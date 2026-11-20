Tras el segundo parón de la temporada por los compromisos de las selecciones, la Serie A regresa este fin de semana con la duodécima jornada.
La acción se reanuda el sábado por la tarde: el Como y la Lazio, líder de la clasificación, reciben al Cagliari y al Lecce, respectivamente.
Después, la Roma juega en Parma y, por la noche, el Napoli recibe al Torino.
El domingo al mediodía, la Juventus recibe al Venezia.
Por la tarde, el Bologna y el Sassuolo juegan en casa ante el Udinese y el Genoa, respectivamente. En el Sassuolo, D'Aversa debuta en el banquillo en sustitución del destituido Aquilani.
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Después, la revelación Frosinone juega en San Siro contra el Milan. Por la noche, el Inter visita al Atalanta, con Lautaro de regreso, aunque se prevé que empiece en el banquillo.
La jornada se cierra el lunes por la noche con el partido de la Fiorentina en Monza.
EL CALENDARIO
SÁBADO
15:00 Como-Cagliari (Dazn)
15:00 Lazio-Lecce (Dazn)
18:00 Parma-Roma (Dazn)
20:45 Napoli-Torino (Dazn, Sky y Now)
DOMINGO
12:30 Juventus-Venezia (Dazn)
15:00 Bologna-Udinese (Dazn)
15:00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18:00 Milan-Frosinone (Dazn, Sky y Now)
20:45 Atalanta-Inter (Dazn)
LUNES
20:45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky y Now)
LAS POSIBLES ALINEACIONES
COMO-CAGLIARI (sábado a las 15:00)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entr.: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Entr.: Pisacane.
LAZIO-LECCE (sábado a las 15:00)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entr.: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entr.: Di Francesco.
PARMA-ROMA (sábado a las 18:00)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Entr.: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Entr.: Gasperini.
NAPOLI-TORINO (sábado a las 20:45)
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. Entr.: Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Entr.: Abate.
JUVENTUS-VENEZIA (domingo a las 12:30)
JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Entr.: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Entr.: Nicola.
BOLOGNA-UDINESE (domingo a las 15:00)
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Entr.: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Entr.: Zanetti.
SASSUOLO-GENOA (domingo a las 15:00)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Entr.: D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Entr.: De Rossi.
MILAN-FROSINONE (domingo a las 18:00)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. Entr.: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Entr.: Alvini.
ATALANTA-INTER (domingo a las 20:45)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Entr.: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Entr.: Chivu.
MONZA-FIORENTINA (lunes a las 20:45)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Entr.: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Entr.: Vanoli.