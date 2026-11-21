Terminada la segunda pausa de la temporada por los partidos de selecciones, la Serie A vuelve este fin de semana con la duodécima jornada de liga.
La competición se reanuda el sábado por la tarde con el Como y la Lazio, líder de la clasificación, que juegan en casa contra el Cagliari y el Lecce, respectivamente.
Después, la Roma juega en Parma y, por la noche, el Napoli recibe al Torino.
El domingo al mediodía, la Juventus recibe al Venezia.
Por la tarde, el Bologna y el Sassuolo (donde D'Aversa debuta en el banquillo en lugar del destituido Aquilani) juegan en casa contra el Udinese y el Genoa, respectivamente.
Related Topics
Después, la revelación Frosinone juega en San Siro contra el AC Milan y, por la noche, el Inter visita al Atalanta, con Lautaro de regreso pero con previsión de empezar, al menos, en el banquillo.
La jornada se cierra el lunes por la noche con el partido de la Fiorentina en Monza.
EL PROGRAMA
SÁBADO
15:00 Como-Cagliari (Dazn)
15:00 Lazio-Lecce (Dazn)
18:00 Parma-Roma (Dazn)
20:45 Napoli-Torino (Dazn, Sky y Now)
DOMINGO
12:30 Juventus-Venezia (Dazn)
15:00 Bologna-Udinese (Dazn)
15:00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18:00 AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky y Now)
20:45 Atalanta-Inter (Dazn)
LUNES
20:45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky y Now)
TODAS LAS POSIBLES ALINEACIONES
COMO-CAGLIARI (sábado, 15:00)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Grandu, Maldini; Mendy. Entrenador: Pisacane.
LAZIO-LECCE (sábado, 15:00)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entrenador: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entrenador: Di Francesco.
PARMA-ROMA (sábado, 18:00)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Entrenador: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Entrenador: Gasperini.
NAPOLI-TORINO (sábado, 20:45)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Vergara, McTominay; Hojlund. Entrenador: Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Entrenador: Abate.
JUVENTUS-VENEZIA (domingo, 12:30)
JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Entrenador: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Entrenador: Nicola.
BOLOGNA-UDINESE (domingo, 15:00)
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Entrenador: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Entrenador: Zanetti.
SASSUOLO-GENOA (domingo, 15:00)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Dominguez, Esposito, Laurienté. Entrenador: D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Entrenador: De Rossi.
AC MILAN-FROSINONE (domingo, 18:00)
AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Modric, Rabiot; Moreira, Pulisic, Cisse; Ramos. Entrenador: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Entrenador: Alvini.
ATALANTA-INTER (domingo, 20:45)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Entrenador: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Entrenador: Chivu.
MONZA-FIORENTINA (lunes, 20:45)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Entrenador: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Entrenador: Vanoli.