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El delantero marroquí Yassir Zabiri sigue escribiendo su nombre en la historia del Racing de Santander tras alcanzar los 12 goles en sus primeros 14 partidos en LaLiga.

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Zabiri se ha convertido en apenas el tercer jugador que logra esta hazaña con la camiseta del club, según una estadística publicada por el periodista español especializado en datos Fran Martínez, junto a Chas en la temporada 1935-1936 y Salva Ballesta en la 1999-2000.

El gol histórico llegó en la victoria del Racing de Santander por 3-1 en el campo del Levante, ayer viernes, en partido de la 14.ª jornada de LaLiga.

El conjunto local se había adelantado con un gol de Iván Romero antes del descanso.

Sin embargo, el Racing reaccionó con fuerza tras el paso por vestuarios: Pablo García firmó el empate, Zabiri adelantó a su equipo con su duodécimo tanto en el campeonato y, después, García volvió a marcar para hacer el tercero y sentenciar la victoria.

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Con este gol, el atacante marroquí eleva su cuenta a 12 tantos en LaLiga y se afianza en la tercera posición de la tabla de goleadores, por detrás de Kylian Mbappé (Real Madrid), con 13, y del líder Raphinha (Barcelona), que suma 15. Cabe destacar que estos dos últimos han marcado tres goles de penalti cada uno, mientras que Zabiri no ha anotado ninguno desde los once metros.

Zabiri no llegó al Racing como un delantero con una larga experiencia en las grandes ligas europeas.

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Se incorporó al club español cedido por el Rennes en el verano de 2026, después de una breve etapa en el conjunto francés en la que no disfrutó de minutos con regularidad, tras haber llegado procedente del Famalicão portugués en febrero de ese mismo año.

Zabiri nació en Marrakech el 23 de febrero de 2005 y comenzó su formación futbolística en la Academia Mohammed VI de Fútbol, antes de pasar al Union Touarga, con el que disputó sus primeros partidos como profesional en enero de 2024.

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En el verano de 2024 fichó por el Famalicão portugués, donde fue ganando experiencia progresivamente en las competiciones europeas, antes de marcharse al Rennes francés a principios de 2026 con un contrato hasta 2029.

Tras seis apariciones en la liga francesa, salió cedido al Racing de Santander en busca de más minutos y de una oportunidad para demostrar su valía.

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El momento más destacado de su carrera antes de su actual explosión goleadora fue el Mundial sub-20 de Chile 2025, en el que contribuyó a que la selección marroquí se proclamara campeona y destacó como uno de los delanteros más importantes del torneo y como su máximo goleador.

Aquel rendimiento reforzó su posición entre los talentos emergentes del fútbol marroquí y allanó su llegada al Rennes.

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En el Racing, Zabiri ha mostrado una clara capacidad para aprovechar los errores de los rivales y presionar a defensas y porteros, además de su olfato goleador dentro del área.

El delantero marroquí está vinculado al Racing en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin opción de compra.

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Si mantiene su ritmo goleador actual, Zabiri se perfila como candidato a pelear por los registros históricos de los delanteros del club, empezando por el récord de Salva Ballesta, que marcó 27 goles en LaLiga en la temporada 1999-2000, la mejor cifra de un jugador del Racing en una sola temporada en el campeonato.