últimos seis partidos a domicilio ante equipos de la zona de Madrid en LaLiga, con dos victorias y dos empates frente a dos derrotas, después de haber perdido siete de los nueve enfrentamientos anteriores ante esos equipos.

- Arranque excepcional del Sevilla: el conjunto andaluz no ha perdido en sus cuatro partidos a domicilio en LaLiga esta temporada, con dos victorias y dos empates, su mejor inicio fuera de su estadio desde la temporada 2011-2012, cuando evitó la derrota en sus primeros seis partidos.

- Dato llamativo de Rubi Yor: el jugador del Sevilla remató cinco veces en el último partido ante el Levante en LaLiga, igualando el mejor registro de disparos de un futbolista del equipo en un partido a domicilio desde el inicio de la temporada pasada, cifra que había alcanzado Akor Adams ante el Elche en enero de 2026.

- Superioridad de Mourinho: José Mourinho ha logrado cinco victorias en seis partidos de LaLiga ante el Sevilla, con una sola derrota. Además, su equipo marcó seis goles o más en dos partidos distintos ante el conjunto andaluz, con resultados de 6-2 en mayo y diciembre de 2011, un logro que solo ha conseguido también ante el Málaga.

- El trauma de Luis García: Luis García, entrenador del Sevilla, ha perdido sus últimos seis partidos ante el Real Madrid en LaLiga. Sin embargo, sumó puntos en dos de los seis enfrentamientos ante el conjunto blanco cuando Mourinho lo dirigía, con una victoria y un empate frente a cuatro derrotas.



