Terminados los tres días de competiciones europeas, la Serie A vuelve este fin de semana con la 13.ª jornada. La acción arranca el viernes por la noche con la visita del Bologna al Venezia, colista de la clasificación. Palladino está preparado para volver a apostar por Piccoli.
El sábado por la tarde, el Frosinone recibe al Parma en un duelo entre dos equipos que vienen de perder por 5-1 ante el Milan y la Roma, respectivamente.
Después, la Lazio, líder de la clasificación, visita al Torino: Gattuso recupera a Zaccagni, pero no a Tavares, y pierde a Taylor por lesión.
Por la noche, el Inter recibe en San Siro al Genoa, al que también se enfrentará el próximo martes en la Coppa Italia.
El domingo a mediodía se enfrentan el Udinese y la Fiorentina, dos equipos en una mala racha de resultados, con Zaniolo y Atta ante sus antiguos clubes.
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Por la tarde, el Napoli juega en el campo del Sassuolo.
Después, la Roma recibe al Monza y Juric se reencuentra con su maestro Gasperini. Por la noche llega el gran partido de la jornada entre el Como y la Juventus.
El lunes, la Atalanta visita al Lecce antes de que la jornada se cierre con el Cagliari-Milan.
EL CALENDARIO
Viernes 27 de noviembre
20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now y Sky)
Sábado 28 de noviembre
15:00 Frosinone-Parma (Dazn)
18:00 Torino-Lazio (Dazn)
20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now y Sky)
Domingo 29 de noviembre
12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18:00 Roma-Monza (Dazn, Now y Sky)
20:45 Como-Juventus (Dazn)
Lunes 30 de noviembre
18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20:45 Cagliari-Milan (Dazn)
TODAS LAS ALINEACIONES PROBABLES
VENEZIA-BOLOGNA (viernes a las 20:45)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah. Entrenador: Nicola.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Entrenador: Palladino.
FROSINONE-PARMA (sábado a las 15:00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entrenador: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Entrenador: Gilardino.
TORINO-LAZIO (sábado a las 18:00)
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Entrenador: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entrenador: Gattuso.
INTER-GENOA (sábado a las 20:45)
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Entrenador: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Entrenador: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (domingo a las 12:30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Entrenador: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entrenador: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (domingo a las 15:00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Entrenador: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Entrenador: Allegri.
ROMA-MONZA (domingo a las 18:00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Entrenador: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Entrenador: Juric.
COMO-JUVENTUS (domingo a las 20:45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Entrenador: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Entrenador: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (lunes a las 18:30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Entrenador: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Entrenador: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (lunes a las 20:45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Entrenador: Pisacane.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. Entrenador: Amorim.