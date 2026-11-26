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Anika Neuer, exmujer del portero del Bayern de Múnich Manuel Neuer, ha compartido publicaciones que critican la infidelidad y hablan de «elegir a otra chica a nuestra costa», días después de que varias informaciones apuntaran a la separación de la pareja.

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Anika no mencionó el nombre de Neuer en las publicaciones, ni lo acusó directamente de infidelidad o de mantener otra relación sentimental.

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Las publicaciones llegaron después de que se informara de un viaje de Neuer a Brasil en compañía de una mujer de 23 años, a quien el diario alemán «Bild» describió como su fisioterapeuta, aunque aseguró que la relación entre ambos va más allá.

Anika dio a luz a su segundo hijo a finales del pasado agosto, y pocas semanas después del parto «Bild» y «RTL» informaron de la separación de la pareja.

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En uno de los mensajes que Anika volvió a compartir se criticaba la infidelidad durante el embarazo, calificándola de «un nivel completamente distinto de maldad», y se sostenía que engañar a una mujer embarazada del hijo de su pareja es una decisión deliberada y no un simple error. El mensaje concluía tachando ese comportamiento de «asqueroso».

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El segundo mensaje, de tono más personal, decía: «Claro que algún día te perdonaré, pero como madre de tu hijo, nunca te perdonaré que eligieras a otra chica a nuestra costa».

Según el diario «Bild», que cita a personas cercanas al Bayern de Múnich, Neuer y la mujer que lo acompañó en el viaje mantenían una relación estrecha desde hacía varios meses y pasaron tiempo juntos en Sicilia a finales del pasado septiembre.

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El diario añadió que ambos viajaron a Brasil el 15 de noviembre y se alojaron en una suite de un lujoso complejo turístico.

También han aparecido vídeos que supuestamente documentan su presencia en Búzios, al noreste de Río de Janeiro.

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Neuer viajó a Brasil durante su recuperación de una lesión en el pie que sufrió ante el Mainz en la Bundesliga, el 7 de noviembre.

El club bávaro autorizó el viaje del portero alemán dentro de su programa de recuperación. El director deportivo, Max Eberl, explicó que el viaje le permitiría descansar antes de someterse a un programa de rehabilitación más intenso durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

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Neuer ya regresó a Múnich ayer miércoles para continuar con la rehabilitación en su club.

El diario «Bild» informó el 13 de noviembre de que Neuer había decidido poner fin a su matrimonio con Anika poco después del nacimiento de su segundo hijo, mientras que la cadena «RTL» señaló que la separación se produjo a principios de octubre y que el portero alemán abandonó el domicilio conyugal.

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La pareja inició su relación hace unos seis años y se casó en noviembre de 2023. Además, celebró una boda de tres días en el Tirol del Sur, en Italia, en julio de 2025.

El matrimonio tuvo a su primer hijo, Luca, en marzo de 2024, y recibió a su segundo hijo el pasado agosto.

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Neuer no comentó las informaciones sobre la separación cuando «Bild» se puso en contacto con él, y Anika tampoco respondió a las preguntas del diario.